Tres meses sin recibir prestación pese a estar de baja por dos operaciones

La Navidad se presenta complicada para J. J., un alicantino de 48 años convaleciente de dos operaciones a las que, tras aguantar una larga lista de espera, se sometió en octubre, una de Urología, en el Hospital de Alcoy, y otra de Traumatología en el Hospital de Sant Joan.

Este miércoles cumplió tres meses sin percibir prestación alguna, ni de su empresa ni del Instituto de la Seguridad Social (INSS). Este paciente se siente en total indefensión tras una vida laboral de 28 años cotizados, con empleos para la administración del Estado, de ahí que haya puesto su situación en conocimiento del Defensor del Pueblo.

La causa de sus problemas físicos tiene su origen en un accidente de moto que sufrió in itinere (al salir de trabajar) a finales de 2021. Le hicieron infiltraciones en el hombro para ver si mejoraba pero no fue así.

El equipo médico del Hospital de Sant Joan que le atendió, dado que por entonces residía en El Campello, adscrito a ese centro, decidió intervenirle después de que la mutua de su trabajo le diera el alta «y de estar trabajando durante siete meses con fuertes dolores, clavícula rota con capsulitis adhesiva y sin poder tomar analgésicos».

Llevó a juicio a su empresa y al INSS «por el correspondiente dolor y las consecuentes limitaciones físicas para el empeño de mi profesión de riesgo». Obtuvo una segunda baja por enfermedad común con la merma económica correspondiente.

El afectado con la documentación de los hospitales y de la Seguridad Social / Juani Ruz

Plan de choque de Sanidad

La Sanidad pública le metió en el plan de choque concertado con la privada para aligerar las listas de espera pero fue rechazado por los médicos ante la complejidad de la cirugía. Finalmente, tras varios años de espera, se sometió en octubre pasado a cirugía en el Hospital de Sant Joan, y con anestesia general puesto que le practicaron varias técnicas que afectaban a los tendones y a los huesos. Esto ocurrió días después de otra intervención de Urología en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy al residir ahora en esta comarca. Esta también con anestesia general por su dificultad.

Hasta llegar a los 545 días de baja cobró sin problemas la prestación por parte de su empresa. El problema se presentó al alcanzar la duración máxima que puede tener un periodo de incapacidad temporal. Ahí cesa la obligación de la empresa de seguir cotizando por el trabajador.

Régimen de la Seguridad Social

Según fuentes jurídicas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede optar por demorar la calificación de la incapacidad permanente seis meses más en los casos en los que considere que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral; o iniciar un expediente de incapacidad permanente, el cual debe tramitar y resolver en un periodo máximo de tres meses.

El afectado recibió el 17 de octubre, cuatro días antes de su ingreso para la primera operación, la denegación por parte de la Seguridad Social de la pensión de incapacidad permanente con un informe que califica de enfermedad común la capsulitis del hombro «por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral» para su profesión habitual.

Cirugía de Trauma

El 25 de octubre fue sometido a la delicada cirugía de Trauma. Así que J. J. presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Alicante.

En ella indica que «me puse en contacto con el INSS y se dejó en estudio porque reconocieron que debió de tratarse de un fallo. Mi médico me dio la baja el 21 de octubre para poder ser intervenido e ingresado en el hospital. Comuniqué a la empresa la correspondiente alta del INSS y baja médica justificando ambos ingresos hospitalarios; y desde entonces (19/10/2024) no he percibido ningún abono de nómina por parte de la empresa (....) ni notificación de alta en la empresa». Esto le causa «un grave estado de ansiedad estando convaleciente de dos intervenciones quirúrgicas en solo cinco días». Además sufre una discapacidad.

Cero euros

Dado que lleva varias nóminas cursadas por su empresa con cero euros, solicitó el 4 de diciembre el pago directo de la incapacidad temporal. «El INSS no tiene suficiente con tenerme sin cobrar durante tres meses. Solicité el pago directo para que resolvieran y no me dejaran más tiempo sin pago alguno; y ahora me piden denuncia ante el Juzgado de lo Social y certificado de empresa cuando ellos saben perfectamente que la baja está aprobada».

Se dedican a «ponerme palos en las ruedas», considera. Asimismo, se siente más indefenso por la falta de apoyo del sindicato al que pertenece desde hace 21 años. Esta semana, a través de una cita telefónica con la Seguridad Social, ha podido saber que «la empresa, según el INSS, tienen responsabilidad desde que ellos alegan haber aceptado la baja médica el 4 de diciembre. Ambos son culpables».

Consultado el INSS, no realiza valoración «al no conocer la casuística específica» de la persona, sin ningún ingreso para pagar sus gastos, entre ellos un préstamo para sufragar impuestos del Estado.