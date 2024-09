El Gobierno destinará 23 millones a la ampliación de plazas de Medicina en las universidades públicas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la financiación del incremento y mantenimiento de plazas de grado en Medicina en el curso académico 2024- 2025. Una resolución que llega en la recta final para que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana despeje las dudas sobre la continuidad de la carrera en la Universidad de Alicante (UA) por la demanda que interpuso la Universidad Miguel Hernández (UMH) contra la decisión de la Generalitat Valenciana de autorizarle dichos estudios.

El Gobierno destinará un total de 23 millones para el curso académico 2024-2025 tras aprobar la financiación de 1.548 plazas: 922 son para el primer curso, mientras que las 626 restantes corresponden al segundo curso por el incremento realizado en el año anterior, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

El decreto no está publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado y no se conocen los detalles de las plazas que van a ganar las universidades españolas. No obstante, la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha confirmado a este diario que el Ministerio les ha autorizado 137 plazas, las mismas que el pasado curso, tras haber solicitado al Gobierno central un 5 % de plazas extra "en la misma línea que el pasado curso". La institución ilicitana ya aclaró en agosto, cuando todavía no había solicitado las plazas extra, que para esta oferta el Ministerio "establece dos plazos: uno sobre abril-mayo, cuyos datos se han publicado en agosto, y otro en septiembre donde se incorporan modificaciones pendientes".

Por su parte, la Universidad de Alicante (UA) como publicó este diario el mes pasado también saca más puestos de los que inicialmente fijan en sus memorias de acreditación, un 14,7 %, casi el máximo, lo que le permite mantenerse en las 86 plazas que ofertó el pasado curso. Los datos oficiales forman parte de las estadísticas que publica anualmente el Ministerio de Universidades sobre la oferta de plazas de los grados en toda España, de acuerdo con la información que presentan las comunidades autónomas al Consejo General de Política Universitaria y, que en este caso, se publicaron el pasado 2 de agosto correspondientes al curso 2024-2025.

Insuficiencia

El Ministerio de Sanidad ha advertido que los estudios de oferta-necesidad de especialistas médicos, publicados en el informe publicado en abril de 2024 con horizonte temporal 2023-2035, han constatado una insuficiencia del número de estudiantes egresados de las facultades de Medicina en relación con la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR) y con las necesidades de especialistas de algunas especialidades, como es el caso de la Medicina Familiar y Comunitaria.

Para abordar esta insuficiencia la cartera dirigida por Mónica García argumenta la necesidad de un incremento en la oferta de plazas del Grado en Medicina. A través del Real Decreto 698/2023, se establecieron subvenciones directas a universidades públicas para financiar tanto el aumento de plazas de primer curso en el año académico 2023-2024 como las inversiones para mejorar la calidad docente.

Este decreto permitió financiar hasta 706 plazas adicionales en el primer curso y mejorar la calidad de la formación en el período 2023-2025. Para el curso académico 2024-2025 se aprobó una financiación para un máximo de 1.548 plazas en universidades públicas, de las cuales 922 corresponden a plazas de primer curso, incrementadas dentro del límite máximo del 15% para cada universidad según lo aprobado por la Conferencia General de Política Universitaria. Las restantes 626 plazas son para segundo curso, correspondientes al incremento realizado en el curso anterior (2023- 2024), según Sanidad.

Las subvenciones están orientadas a cubrir los gastos corrientes asociados con las plazas adicionales, incluyendo personal y bienes y servicios. Además, los Presupuestos Generales de 2024 destinan 23.220.000 euros para impulsar el Grado en Medicina, con un coste estimado de 15.000 euros por cada plaza adicional de primer y segundo curso. Para acceder a estas subvenciones, las universidades deben presentar solicitudes de pago anticipado y cumplir con los plazos establecidos, asegurando la correcta utilización de los fondos y la transparencia en su gestión.

