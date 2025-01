Así pasó Barcala la Nochevieja

Con gran emoción y orgullo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha compartido en redes sociales un entrañable momento junto a su hija Sagrario el día de su boda.

Junto a un vídeo donde aparece bailando con ella la canción "My girl", de The Temptations, el primer edil comenta: "No se me ocurre mejor manera de empezar este 2025 que bailando con mi hija el día de su boda. My girl. ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡A por 2025 Alicante!"

Así transmite la alegría y el amor de un padre que celebra no solo la llegada de un nuevo año, sino también uno de los acontecimientos más significativos en la vida familiar.

Barcala ya compartió otro vídeo similar a finales de noviembre de 2022, cuando se casó su otra hija, Valle:

¡Muchas felicidades a los recién casados!