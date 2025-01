Un investigador alicantino consigue predecir las recaídas en cáncer infantil

Una investigación del oncólogo alicantino Elías Gomis Sellés permite predecir recaídas en pacientes pediátricos tras analizar los efectos de la radioterapia en la sangre. Los resultados se pueden aplicar sobre todo en aquellos niños que padecen neuroblastoma, un cáncer que se origina a partir de células nerviosas inmaduras que se encuentran en varias áreas del cuerpo y que es de los tipos más frecuentes a edades precoces.

Los hallazgos contribuirán al desarrollo de estrategias terapéuticas más eficaces y personalizadas.

El trabajo ha conseguido establecer la relación entre una caída de más del 50 % en el recuento de linfocitos en los pacientes; y un aumento significativo en el riesgo de padecer una recaída y de fallecer durante el seguimiento.

La investigación se ha presentado como tesis doctoral, con la mención doctorado internacional en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Sevilla, con la más alta calificación, cum laude. Actualmente, el médico ejerce en el Clínico de Barcelona.

Graduado en la UMH

Gomis Sellés, experto en Oncología Radioterápica graduado en la Universidad Miguel Hernández, analizó el impacto de la radioterapia en la función renal y hematológica de pacientes pediátricos con neuroblastoma de alto riesgo tratados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío entre 2004 y 2020.

Según el jefe del Servicio de Oncología Radioterápica de este centro, José Luis López Guerra, los resultados de la investigación se van a incorporar a partir de este mes de enero a la práctica clínica diaria de su centro. Además, han sido publicados en la conocida revista Clinical and Translational Oncology.

Héctor Fuentes

Este descubrimiento permite identificar factores de riesgo en pacientes con neuroblastoma de alto riesgo que reciben radioterapia. Esta información podría contribuir al desarrollo de estrategias terapéuticas más eficaces y personalizadas, con el fin de mejorar los resultados clínicos de este tipo de pacientes.

En España, según datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles, la incidencia es de un caso por cada 7.000 recién nacidos, y de ellos la mitad son de alto riesgo.

Efectos de la radioterapia a nivel renal

Se trata del primer estudio publicado que analiza los efectos hematológicos de la radioterapia en pacientes pediátricos con el citado tumor, y uno de los pocos que analizan el impacto a nivel renal.

Para la investigación se evaluaron valores de urea, creatinina, eritrocitos, plaquetas, leucocitos, linfocitos, neutrófilos y hemoglobina en tres momentos clave: antes de la radioterapia, al mes de su aplicación y al final del seguimiento, datos que sirvieron de base para alcanzar las conclusiones.

El investigador alicantino Elías Gomis Sellés / INFORMACIÓN

Sin insuficiencia

Los resultados de la investigación arrojan que la radioterapia tuvo una excelente tolerancia renal ya que no se registraron casos de insuficiencia renal aguda ni crónica en los pacientes; una recuperación hematológica completa y una disminución de los linfocitos transitoria.

Esta investigación forma parte del programa de Doctorado en Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica; y ha sido dirigida por los doctores José Luis López Guerra y Blas David Delgado León, del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. El doctor Francisco Javier Miñano Sánchez, del departamento de Farmacología, Pediatría y Radiología, fue el tutor de la tesis.

Investigación en el extranjero

El doctor Gomis Sellés realizó una estancia de investigación de tres meses en el Paul Scherrer Institut de Suiza, uno de los centros más avanzados en protonterapia, modalidad de radioterapia de gran precisión, a nivel internacional. El tribunal evaluador de la tesis contó con la participación de la doctora Sofía Rivera, jefa de unidad del Instituto Gustave Roussy de París, autoridad mundial en oncología radioterápica.

«La mención internacional significa un reconocimiento al trabajo en equipo. Haber realizado proyectos más allá de nuestras fronteras no solo me ha enriquecido a nivel personal y profesional, sino que también me ha abierto las puertas a otras colaboraciones para seguir avanzando en oncología pediátrica y radioterapia», ha asegurado el investigador alicantino.

La defensa de este trabajo en la Universidad de Sevilla marca un avance importante en la investigación oncológica pediátrica.