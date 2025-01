Los centros de salud de Alicante cierran por la tarde en Navidad por la falta de personal

Los centros de salud de la provincia de Alicante permanecerán cerrados los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes pero, además, solo abrirán hasta las 15 horas los días laborables del periodo navideño: es decir, un año más cerrarán por las tardes en toda la provincia de Alicante y en general en la Comunidad Valenciana, según confirmó el viernes la Conselleria de Sanidad a este diario. Aunque con algunas excepciones puntuales.

«Todos los departamentos cerrarán los centros de salud por las tardes, como siempre se ha hecho en relación con la planificación del horario de Navidad. Abrirán de 8 a 15. Y a partir de esta hora se mantendrán abiertos los PAS y PAC (puntos de atención sanitaria urgente del sistema de Atención Primaria)», indicaron desde el Consell.

Esta es la norma general. Las excepciones en la provincia, según Sanidad, son el centro de salud Almassera de Tonda de Villajoyosa, en el departamento de la Marina Baixa, que solo cerrará por la tarde los días 23, 26 y 27 de diciembre; y los centros de salud Orihuela 1 y Almoradí, que también cerrarán los días 7,8 y 9 de enero. El de Bonalba, que centraliza las consultas en el centro de salud de Mutxamel, cerrará 23, 26 y 27 de diciembre.

A medio gas

Por tanto, la Atención Primaria funcionará a medio gas durante un par de semanas, como suele ser habitual en estas fechas festivas en los últimos años. La diferencia es que los contagios de gripe, covid y bronquiolitis no se han desbordado aún. El cierre de estos espacios por la tarde la pasada Navidad, por ejemplo, se produjo cuando ya la provincia se encontraba en un pico de cuadros respiratorios, lo que siempre supone un riesgo de tensionar las urgencias hospitalarias.

La autorización para cerrar por las tardes los ocho días laborables que hay este año entre festivos y fines de semana, incluyendo los días 24 y 31, en que los centros de salud permanecerán cerrados todo el día, busca facilitar que todo el personal pueda disfrutar de sus vacaciones y ante la falta de sustitutos para todos los médicos que toman su descanso.

Pilar Cortés

Escasez de plantillas

Debido a la escasez de las plantillas, la solución es abrir estos recintos a las ocho horas y cerrarlos a partir de las 15 horas. En horario vespertino se atenderá en los puntos de atención continuada (PAC) y en los puntos de atención sanitaria (PAS), que son los habituales recursos para urgencias fuera del horario habitual en Atención Primaria. O bien acudir a los hospitales.

Como ya hemos contado en líneas anteriores, la reorganización horaria en Atención Primaria se mantendrá en vigor los días laborables comprendidos entre el lunes 23 de diciembre y el viernes 3 de enero de 2025.

Sin embargo, al menos hasta este pasado viernes no había ninguna orden oficial al respecto por escrito cursada por la Conselleria de Sanidad sobre el cierre de los centros de salud por las tardes en Navidad, según fuentes sindicales y médicas consultadas, «pero las agendas están modificadas para que esté cerrado. Nos han comunicado que se cierra por la tarde y están redistribuyendo a los pacientes», explicaron.

Una medida adoptada por «los jefes de zona básica de salud por orden verbal de dirección médica». Hasta ese momento existía cierta indefinición al respecto al no haber una orden clara de Sanidad en función de la fuente consultada.

¿Instrucción?

Antonio Cutillas, delegado del sindicato UGT en Atención Primaria, sí afirmaba que «el cierre de las tardes de los centros de salud es una instrucción de la Conselleria de Sanidad». Así lo atestiguaba tras la información recabada por él mismo en los centros de salud, «y el principal motivo es la no sustitución de los profesionales durante los periodos de vacaciones de Navidad».

"El principal motivo es la no sustitución de los profesionales durante los periodos de vacaciones de Navidad» Antonio Cutillas — UGT

Asimismo, aprovechó para reclamar la retirada del decreto sobre Atención Primaria pidiendo «menos jefaturas y más calidad asistencial pues pensamos que se perderá el espíritu en el que debe basarse este nivel asistencial, que es la existencia de equipos multidisciplinares».

Sin embargo, desde CC OO en el País Valenciano indicaron también que la decisión se había dejado en manos de cada gerencia dentro de unos márgenes dados por la propia Conselleria de Sanidad. Por ello, los facultativos consultados añadían que este año, o bien no hay una medida uniforme para la Comunidad Valenciana, lo cual no suele ser habitual, o bien no se ha emitido instrucción como tal. Esto era así al menos hasta el viernes.

Por departamentos

En este sentido, fuentes sanitarias explicaron que cerrarán todos los centros de salud del departamento de Alicante en el turno de tardes desde el 23 de diciembre. El 7 de enero será el primer día en que funcionarán con normalidad en horario vespertino. Lo mismo que en los departamentos de Elda y de Elche. También en el área de Sant Joan descansarán por la tarde desde el lunes 23 de diciembre hasta el 3 de enero, idéntica situación que en el departamento de Alcoy. Es decir, todos vuelven a la normalidad después de Reyes.

También en el departamento de Orihuela cierran sus centros de salud por la tarde hasta el 7 de enero. En el de Dénia pretendían mantener los horarios habituales del resto del año pero no figura así en la información proporcionada por Sanidad.

Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de CC OO en el País Valenciano, apunta que en Navidad los centros de salud suelen cerrar por la tarde para cubrir las ausencias del personal y poder ajustar las agendas porque la Conselleria de Sanidad no les sustituye.

«CC OO exige que se cubran siempre las ausencias al 100% a través de la contratación por bolsa de trabajo y con la aprobación de módulos de refuerzo voluntarios" Rosa Atiénzar — CC OO

«CC OO exige que se cubran siempre las ausencias al 100% a través de la contratación por bolsa de trabajo y con la aprobación de módulos de refuerzo voluntarios, en caso de que no sea posible la contratación por falta de aspirantes en bolsa. Es cierto que hay algunas categorías profesionales que no tienen aspirantes suficientes y que eso dificulta las sustituciones, pero la Generalitat dispone de otras herramientas, como los módulos de refuerzo para cubrirlas. En la mayoría de las categorías hay candidatos suficientes pero Sanidad prefiere no cubrirlas y entonces la atención a la población se resiente».