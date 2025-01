División en Alicante por la Cruz de los Caídos: de "blanquear la dictadura" a "resucitar viejos enfrentamientos"

Esta semana, en un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), se ha puesto de manifiesto que la cruz de la Plaza de Calvo Sotelo de Alicante ya no tiene significado franquista. Una decisión que ha dividido a los grupos municipales del Ayuntamiento, donde el Partido Popular y Vox celebran la decisión del tribunal y acusan a la izquierda de causar enfrentamientos, mientras los progresistas no comparten la postura del TSJ y la ven incompatible con los principios democráticos.

"Generar polémica" (PP)

Desde el equipo de gobierno del PP, la portavoz, Cristina Cutanda, asegura que el ejecutivo municipal "siempre ha tenido claro que el monumento de Calvo Sotelo no tiene una connotación partidista", especialmente desde que el exalcalde socialista José Luis Lassaletta "modificó en 1987 su significación para dedicarlo a todos los hombres y mujeres que murieron en defensa de sus ideales".

Años después, recuerda Cutanda, "el tripartito de izquierdas que gobernó el Ayuntamiento quiso generar polémica con este asunto" y ahora, según la concejala popular, "es una parte de la izquierda la que que quiere resucitar viejos enfrentamientos que ya están superados por la sociedad", por lo que los progresistas "dar explicaciones de por qué y para qué lo hacen".

"Odio a las creencias" (Vox)

En la misma línea, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, cree que el fallo constituye "un golpe directo a la extrema izquierda" a la que acusa de "generar odio contra las creencias, los valores y las tradiciones". Ortolá ve "impensable" el hecho de que "haya gobiernos que persigan las cruces cristianas".

El edil sostiene también que "el PSOE y sus socios trabajan única y exclusivamente por y para socavar los pilares fundamentales de occidente como son la libertad y los símbolos de Fe".

El PSOE huye de polémicas

En la bancada progresista, el PSOE ha evitado entrar a valorar el contenido de la sentencia. Eso sí, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, cree que "para mayor clarificación", convendría incluir junto a la cruz de la plaza Calvo Sotelo "un panel informativo para dar a conocer el contexto histórico en el que se erigió este monumento y el significado que se le dio posteriormente".

Una tarea que, para Barceló, "se debería encomendar al departamento de Humanidades Contemporáneas de la UA".

"Blanquear la sanguinaria dictadura" (Compromís)

Distinto lo ve Sara Llobell, de Compromís: "Es lo que tiene empoderar a la ultraderecha, que cuenta con los medios para hacer este tipo de acciones". La edil valencianista carga también contra la asociación que ha impulsado el recurso y asegura que "la función de Abogados Cristianos es, entre otras, blanquear a la sanguinaria dictadura franquista y perpetuar los símbolos del fascismo español".

"Incompatible con los principios democráticos" (EU-Podemos)

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, recuerda que su formación "siempre ha dicho que la cruz de la plaza Calvo Sotelo resulta incompatible con los principios democráticos y el respeto a la memoria histórica".

El concejal de izquierdas sostiene que "el TSJ perpetúa la narrativa del franquismo porque se oculta el golpe de Estado de 1936 y se silencian los principios de verdad, justicia y reparación". Sobre los motivos aportados por el tribunal, Copé cree que "aunque se dictamine que no son franquistas las cruces de Alicante y Elche, de lo que no hay duda es de que ni el TSJ ni nadie puede democratizar elementos que, en su origen honraban exclusivamente a las víctimas franquistas , bajo la apariencia de símbolos religiosos".

Sentencia

La Asociación de Abogados Cristianos pedía anular el Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la dictadura en la Comunidad aprobado por la Generalitat en tiempos del Botànic, en septiembre de 2022. La inclusión de monumentos en dicho documento suponía que podían ser retirados en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Ahora, la sentencia, que admite parcialmente el recurso presentado por el colectivo católico, concluye que este monumento, al haber sido «resignificado», no vulnera la Ley de Memoria Histórica.

El caso de Elche

También en la localidad ilicitana, donde el TSJ se ha pronunciado igualmente respecto a la cruz del paseo de Germanías, el alcalde ha recibido el fallo con "mucha satisfacción". "Lo respetamos profundamente y nos parece muy positivo", ha señalado el regidor popular, Pablo Ruz. "Lo que dice la resolución judicial era algo que teníamos claro desde el principio", ha defendido. Ahora, el paseo ilicitano, según el alcalde, se ha convertido en "un espacio para el encuentro y para la celebración".