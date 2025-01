Escombros dejados de la mano de Dios

En el camino de las lagunas de Rabasa el paso se estrecha y se abre una dicotomía: a la derecha, el orden y la ley del Ejército («zona militar, prohibido el paso», dice un letrero); y a la izquierda, el caos.

El solar donde tiempo atrás se erigía la fábrica de tejas Borja es hoy una escombrera donde no hay más ley que la de mirar de reojo antes de echar cualquier resto que ya no se necesita: un saco de ladrillos, unos neumáticos, unos inodoros... Así hasta ocupar las varias hectáreas que rodean la carretera que lleva a las lagunas y donde hace algún año se proyectó el Ikea de Alicante que nunca vio la luz.

El vertedero ilegal a las afueras de Rabasa. / Alex Domínguez

En este vertedero ilegal ya intervino el Ayuntamiento en febrero de 2024, cuando el problema salpicó el día a día de la ciudad, impidiendo el paso a paseantes y ciclistas. Entonces el consistorio limpió parte del entorno, donde principalmente derruyó un resquicio de lo que había sido la fábrica, cuatro paredes sospechosas de, además del vertedero, ser foco de otros problemas.

Sin embargo, 11 meses después la zona vuelve a ser un foco insalubre para la ciudad, un rincón donde se amontonan restos de obras, colchones, ropa y todo tipo de desechos. En alguna zona incluso hay material aprovechable, como palés de tejas enteras o ladrillos sobrantes de alguna reforma.

El Ayuntamiento, por medio de su vicealcalde y edil de Limpieza, Manuel Villar, anunció hace casi un año que en el verano de 2023 se le abrió un expediente a la propiedad del solar, privada, pero no parece haber surtido efecto, perdida entre los cauces administrativos. Ante la dificultad de intervención sobre propiedades privadas, el consistorio informó en diciembre de 2023 que estaba elaborando un plan específico con Netial, la UTE adjudicataria de la contrata de Limpieza, para que pudiera destinar los medios necesarios para erradicar los vertidos. Por el momento no hay novedad. En la primera semana de 2025 poco queda de aquella intervención que despejó en parte el problema hace un año. La actuación de entonces bloqueó el acceso en coche al solar, pero el recinto sigue sin vallarse. Netial, que insiste en la concienciación ciudadana, recuerda que quien tenga escombros que acuda al ecoparque. Además confirma que interviene una vez al mes para despejar dicha carretera, pero que no puede actuar en una propiedad privada, «a no ser que el Ayuntamiento lo solicite expresamente».

Lo que décadas atrás fue una fábrica de tejas, hoy es un solar abandonado y un problema creciente para Alicante. El entorno que debería ser el cinturón verde de la ciudad es un basurero insalubre.