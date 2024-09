La Junta Mayor cree que el decreto de Munilla hará peligrar cofradías en Alicante

Ni cargos políticos ni personas casadas por lo civil al frente de las hermandades, además de limitar los mandatos a dos como máximo. Ese es, a grandes rasgos, el contenido del decreto emitido por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, en el que amplía las normas existentes para las cofradías de la diócesis. Un documento que comparten, al menos parcialmente, desde la Junta Mayor de Alicante, pero que podría ser un arma de doble filo y poner en peligro la supervivencia de muchas agrupaciones religiosas.

El presidente de la Semana Santa alicantina, Alfredo Llopis, asegura que le parece «muy positivo» limitar los mandatos «para que exista una regeneración y entre gente nueva, como en cualquier aspecto de la vida, por ejemplo en la política». Eso sí, advierte de que, en muchos casos, los cargos directivos no se perpetúan por decisión propia, sino porque no hay más remedio. «Yo mismo fui hermano mayor del Cristo del Mar durante casi 15 años. Creo que en muchos casos no hay nadie que quiera hacer frente a esa responsabilidad, o que no está dispuesto a sacrificar el tiempo libre, familiar y personal que es necesario para desempeñar un cargo así».

En estos casos, el decreto de Munilla contempla que podrían ampliarse los mandatos en situaciones extraordinarias y justificadas, por lo que Llopis apunta que, en el caso de Alicante, «van a ser necesarias muchísimas excepciones si no queremos que las cofradías corran peligro de desaparecer». El presidente de la Junta Mayor de la ciudad cree que sería posible que, tras los dos mandatos autorizados, no exista nadie dispuesto a asumir el relevo.

Para Llopis, uno de los problemas de este nuevo decreto es que «no se ha consultado con las Juntas Mayores, solo con la Diocesana» y advierte de que «una cosa es la realidad de la calle y otra lo que se pueda decidir en un despacho», por lo que pide que las normativas «no generalicen al 100% de los casos, ya que cada hermandad o cofradía tiene su propia situación».

Respecto a las otras cuestiones abordadas en el decreto de Munilla, el máximo responsable de la Junta Mayor coincide en que es mejor que los cargos políticos no ocupen a su vez puestos de responsabilidad en las hermandades: «La Semana Santa es una fiesta que tiene mucho que ver con la fe y el sentimiento de cada uno. En Alicante la vive gente de muchísimas sensibilidades distintas, no sería bueno que no se sintieran representados porque su cofradía o hermandad la dirija alguien de determinado signo político. En la Semana Santa de Alicante caben todas las formaciones políticas, con las que además tenemos una estupenda relación», indica.

En cuanto a la prohibición de que el puesto de hermano mayor lo ocupen personas casadas fuera del rito eclesiástico, Llopis reconoce que es una situación que se dio hace unos cinco años en Alicante. Sin embargo, tras un recordatorio del Obispado, dichas personas fueron reemplazadas.