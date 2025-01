Pescadores de riesgo en Alicante: una práctica ilegal con la que se juegan la vida

El pasado lunes 6 de enero, una tragedia opacó la tarde del día de Reyes con el fallecimiento de una mujer de 52 años al ser arrollada por un tren a su paso por la parada de San Gabriel, a la altura del Palmeral de Alicante.

El suceso, aun por esclarecer de forma oficial, indica que se puede deber a un despiste con el teléfono junto a las vías y al no ver el cercanías, a causa de la fuerza expansiva, la lanzó despedida, golpeándose la cabeza con una piedra. La mujer murió prácticamente en el acto como consecuencia de un traumatismo cráneo-encefálico.

Tomar este tipo de riesgos hace que se cuestione si vale la pena realizar esta práctica de esta manera tan peligrosa. Es el caso de los pescadores que se sitúan al otro lado de las vías, en los entornos seguros de la playa “de los perros” limítrofe con Urbanova.

Los pescadores y la práctica correcta

Uno de ellos es Diego Martínez, que tiene claro que “teniendo un espacio más práctico como esta zona que se puede acceder sin problema, no me la juego”. “Lo que pasa es que si vas por ese sector siempre te vas a encontrar bebida, alcohol, gente que pasa la noche ahí y que incluso duerme ahí; no vale la pena jugarse la vida con el tren”, explica el pescador indicando el control que han de seguir para pescar, como por ejemplo, un máximo de dos cañas por persona.

Otro pescador como Juan, va un paso más allá, y comenta que “tiene poca función el poner una estación de ferrocarril en ahí teniendo otros medios de transporte como el bus o intentar desviar desde Alicante”. “Aunque el acceso con el coche no está permitido en esta zona, no vale la pena ponerse en peligro así”, incide Juan mientras vigila sus cañas.

Ubicación del atropello sucedido el pasado lunes 6 de enero en las vías del tren a la altura del Palmeral / Jose Navarro

En la misma línea opina David Moreno que, “lo veo fatal, porque la gente está ahí cerca de las vías en huelga para que las cambien, pero no les hacen caso y ya llevan muchísimos años en esa situación”. “Nunca he ido a pescar allí porque no me parece bien porque mis amigos y yo nos ponemos en una zona segura, donde no hay ningún peligro, y en cambio, allí, al lado de las vías, hay un montón de gente”, lamenta señalando a la zona cero del reciente atropello.

Además, Moreno insiste en que “estas prácticas siempre tienen sus riesgos, ya sea la pesca, la caza, o incluso el buceo; hay gente que lo hace bien, con cuidado, pero otros no; y si cruzas la vía que están llenas de piedras pequeñas, pues eso complica aún más las cosas”.

"Valorar la vida"

Los pescadores no son los únicos que advierten del riesgo de estas prácticas peligrosas, familias que pasean por la playa comentan entre ellos, al enterarse de la noticia, que no resulta ser novedosa por la cantidad de accidentes que ocurren, indican que “hay que valorar un poco más la vida” y que “ninguna práctica que ponga tu vida en riesgo no puede ser más importante”.