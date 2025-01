El tiempo en Alicante: temperaturas agradables este fin de semana

La provincia de Alicante tendrá este viernes el cielo poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas irán en ascenso mientras que el viento soplará flojo con intervalos de moderado de componente oeste. En cuanto al sábado el cielo estará poco nuboso tendiendo a despejado al mediodía. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas sin cambios.

En la ciudad de Alicante se espera que el cielo esté despejado durante toda la jornada y que las máximas no pasen de los 19ºC. El sábado las máximas pueden llegar a los 20ºC a las 16.00 horas mientras que el domingo bajarán ligeramente y se espera que no pasen de los 17ºC. No está previsto que llueva el día de la cabalgata aunque la probabilidad aumenta para la mañana de Reyes.

El tiempo en Elche

Las temperaturas en Elche este viernes marcarán unas máximas de 19ºC con el cielo despejado, mientras que el sábado también se podrían llegar a los 20ºC. Para el día de la cabalgata de Reyes los termómetros bajarán hasta los 17ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm se presentará el cielo despejado y con temperaturas que no pasarán de los 17ºC aunque el sábado no se pasarán de los 16ºC, al igual que el domingo.

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Sé el primero en enterarte de las noticias de última hora y los temas más importantes del día, directamente en tu móvil. ¡Y lo mejor, es GRATIS! Haz clic aquí para unirte

El tiempo en Elda

En Elda las temperaturas de hoy tendrán 16ºC de máxima y el cielo estará con pocas nubes. El sábado veremos que los termómetros suben ligeramente mientras que el domingo se mantendrán estables. La probabilidad de lluvia para el lunes es del 45 % por la mañana.

El tiempo en Torrevieja

En este municipio de la Vega Baja las mínimas marcarán los 10ºC y las máximas se situarán en los 17ºC, el cielo se presentará despejado y sin nubes. El sábado se espera que los termóemtros vayan subiendo durante toda la jornada hasta alcanzar los 18ºC a primera hora de la tarde. Una previsión muy parecida se espera para el domingo, mientras que para el lunes por la mañana también hay probabilidad de lluvias.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá también hoy cielos despejados a lo largo del día. Los termómetros llegarán a los 18ºC y las mínimas serán de 10ºC. El sábado la temperatura seguirá estable, al igual que el sábado y el domingo.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy este viernes el cielo estará poco nuboso con temperaturas que no pasarán de los 15ºC unos valores muy similares a los que se vivirán todo el fin de semana. La probabilidad de lluvias para el lunes por la mañana es del 50 %.