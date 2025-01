Los edificios de Alicante se blindan contra las viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Alicante cerró este 2024 aprobando una suspensión de licencias para viviendas turísticas en bloques residenciales durante un periodo de hasta dos años. Una medida que, según han afirmado desde el gobierno local en repetidas ocasiones, servirá para evaluar la situación del mercado y fijar más adelante distintas soluciones por barrios, en función de las necesidades de cada zona de la ciudad. Acciones que todavía andan lejos de definirse y que, tal y como afirmó la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, en una entrevista con INFORMACIÓN, podrían incluir una prohibición de duración indefinida en las áreas con mayor densidad de viviendas vacacionales.

Pese a ello, las comunidades de propietarios de la ciudad también han empezado a mover ficha y, a lo largo del año, se han lanzado a prohibir el alquiler turístico en sus estatutos. Una «cruzada» que se vio reforzada en el mes de octubre, cuando el Tribunal Supremo estableció que las juntas de vecinos pueden restringir los alquileres turísticos con una mayoría de tres quintos, en vez de ser necesaria la unanimidad que entendían diferentes audiencias provinciales.

Las Frases Las comunidades están pidiendo juntas porque tienen muy clara la prohibición MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ Pta. Colegio Administradores de Fincas Más de la mitad de las reuniones de este año han tratado este asunto ANA PÉREZ Administración Pérez Botello No me molesta que mis vecinos ganen dinero, sí que sea a costa de mi descanso XABIER LUGO Vecino En mi edificio hay un abogado y un dentista, y yo tampoco sé quién entra LAURA ORTS Vecina

Preocupación

«Indudablemente, los vecinos están preocupados desde hace mucho por el tema de los alquileres turísticos», señala la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, María del Mar Rodríguez. En este sentido, apunta que «la decisión del Tribunal Supremo ha corrido como la pólvora y todas las comunidades, incluso aquellas que no tienen pisos turísticos, están solicitando a los administradores juntas ordinarias o extraordinarias porque tienen muy clara la prohibición».

Rodríguez señala también que «lo que preocupa a los vecinos no es que un propietario saque rédito económico» sino que es «el trasiego de personas que salen y entran de una comunidad, que genera mucha inseguridad». Además, destaca que se producen comportamientos como dejar puertas abiertas en las zonas comunes, llamar insistentemente a los telefonillos si se produce una pérdida de llaves o generar ruido con el paso de maletas que «lo que hacen es romper la convivencia».

En cuanto al proceso para tomar esta determinación, la presidenta del colegio indica que lo que se debe hacer es «acordar en junta de propietarios prohibir los alquileres turísticos, para lo que hace falta el voto del 60 % de los dueños de viviendas, lo que después se eleva a escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad».

No obstante, Rodríguez advierte de que la prohibición no puede aplicarse con carácter retroactivo: «A aquellas viviendas que ya tuvieran la licencia no se les puede quitar el derecho adquirido, pero sí a las sucesivas que quieran darse de alta a partir del acuerdo de la junta». En el caso de aquellas comunidades que no quieran prohibirlo, pero sí quieran que los alojamientos temporales contribuyan de forma especial al edificio «existe una posibilidad que es interesante: que paguen hasta un 20 % más como máximo sobre la cuota», lo que también se tiene que acordar al menos por el 60 % de los propietarios.

"Sin medias tintas"

En la misma línea se pronuncia Ana Pérez, de la administración Pérez Botello: «Más de la mitad de las reuniones de este año han tenido como punto en el orden del día el tema de los apartamentos turísticos, incluso hemos tenido que realizar juntas extraordinarias para dar solución a problemas ocasionados por este tema», señala. Al respecto, sostiene que «las últimas sentencias han podido definir mejor la Ley de Propiedad Horizontal», generando «las herramientas necesarias para prohibir las viviendas turísticas sin medias tintas ni interpretaciones».

Por su parte, los vecinos abogan porque la actividad económica no interfiera con el carácter residencial de los edificios. «A mí me parece perfecto que mis vecinos quieran hacer negocio y ganar dinero, eso lo queremos todos, pero no puede ser a costa de mi descanso», asegura Xabier Lugo, residente del entorno del Mercado Central. «Cuando uno compra una vivienda, teóricamente la compra para eso, para vivir, si después le abren un hotel en su edificio, le están privando de su derecho a estar tranquilo en su casa», sostiene.

Un negocio cualquiera

De forma distinta lo ve Laura Orts, vecina de la misma zona de Alicante, quien considera que los alojamientos vacacionales representan un negocio como cualquier otro y descarta que produzcan problemas de inseguridad: «No entiendo que se esté legitimando el debate de que mis vecinos puedan decidir lo que yo hago con mi propiedad privada. En mi edificio hay también un abogado y un dentista, y yo no sé quién entra para ir a consulta o al despacho, pero eso no se pone en tela de juicio».

Todo ello en un contexto en el que la ciudad de Alicante ha experimentado un fuerte crecimiento de las viviendas de uso turístico en bloques residenciales en los últimos años. De hecho, de acuerdo con los datos oficiales del Ayuntamiento, la oferta de alquileres vacacionales ya triplica a la de viviendas de larga temporada.