El área de salud de Alicante tendrá al fin unidad de ingreso de psiquiatría

El Hospital General de Alicante es el único entre los principales de España que no tiene planta de hospitalización psiquiátrica aunque sí se atienden las urgencias de salud mental, que se suelen derivar al Hospital de Sant Joan en caso de que sea necesario el ingreso ya que este sí que cuenta con camas.

Es una de las asignaturas pendientes de la Conselleria de Sanidad, que ya tiene un proyecto que pretende licitar en 2o25 para abrir una unidad de agudos en el área de salud de Alicante. Aún no se ha cerrado que sea solo para adultos o si también ingresarán pacientes infantojuveniles.

Dos opciones

El Consell baraja dos opciones para ubicar este espacio, que tendrá una quincena de plazas. Son el propio hospital Doctor Balmis y el Hospital de San Vicente, que pertenece al área de salud de Alicante, y por el que en principio se inclinaría el propio director de Salud Mental, Bartolomé Pérez Gálvez, aunque la ubicación aún no está cerrada.

«Un eslabón importantísimo de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Alicante-Centro (integrada por las áreas de salud de Alicante, Elda y Alcoy) es el Hospital General de Alicante, en la triste situación de haber sido tan abandonado como para ser el único hospital grande en toda España que no tiene una unidad de hospitalización psiquiátrica», apunta Pérez Gálvez.

Construcción independiente

El proyecto que Sanidad tiene ya muy avanzado consiste en hacer una construcción independiente de unos 3.000 metros cuadrados con tres plantas y un presupuesto de unos 7,5 millones de ejecución, características que se ajustan más al Hospital de San Vicente al tener el Doctor Balmis los espacios más ajustados. En cualquier caso, «el objetivo es que el año que viene puede salir adelante la licitación del proyecto», indica el gerente del área de Alicante, Francisco Soriano.

«Es un tema necesario evidentemente por la población, más de 300.000 habitantes, y de justicia. No podemos tener así un hospital de ese nivel, como es el Doctor Balmis, el segundo más importante de la Comunidad Valenciana. Un hospital puntero no tiene ni pies ni cabeza que no tenga planta de hospitalización psiquiátrica. Cuenta como hospital satélite con el de San Vicente dentro del departamento, y es un sitio idóneo para hacerlo».

Rafa Arjones

Para el nuevo director general de Salud Mental, lo importante es que sea «una instalación adecuada» para las personas que necesitan ingreso. «Un paciente psiquiátrico no puede estar en una habitación como la que tenemos cuando nos ingresan por una fractura. Ha de ser un espacio de convivencia en el que pueda tener paz. Condiciones que no se han valorado generalmente aquí se tendrán en cuenta». Por ello, ha pedido un planteamiento en San Vicente y otro en el Hospital General de Alicante.

Instalación sanitaria

«Me hace falta clínicamente una instalación sanitaria, porque esto no se puede poner aparte, y San Vicente lo cumple. Y quiero una instalación grande, adecuada para los pacientes, con dignificación de espacios puesto que un paciente psiquiátrico necesita espacio de convivencia. Tienen que salir al verde, tener terrazas espectaculares. No quiero habitaciones estándar. Los pacientes necesitan respirar".

Añade Pérez Gálvez que "la pregunta es: ¿el Hospital General de Alicante da la capacidad de respirar: si la respuesta es sí, estupendo. Si es no, no me interesa. Hay que ver las posibilidades arquitectónicas y de habitabilidad que dan uno y el otro. Si la posibilidad arquitectónica la da más el Hospital de San Vicente, me voy para allá. Me da igual uno que otro porque es el mismo departamento de salud».

Como ejemplo, recuerda que muchas ciudades en España tiene dos hospitales o más, que se reparten los servicios. «Lo que más importa es que sea una instalación que tenga condiciones: no vamos a meter a los pacientes con calzador», insiste.

El espacio condiciona

«No me vale un psiquiátrico de una planta. Esas son las condiciones y estas pueden ser más complicadas en el Hospital de Alicante que en el de San Vicente. Si ese espacio lo da el General muy bien pero lo veo complicado», señala Pérez Gálvez. Ambos cuentan con servicio de Urgencias y de Medicina Interna, señala, condiciones necesarias para poder abrir la planta de hospitalización de salud mental del departamento de Alicante.

Por ello reconoce que ahora mismo se inclina por San Vicente clarísimamente «porque es una obra nueva y tiene muchos más espacios». El director general valorará los dos bocetos del anteproyecto «y tomaré la decisión», que no puede demorarse más allá de enero o febrero.