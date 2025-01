Ascenso en el Consell para el psiquiatra alicantino Bartolomé Pérez Gálvez

La Comunidad Valenciana cuenta con una nueva Dirección General de Salud Mental, que hasta ahora no existía, para hacer frente al reto que supondrá el aumento de problemas de salud mental en la población al sumarse a los problemas psicológicos y psiquiátricos ya existentes en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón los que sufren los afectados por la dana.

El elegido para este cometido es el psiquiatra alicantino Bartolomé Pérez Gálvez, un nombramiento que ha aprobado este martes el pleno del Consell a propuesta de la Conselleria de Sanidad.

Pérez Gálvez es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría y profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche y dirigía hasta ahora la Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad Valenciana (OSMA).

La Conselleria de Sanidad creó en octubre de 2023 esta oficina que puso en manos del médico alicantino para elaborar e implementar el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones e intentar atajar los elevados datos de conducta suicida en la Comunidad Valenciana, donde la tasa entre 2016 y 2020 ascendió en un 10% frente a la media nacional que bajó un 2%.

Son datos de un periodo anterior a la pandemia que no incluyen la severa problemática desde entonces pues los problemas de salud mental se han agudizado.

Adicciones y patologías mentales

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha explicado que el Plan de Salud Mental y Adicciones 2024/2027 aprobado mediante acuerdo de 23 de julio de 2024, incidía en la necesidad de abordar, debido a su morbilidad, las adicciones y otras patologías mentales.

Hasta la fecha, ha indicado, este plan ha permitido aumentar hasta un 22% la plantilla de salud mental y la creación de 36 centros de día en toda la Comunidad (la mitad son hospitales para adultos y la otra mitad para niños y adolescentes); y otros recursos para "atender a la población en condiciones adecuadas".

En la provincia de Alicante, los hospitales de día de salud mental que abrirá la Conselleria de Sanidad tendrán 225 plazas para adultos (9 centros) y 200 para infancia y adolescencia (8 centros). En total 445, casi la mitad de las que se habilitarán para atender de forma ambulatoria a pacientes psiquiátricos en toda la Comunidad Valenciana (900). Estos nuevos recursos estarán en servicio en primavera puesto que el plazo máximo para abrirlos es de seis meses una vez superados los distintos trámites administrativos.

Un hospital de día tiene como objetivo promover un cambio en el funcionamiento psíquico del paciente que le permita una mejor calidad de vida a él y a sus familiares, con tratamientos biológicos, psicoterapéuticos y ocupacionales, en los que también se implica al medio familiar y social.

Habrá para adultos y para menores por separado, y se sacarán a concurso pues se regirán por oferta privada con la primavera de 2025 como horizonte ya que deben adscribirse a las unidades docentes de los hospitales.

Efectos de la dana

El pleno del Consell ha efectuado este nombramiento porque hay una "previsible incidencia de los efectos de la dana en la salud mental de la población afectada que va a exigir un refuerzo de las acciones dirigidas a la prevención de enfermedades mentales y su atención". El propio Pérez Gálvez advirtió en este entrevista con este diario de los efectos del estrés postraumático en la población, que puede durar años.

El estrés postraumático, que hasta un 20 % de afectados sufrirá durante más de una década, es lo que más preocupa al psiquiatra alicantino pues puede tener consecuencias como "embotamiento afectivo," y "sueños intrusivos" de la catástrofe vivida, así como ansiedad, insomnio y depresión. Todo esto se puede cronificar.

Adicciones

Al nuevo director general también le corresponde la gestión de las adicciones, un importante problema en la Comunidad, que se mantiene en cabeza en consumo de alcohol, tabaco y cannabis con una de las tasas por población más elevadas a nivel nacional. También en la ingesta diaria de fármacos hipnosedantes y opioides los datos son superiores a la media estatal.

"Más de un tercio de la población de las tres provincias sigue fumando y un 7,5 % presenta un consumo problemático de alcohol, que se ha incrementado considerablemente entre la población más joven, de 15 a 24 años (un 17 % bebe de forma excesiva), lo que continúan siendo unos datos preocupantes”, dijo el experto al interpretar los resultados referentes a la Comunidad Valenciana de la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (Edades 2024), del Ministerio de Sanidad.

En el caso de los jóvenes, «no se trata de atracones los fines de semana, sino de un problema clínico» que puede acarrear graves consecuencias pues, tal y como recuerda, hasta los 21 años los lóbulos frontales del cerebro no están completamente maduros y «todo lo que se dañe tendrá un efecto permanente»: «su capacidad cognitiva, memoria y capacidad de razonar no va a ser la misma».

Estructura orgánica

"Tratándose de un reto de tal magnitud, se ha considerado necesario disponer de un centro directivo en la estructura orgánica de la Conselleria de Sanidad que planifique, dirija y coordine las medidas contenidas en ese plan de salud mental", ha explicado al respecto Camarero. Pues a los efectos de la dana se suma ahora toda la incidencia de problemas psicológicos en el resto de la población de las provincias de Alicante y Castellón.

Por ello se ha tomado la decisión de crear, dentro de la Conselleria, la Dirección General de Salud Mental, ha finalizado la portavoz, desde ahora en manos del especialista alicantino.