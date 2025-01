Los argumentos del Consell sobre Medicina en Alicante que la Justicia desmiente

La sentencia de Medicina favorable a la Universidad de Alicante (UA) supone un varapalo para la Universidad Miguel Hernández (UMH) y deja en evidencia a la Generalitat de Carlos Mazón después de que en pleno agosto decidiera maniobrar para que Alicante perdiera la carrera por segunda vez (la primera fue en los años 90), abrazando la tesis de la UMH.

El cisma obligó a la Generalitat a sacarse de la chistera un campus interuniversitario de Ciencias de la Salud y a difundir una retahíla de supuestas irregularidades en el procedimiento que la resolución del TSJ desmonta una por una.

Las presuntas irregularidades en la tramitación del grado de Medicina

Carlos Mazón (presidente de la Generalitat). El Consell que dirige defendió en todo momento que el proceso que autorizó el grado de Medicina estaba «plagado de irregularidades detectadas por la Abogacía de la Generalitat».

José Antonio Rovira (conseller de Educación). Rovira insistió en que la titulación se autorizó en la etapa de gobierno del Botànic por un órgano de la Conselleria de Sanidad «que no era el competente y sin memoria económica (...)».

Juan José Ruiz (rector de la UMH): «Todo el procedimiento de aprobación del grado es incorrecto. Debe haber una memoria donde se especifica todo lo que tienes, el profesorado, las infraestructuras y hasta las aulas (...)».

Medicina se queda en la Universidad de Alicante / Jose Navarro

Lo que dice la sentencia: «La nueva facultad de Medicina de la Universidad de Alicante cumplía con los requisitos de calidad, profesorado, infraestructuras, planes de docencia, recursos económicos, medios y hospitales o centros donde llevar a cabo prácticas que son imprescindibles para que se pudiese obtener la oportuna licencia para la impartición de tales estudios de Medicina. Y disponía a su favor del informe favorable preceptivo del órgano que se juzga competente para emitirlo, apuntando a la competencia de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud como sostiene la demandada (la UA) y no el Servicio de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, como afirma la parte actora (la demandante)».

Las prácticas de los alumnos en los hospitales

Carlos Mazón: «La rectora debe decir si quiere que sus alumnos de Medicina sigan haciendo prácticas en dos hospitales privados o si quiere tener acceso a una economía de escala en la que los estudiantes puedan tener prácticas en un campus provincial».

José Antonio Rovira: «El Botànic hizo un flaco favor concediendo Medicina a la UA sin garantías de prácticas en los hospitales universitarios».

Juan José Ruiz: «La ley exige que un hospital público solo esté asignado a una universidad pública. Lo difícil es compatibilizar dos planes de estudios distintos».

Lo que dice la sentencia. El TSJ indica que «existen hospitales suficientes para garantizar la formación práctica de los nuevos estudiantes de Medicina. Son suficientes y válidos tanto el informe de la Dirección General de Universidades de 9-11-2022, como la resolución del Consell de 11-11-2023, con los datos que allí se proporcionan para la aprobación de la nueva titulación».

Este es uno de los principales focos de conflicto entre las dos universidades. Los estudiantes de la UMH hacen prácticas en hospitales públicos y la UA solo tiene convenios con privados. Desde que recuperó la carrera ha tratado de que sus alumnos puedan compartir centros con los de la UMH y esta se niega escudándose en la ley.

La elevada demanda de estudiantes

Carlos Mazón. Presionó a la rectora con las prácticas de Medicina aunque eliminó líneas rojas para los alumnos de Alicante, y dijo que tendrían «asignatura y titulación» al margen el recurso.

José Antonio Rovira. Pese a decidir ponerse del lado de la UMH, dijo que el Consell «nunca va a tomar una decisión que perjudique los intereses de los universitarios alicantinos».

Lo que dice la sentencia. Cita una noticia publicada en este diario. «La elevada demanda de Medicina en la UA como segunda titulación más solicitada en la Comunidad no ha supuesto un descenso en la matriculación de estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el curso 2023-2024, al ocuparse todas sus plazas y no quedar vacantes sin cubrir, siendo la nota de corte altísima en las dos facultades».

La necesidad de médicos

Carlos Mazón: «Está el dinero, está la capacidad organizativa pero nos faltan dos firmas habilitadoras por parte del Gobierno de España» (sobre la habilitación de médicos MIR y la homologación de extracomunitarios).

Marciano Gómez (conseller de Sanidad): «Tenemos un gravísimo problema con la falta de personal sanitario».

Lo que dice la sentencia: «Si consideramos la ratio de médicos especialistas por cada 100.000 habitantes, la Comunidad presenta una de las más bajas de todo el país (5,27), por debajo de la media nacional que es de 5,66 (...). Los estudios de oferta-necesidad publicados en 2007, 2009, 2011, 2018 y 2022 por el Ministerio de Sanidad reiteran la demanda de médicos especialistas, superior a la oferta existente, como mínimo hasta 2027».

Impacto económico de la nueva carrera

Universidad Miguel Hernández de Elche. La UMH esgrimió, entre otros argumentos, la «ausencia» del análisis de impacto económico de la autorización de la implantación del grado en la Universidad de Alicante; la «insuficiente e incorrecta acreditación de la disponibilidad de centros para la formación práctica de los alumnos» y «la inadecuada e insuficiente motivación de la necesidad de un nuevo grado de Medicina en la Universidad de Alicante».

Lo que dice la sentencia: «No se acredita el perjuicio que se ocasiona (...). No se puede admitir la competencia entre universidades públicas, apoyándose en supuestos intereses mercantiles, cuando deben servir a necesidades donde no cuenta ese supuesto ánimo lucrativo». El TSJ tampoco considera probado que Medicina en la UA suponga un incremento del gasto y de las necesidades de aumento de la financiación.