Última mascletà del año: dónde y cuándo se disparará el espectáculo pirotécnico de las Hogueras

Una sinfonía de luz, color y pólvora será la gran despedida del año de las Hogueras de Alicante. 10 horas antes de la cuenta atrás, la plaza Galicia se llenará para albergar el último espectáculo pirotécnico del 2024.

En esta ocasión tan especial del ciclo "Pólvora tot l'any" de la Federació de Fogueres, el honor de poner fin a esta primera parte de la programación, será para la Pirotecnia del Mediterráneo que lanzará su propuesta a las 14:00 horas en la ubicación del Sector 1 acompañada de un almuerzo previo al disparo.

Mascletà del ciclo "Pólvora tot l'any" en la plaza Galicia este enero / Alex Domínguez

La mascletà, según ha comunicado la Federació en sus redes sociales, se dedicará a las mujeres y niñas que representan a todas y cada una de las asociaciones que juntas forman las Hogueras, futuras candidatas al título de Bellea del Foc y sus damas de honor 2025.

El Sector 1 está compuesto por las hogueras Óscar Esplá, Calvo Sotelo, Avenida de Lóring - Estación, Alfonso el Sabio, Plaza de Gabriel Miró, Hernán Cortés, Sèneca - Autobusos, Diputació - Renfe, Parque - Plaza Galicia y Maisonnave, junto a las barracas Al final vorem, Ací no fem res, El Cabasset, Els Chuanos, I no voliem, La millor de totes, L'Esclafit, Octanos y Goles, Or i flama, Toca fusta, Tot es fum y Xe quin pet tenim.

Antecedentes

Este evento recuerda las mascletás que se realizaron entre 2016 y 2019 en la plaza de los Luceros que se extinguieron tras su no recuperación en 2022 por la Concejalía de Fiestas debido a un informe del Consell relativo al estado de la fuente de Bañuls.

Además, en 2023, este mismo sector estuvo al pie del cañón con la primera mascletà de 2024 en la plaza Galicia de la mano de la pirotecnia Ferrández de Redován celebrada el 14 de enero dentro del ciclo de espectáculos pirotécnicos.

"Pólvora tot l'any": fechas y sectores

Para la siguiente mascletà habrá que esperar hasta el próximo 2 de febrero en la avenida Ejércitos españoles será la próxima parada para los amantes de la pólvora a cargo de la Pirotecnia Hermanos Ferrández a las 14:00 horas.

Estas son las futuras fechas del calendario pirotécnico de este ciclo "Pólvora tot l'any" impulsado por la Federació de Fogueres para llevar a cada rincón de la ciudad, dividida en sectores, una de las esencias de la fiesta, la mascletà: