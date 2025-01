"Si los pisos turísticos no se regulan pronto, podríamos perder barrios enteros"

Alfredo Campello, nacido en Alicante en 1979, es investigador y divulgador, trabaja en el sector del turismo industrial y forma parte de la plataforma Alicante Vivo. En los últimos años, se ha dedicado a la investigación y divulgación histórica, centrándose especialmente en los municipios de Alicante y Sant Joan d’Alacant. Ahora nos presenta su última obra, Pequeña historia de Alicante en sus barrios (Editorial Universidad de Alicante, 2024), un libro que recopila y amplía las charlas impartidas por Campello en la sede de la Universidad de Alicante en los últimos años acerca de las curiosidades y su conocimiento sobre los barrios alicantinos.

PREGUNTA: ¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

RESPUESTA: Bueno, el libro surge a raíz de unas charlas que di en los últimos tres cursos en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. La idea era recopilar esas charlas y convertirlas en un libro. Me lo propusieron personas como José Ramón Navarro Vera y Jorge Olcina. Además, como ya colaboro con INFORMACIÓN, me pareció una buena manera de aunar todo este material. Al final, cuando lo presentamos, y la sala se llenó, tuvo una acogida estupenda. El libro recoge 18 charlas que giran en torno a los barrios de Alicante, como San Blas, Benalúa Sur, Babel, San Gabriel y Carolinas, entre otros. Cada uno de ellos tiene su propia historia y relevancia dentro del conjunto de la ciudad.

P: ¿Qué enfoque tiene el libro y qué pretende transmitir con él?

R: La idea es contar la historia de Alicante a través sus barrios y contextualizarla dentro de la historia de España. Alicante, aunque pueda parecer pequeña, tiene historias fascinantes que han influido de forma más o menos directa en la historia nacional. Por ejemplo, el título del libro, Pequeña historia de Alicante en sus barrios, es un guiño a una serie de artículos publicados en los años 50 en el INFORMACIÓN. Ese nombre me pareció un homenaje perfecto.

P: San Blas es uno de los barrios más antiguos de Alicante. ¿Qué puede contarnos sobre su origen?

R: San Blas tiene una historia muy interesante. En 1858, con la llegada del ferrocarril a Alicante, comenzaron a surgir los primeros núcleos de viviendas. En la calle Bono Guarner, por ejemplo, se establecieron los trabajadores de la estación y de las fábricas cercanas, como la de harinas de la familia Tato o la de chocolates. Es curioso porque, al principio, estas viviendas no estaban planificadas; los vecinos dividían sus parcelas y creaban las calles sin mucha supervisión. Con el tiempo, el Ayuntamiento, sobre 1930, fue ordenando estos espacios, sobre todo donde los barrios se unen, así se crean los Proyectos de Unión de Barrios, con avenida o parques.

P: Menciona también otros barrios, como San Gabriel o Carolinas. ¿Qué los hace únicos?

R: San Gabriel es un ejemplo perfecto de barrio obrero nacido de cooperativas de trabajadores. Los vecinos compraban terrenos y construían sus viviendas poco a poco, es curioso que los barrios se creen de esta forma. En cambio, Carolinas se desarrolla tras el derribo de las murallas en la segunda mitad del siglo XIX, con la expansión de la ciudad.

P: ¿Cómo ve la evolución de los barrios modernos comparada con los tradicionales?

R: Ha cambiado mucho. Antes, los barrios se construían con cooperativas de obreros. Hoy, la planificación urbana a través de los PGOU está más centralizada, pero eso no siempre favorece la vida de barrio. Por ejemplo, los nuevos PAU tienden a tener urbanizaciones cerradas, que viven hacia sus piscinas, lo que dificulta la interacción vecinal. Salvo que se anime a que haya más interacción vecinal creo que será difícil que estos barrios tenga una vida como la que conocemos hasta ahora.

P: ¿Qué ingredientes debe tener un barrio para ser considerado un verdadero barrio?

R: Tiene que haber un sentido de comunidad, lugares donde los vecinos puedan reunirse, como plazas, parques o centros sociales. También es fundamental que haya comercio de proximidad, que da vida al día a día y permite que los vecinos se conozcan. Otro ingrediente esencial es la historia y las tradiciones, como fiestas locales o eventos comunitarios. Es importante evitar que los nuevos barrios sean solo urbanizaciones cerradas, las viviendas deben mirar hacia la calle para que haya más interacción. Finalmente, creo que un barrio debe tener diversidad: de edades, de culturas y de formas de vida, porque es en esa mezcla donde se genera la riqueza que define a un barrio auténtico.

P: En el libro también habla de problemas actuales, como la proliferación de viviendas turísticas. ¿Qué impacto cree que tienen en los barrios?

R: Es un tema complicado. Las viviendas turísticas han transformado muchos barrios, especialmente en el Centro y el Casco Antiguo. Si no se regula pronto, podríamos perder barrios enteros. Al convertir locales comerciales en apartamentos, se pierde comercio y con él, gran parte de la esencia del barrio. Esto también genera conflictos con los vecinos residentes, porque los apartamentos turísticos no siempre respetan la dinámica de convivencia. Un barrio como San Antón podría convertirse en un hotel si no se adoptan medidas

P: Finalmente, ¿qué espera que los lectores encuentren en su libro?

R: Espero que los lectores encuentren un Alicante diferente, lleno de historias y matices que quizás desconocían. Quiero que valoren sus barrios, su historia y la gente que los ha construido. Me gustaría que el libro sea una herramienta para fomentar el interés por nuestra ciudad y sus raíces. También espero que inspire a quienes lo lean a involucrarse más con su comunidad y a reflexionar sobre cómo han evolucionado los barrios. Al final, un barrio es mucho más que calles y edificios; es su esencia, sus recuerdos y la vida que late en él.