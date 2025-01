Las rebajas de invierno arrancan de forma escalonada tras meses de descuentos en Alicante.

El sonido de las puertas automáticas y el bullicio de compradores marcan el inicio oficial de las rebajas de invierno en Alicante. Un evento que, aunque esperado, este año se caracteriza por tener un arranque escalonado y con una afluencia de clientes algo menor que en épocas anteriores aunque con el desafío de encontrar la ganga perfecta tras meses de promociones previas. Y es que, tras meses de descuentos continuos en numerosos establecimientos, los consumidores parecen haber espaciado sus visitas, aunque las ofertas iniciales de entre el 30 % y el 50 % siguen atrayendo a compradores en busca de abrigos, jerséis, pantalones y artículos para el hogar que se convierten en los productos más buscados en estas rebajas de invierno 2025.

El inicio de las ofertas

Pese a todo, las primeras horas han demostrado que, a pesar de los cambios en los hábitos de consumo, la temporada de rebajas sigue siendo un momento clave tanto para los comerciantes como para los clientes. "Hemos arrancado con descuentos significativos, entre el 30 y el 50 %, en una amplia gama de productos: moda, electrónica, hogar, moda infantil... La verdad es que cada cliente busca algo diferente" comentó Silvia Aguilar, responsable del departamento de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Alicante.

Aunque no todo el interés reside en la moda. "También vemos mucho interés en equipar el hogar, que suele ser un éxito en estas fechas. En moda, los pantalones, jerséis y prendas exteriores como abrigos y chaquetas de punto suelen triunfar siempre", relató Aguilar quien destacó que el inicio de los descuentos en formato online un día antes permite a los clientes planificar mejor sus compras y aprovechar las primeras ofertas.

En las calles del centro, los comerciantes locales también viven el inicio de estas rebajas con sentimientos encontrados. Vicente Armengol, presidente de la asociación Corazón de Alicante y vicepresidente de Facpyme, señala que aunque el primer día suele dedicarse en mayor medida al cambio de regalos de Reyes, esperan que la temporada de rebajas sea mejor que la de años anteriores. "En el comercio local notamos que, como cada año, este día los clientes tienden a acudir más a grandes superficies. Al cabo de unos días es cuando vienen al comercio local, donde ofrecemos la misma calidad a mejor precio y con una atención profesional con muy buenos descuentos", afirmó Armengol.

Las rebajas de invierno arrancan de forma escalonada tras meses de descuentos en Alicante. / HÉCTOR FUENTES

Acumulación de descuentos

Armengol también destacó los desafíos que enfrenta el pequeño comercio desde la desregulación de las rebajas en 2012. "Las grandes cadenas tienen descuentos constantes, y esto perjudica al comercio local y de proximidad, que no puede competir con esas estrategias. Sin embargo, en nuestras tiendas, los descuentos de esta temporada van del 20 % al 50 %, siempre hablando de producto de temporada, no de producciones específicas para rebajas, como ocurre en otros establecimientos", indicó Armengol.

A pesar de las dificultades, los comerciantes locales esperan mantener o incluso superar las cifras del año pasado, tras haber registrado un aumento significativo de las ventas durante las fiestas navideñas. "Es prematuro hacer predicciones sobre el porcentaje de venta que se prevé para esta temporada de rebajas, pero sí que es verdad que la semana pasada subieron mucho las ventas y ahora esperamos mantenerlas y superar la cifra de ventas del año pasado", aseguró Armengol.

Los clientes

Mientras tanto, los clientes, hacen una lista con aquellas prendas que más les interesa comprar en el periodo de rebajas y acuden a las tiendas en busca de buenos descuentos con los que ampliar el fondo de armario. Chari García, una compradora habitual de rebajas, explicó que en esta ocasión "estoy buscando un abrigo, pero en un color que combine con todo, como camel o negro. También necesito un chaleco acolchado más gordito. Las cosas de abrigo solemos dejarlas para las rebajas porque merece la pena por los descuentos. Algunas prendas llegan a tener hasta 50 euros de rebaja", afirmó García.

Otros no solo buscan prendas que se adapten a ellos, sino que buscan ofertas para toda la familia. Marbelis Colmenares indica que estas rebajas de invierno viene "a por pantalones y algo de moda para mi hijo. Suelo aprovechar las rebajas para comprarle cazadoras y chaquetas pensando en el año que viene, comprándole tallas más grandes. Para mí, de momento nada, pero si veo algo que me guste, lo compraré. Online suelo encontrar más tallas y variedad, aunque hoy estoy explorando en tienda", destacó Colmenares.

Por su parte, Anmdrés López, admitió estar en "modo exploración" en busca de las prendas que necesite para renovar su armario. "Estamos viendo ropa porque tenemos que hacer un cambio de armario. No sabemos bien lo que queremos, vamos sin rumbo fijo. Pero seguramente pantalones sea lo que más necesitamos. El presupuesto está en torno a 100 euros, para aprovechar bien los descuentos", señaló López.

Las rebajas de invierno arrancan de forma escalonada tras meses de descuentos en Alicante. / HÉCTOR FUENTES

Compras con estrategia

Lourdes Carrión compartió una actitud más relajada ante la tensión que puede suponer buscar las prendas más rebajadas de esta temporada. "No busco nada en concreto. Estoy mirando a ver si encuentro algo que me guste, me siente bien y tenga buen precio. Me interesa la ropa de invierno, porque ya hace frío en Alicante. No tengo un presupuesto fijo, pero intento contenerme", afirmó Carrión.

Por último, María José Medina reveló una estrategia más enfocada para no superar el presupuesto que cada uno se marca para estas rebajas. "He venido a tiro hecho, por una camisa que había visto antes y que esperé a las rebajas para comprar. Tiene descuento y ya merece la pena llevársela. Si encuentro algo más que me guste y está dentro del presupuesto, también lo compraré. Hay que tener un límite después de Navidad", indicó Medina.