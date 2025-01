Fassegures, relleno o tarongetes, mil maneres de fer (i de dir) pilotes

Tan conegudes com el tortell de Reis, tan desitjades com la grossa de la loteria i tan diverses com els arbres nadalencs. Així són les pilotes, un dels plats estrella de la província d’Alacant per aquestes dates, una tradició que muda amb el pas del temps, però que encara hi perdura. Un trosset de la nostra història que no molesta ningú, que ja és difícil.

Per Nadal continuen sent la primera elecció als restaurants de la província, principalment el dia de Nadal i el primer de gener. «La pilota és perfecta per a entrar en calor», explica José Gómez, propietari del Racó del Pla, que despatxa a diari plats de qualitat des de fa més de quaranta anys. «Diguem-ne que el fred ajuda al consum, però ací el ‘relleno’ triomfa tot l’any», diu José Pedro Montesinos, gerent d’El Cruce, restaurant d’Almoradí conegut per tot el país. «Ara la gent demana sobretot pilotes i qui no en vol, elegeix tripes [els cèlebres ‘callos’]», conta Paula Martínez, treballadora del restaurant El Cuartel, de Dolores, un altre bressol de les pilotes a la Vega Baixa.

Un cuiner prepara les pilotes al restaurant Racó del Pla aquesta semana. / Héctor Fuentes

El frenètic ritme de vida de la societat actual ha derivat en un altre tipus de cuina, més simple i sense excessos de temps, però quan arriben dates tan assenyalades, la gent torna als plats clàssics i la pilota està present a taula. D’una altra manera, això sí. Qui no les menja en un restaurant, ho fa a casa, però a hores d’ara la venda de pilotes preparades a les carnisseries ja se situa al voltant del 90 %. «Únicament un 10 % encara compra la carn picada per a fer-les a casa», explica Toñi Marcos, de la carnisseria Ramón, una institució al barri de Sant Blai d’Alacant.

Amb tot, la realitat és que els alacantins continuent fent i volent putxero, un altre tema són ja les pilotes, que cada vegada ocupen més llibres de receptes familiars i menys espai als taulells de cuina. «Cada vegada volem pringar-nos menys», confessa Marcos.

Un dels canvis més importants en segles de pilotes alacantines ha estat la sang, progressivament desapareguda de les cases per la prohibició de la seua venda al detall d’un temps ençà. «De totes maneres nosaltres sí que fem pilotes amb sang, sí és que el comprador en vol», aclareixen des de la carnisseria Ramón, que fan les pilotes amb una recepta familiar originària de la Vega Baixa.

Encara que la zona sud de la província és un dels indrets de capçalera de les pilotes, allà conegudes majoritàriament per ‘relleno’, la província sencera amaga una infinitat de maneres de fer (i de dir) les pilotes. La publicació Menjars de la terra que va fer INFORMACIÓN l’any 1992 indica que el ‘relleno’ de la Vega Baixa consta de mig kilo de molla de pa, un quart de magre de porc, fetge d’au, un got de sang, tres fulles de julivert, dos ous, ratlladura de llima, pinyons, clavell, pebre, nou moscada i sal. A partir d’ella, tantes receptes com mans cuinen.

Vocabulari infinit

La peculiaritat més gran que sobrevola el món de les pilotes és l’ample ventall de paraules que hi existeixen per referir-se a elles. El terme ‘fassegura’, no recollit pel Diccionari d’Estudis Catalans ni pel Valencià, és habitual a Xixona, La Torre de les Maçanes, Novelda o Confrides en lloc de ‘pilota’. «És una paraula derivada de farcir, que significa omplir un aliment de carn i d’altres ingredients. Per tant, té sentit perquè és una deformació a partir de farcidura», coincideixen Dèlia Amorós, Clara Sirvent i Carme Cases, filòlogues catalanes i professores de l’institut Jorge Juan d’Alacant.

Pilotes abans de ser cuinades, al Racó del Pla. / Héctor Fuentes

Precisament a La Torre es fan les fassegures (fasegures o faseures) de panís, amb farina de panís, nyora, oli, pebrera i cansalada. Així ho diu el llibre Gastronomía de la provincia de Alicante, de Seijo Alonso. Poc modifiquen la recepta els pobles confrontants, tot i que sempre hi afegisquen la seua pinzellada original.

«Ací es mulla el pa en caldo de putxero o en llet i després s’hi posa la vedella picada, el magre, la cansalada, els ous i el blanquet. A continuació hi afegim el julivert, els pinyons i fins i tot fetge, si es vol», revela Paquita Carratalá, una dona de Sant Vicent del Raspeig de quasi 95 anys que enguany ha tornat a preparar encantada les tarongetes per a la seua família. «Ella no delega», diuen els seus descendents.

A Sant Vicent del Raspeig o La Vila Joiosa les pilotes responen al nom de ‘tarongetes’, per la grandària ideal que ha de tindre el menjar. Sobre aquest tema opina Montesinos, del restaurant El Cruce, famós per la seua ‘pava borracha’, nom d’un plat que fins i tot ha registrat perquè no el copien i que inclou ‘relleno’: «La mida nostra és que ha de ser un poc menys que una pilota de tenis, però més gran que una mandonguilla [albóndiga], que equivaldria a una pilota de golf».

Canella, ratlladura de llima, clavell, pinyons, sucre i una infinitat de pinzellades secretes Un dels grans promotors de la gastronomia alacantina, el periodista González Pomata, va documentar que la recepta de les pilotes del Vinalopó Mitjà estava formada per pa, ous, julivert, llonganissa picada, blanquet, xoriç, sang, pebrera i colorant. Així ho va dir el restaurant Llistero de La Romana, que ja no hi és. Per festes, a Guardamar era tradició afegir-ne la sang del titot que es matava el dia anterior. Ara ja no es ven sang d’au i cada vegada la manera d’acolorir les pilotes correspon, si es pretén, al colorant. D’una altra banda, a Elx era costum gastar la ratlladura de llima i un toc de canella, com també passa a Alacant. «El secret de les pilotes de la meua iaia era el blanquet i que quedaren tremoloses, molt tendres però sense desfer-se», explica Marina Díez, cuinera al front de Solita Cuina, un atelier privat obert a Elx el 2024 i que s’ha fet un buit al món culinari del municipi. Es clavells i els pinyons, com a Alacant, també son típics de Xixona, on alguns també preparen la fasegura amb llonganissa. L’alcaldessa de Xixona, Isabel López Galera, va penjar el dia 1 de gener una foto d’unes pilotes a les seues xarxes socials. Al Fondó de les Neus opten pel magre picat i a La Vila Joiosa, on les pilotes són les tarongetes, piquen magre i vedella i llonganissa colorada. A Novelda segurament es facen les pilotes més grans de la província, però no utilitzen canella i sí fetge. El ‘relleno’ de Sax també és conegut i consisteix en pa ratllat i també la seua corfa, a diferència d’altres municipis. Al nord de la província també és habitual embolicar les pilotes amb fulles de col. No obstant, una de les receptes més diferents és la d’El Verger i de Benitatxell, que cuinen pilotes dolces. Canvien la sal pel sucre i li’n donen un sabor original a un plat tradicional.

Preferides per Nadal, les pilotes són també una opció al llarg de l’any, normalment els diumenges, per ser en molts casos el dia de reunió familiar i també perquè la seua preparació necessita d’un temps que entre setmana no es té. A més, a municipis com Guardamar es tradició fer-les per la Verge del Rosari (7 d’octubre), que és la patrona del poble; i per la Puríssima (8 de desembre), de la mateixa manera que a Monfort del Cid.

Fassegures, pilotes, relleno o tarongetes; tantes maneres de dir com de fer. I una tradició que no se’n va de les taules de l’Alacant que queda més enllà dels creuers. I que dure.

Suscríbete para seguir leyendo