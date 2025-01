El coste que tiene para Sanidad asumir a los 130.000 usuarios de Muface en la Comunidad

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, insta al Gobierno de España a licitar, “con máxima urgencia y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios, un nuevo concierto para asegurar el acceso a la prestación sanitaria de los mutualistas de Muface”.

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, el sistema público de salud tendrá que asumir a unos 130.000 usuarios más, cuyo coste estimado supera los 220 millones de euros anuales de no renovarse este concierto.

Esto es también lo que reclaman sindicatos como el independiente de funcionarios CSIF, que celebra este lunes una campaña de movilización, también en Alicante, en defensa de la asistencia sanitaria en Muface. Esta se encuentra sin nuevo acuerdo después de que las empresas aseguradoras hayan renunciado a presentarse al concierto por una oferta económica del Gobierno que ven insuficiente. La movilización se ha celebrado ante la Subdelegación de Gobierno.

Un concierto de calidad

Sobre este tema, el conseller de Sanidad además exige que el concierto cuente “con la dotación económica que sea necesaria para garantizar una asistencia de máxima calidad y adaptada a todas las necesidades de los propios mutualistas, así como para consolidar y desarrollar el mutualismo administrativo en el futuro, desde la sostenibilidad y la solvencia del modelo”.

Así se lo ha transmitido Gómez a la ministra de Sanidad, Mónica García, en una carta remitida en la que solicita que se incluya este asunto en el orden del día de la convocatoria del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebra este lunes 16 de diciembre.

El conseller ha afirmado que “resulta incomprensible la actitud que está teniendo el Gobierno de España, ya que lo único que va a conseguir es una merma en la calidad de la prestación sanitaria a toda la ciudadanía”.

Una situación inasumible

En este sentido, Gómez ha afirmado que “de entrada, esta situación que se puede generar es completamente inasumible si no va acompañada de la correspondiente compensación económica con una adecuada financiación”.

El titular de Sanidad de la Comunidad critica “la irresponsabilidad en la que está militando desde hace meses el Gobierno de España con este asunto” y se pregunta “si lo que pretenden con ello es asfixiar los sistemas de salud de las comunidades autónomas, algo absolutamente intolerable”, ha concluido.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, acaba de lanzar un mensaje de tranquilidad a los mutualistas de Muface porque, afirma, la sanidad pública está "perfectamente" preparada para asumir su asistencia y es además "el mejor lugar" donde pueden ser tratados.

Trasvase de funcionarios

Antes de presidir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se va a tratar con los consejeros las implicaciones que tendría un eventual trasvase de los funcionarios al sistema público de sanidad, García ha respondido así a las comunidades del PP que han criticado que no haya incorporado al orden del día la aprobación de un acuerdo para instar al Gobierno a licitar un nuevo concierto de Muface.

Otra imagen de la concentración de este lunes en Alicante / Jose Navarro

La ministra ha recordado que esto es competencia del Ministerio de Función Pública y ha insistido en que todo este asunto se ha generado porque a las aseguradoras "no les dan los números". "No nos engañemos, ellas son las que tienen que firmar ese convenio, y hasta ahora no lo han firmado porque los mutualistas no les salen rentables", ha enfatizado.

Tranquilidad

En el caso de que finalmente no se alcance un acuerdo con el Ministerio de Función Pública, los mutualistas deben tener la "tranquilidad" de que "la sanidad pública puede asumir perfectamente una carga" que supone absorber un 2,4 % de población más.