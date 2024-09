Los taxistas de Alicante culpan a Elche de la irrupción de Uber y Cabify en el aeropuerto

Los taxistas de Alicante, solos en su batalla para poder trabajar en el Aeropuerto Miguel Hernández. Después de que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, haya rechazado que los vehículos de otras ciudades puedan recoger turistas, los ayuntamientos del PP han optado por ponerse de perfil, anteponiendo la lealtad al partido a defender las reclamaciones de su propio servicio público. Para los conductores alicantinos, el cierre en banda del Ayuntamiento ilicitano ha traído consigo una consecuencia negativa para todo el sector: la irrupción de Uber y Cabify.

Francisco Sánchez, presidente de Radio Tele Taxi Alicante (que aglutina a más del 90% de los vehículos de la capital), cree que, aunque la relación con sus compañeros de Elche "siempre ha sido muy buena", la llegada de las plataformas privadas al aeropuerto "se debe a la falta de servicio público y al posicionamiento político". En este sentido, reconoce que sus asociados "están molestos con la situación" porque "cuentan con capacidad operativa para actuar y eliminar las colas de turistas", que se han sucedido casi diariamente durante este verano. Sin ir más lejos, Sánchez recuerda que "estos últimos meses han descansado hasta 80 coches entre semana".

Sobre las posibles soluciones, Sánchez descarta las "licencias temporales" que han reclamado en anteriores ocasiones los taxistas ilicitanos. "Se está pidiendo una segunda autorización para que quienes ya son titulares de un permiso puedan contratar a otro conductor y operar el doble en verano". Una medida que el presidente de Radio Tele Taxi Alicante no solo no ve necesaria, sino que "es muy compleja de aplicar, porque la Ley 13/2017 no permite este tipo de licencias, sería necesario un cambio legislativo".

Además, también requeriría "una regulación específica para cada territorio, porque cada municipio puede tener una temporada alta o unas necesidades diferentes". Por ello, lo que plantean es que únicamente aquellos taxis de otras ciudades que trasladen a un pasajero hasta el aeropuerto puedan recoger a otro siempre y cuando se dirija a su área de servicio habitual.

Para solucionar este conflicto, a finales de esta misma semana está previsto un encuentro a tres bandas entre la Dirección General de Transportes, Aena y el Ayuntamiento de Elche, en el que se pretende analizar estadísticamente cómo ha sido el verano. De cara al próximo año, la voluntad de Manuel Ríos, responsable autonómico de Transportes, es convocar una gran mesa de negociación, en la que tendrán participación todas las partes, para empezar a trabajar en soluciones con el horizonte fijado en la temporada alta de 2025.