Escola Valenciana y la Plataforma per l'Ensenyament Públic retoman este jueves las movilizaciones contra la consulta por parte de la Conselleria de Educación a las familias sobre la elección de la lengua base, una de las medidas incluidas en la "Ley de Libertad Educativa", después de que la Generalitat haya rechazado las más de 4.000 alegaciones presentadas a la medida.

Ambas organizaciones ha hecho este miércoles un llamamiento a la comunidad educativa para asistir a las concentraciones convocadas mañana en las puertas de los centros educativos, y que se repetirán cada jueves.

La acción de protesta se puede hacer en las horas de entrada, salida o en el momento del recreo o esparcimiento, como cada centro considere, informa Escola Valenciana en un comunicado.

Rechazo a la consulta

Esta medida, que ya se impulsó el curso pasado, añade, busca continuar movilizando a la comunidad educativa que ya ha mostrado su "firme rechazo" a la consulta a las familias sobre la elección de la lengua base.

El proyecto de orden de la Conselleria de Educación para regular la consulta a las familias sobre la lengua en la que desean que estudien sus hijos e hijas ha recibido, durante el trámite de audiencia pública, 4.145 alegaciones en el periodo de vacaciones de Navidad, de las cuales el 99% manifiestan la voluntad de que no se tramite.

Así figura en el informe de valoración de las aportaciones recibidas durante este trámite de información pública que ha realizado la propia administración.

Según detalla este análisis, finalizado el plazo establecido, se han recibido 4.111 aportaciones procedentes de ciudadanos o colectivos que manifiestan, "de manera explícita o implícitamente, varias argumentaciones y consideraciones en las cuales se concluye su voluntad que no tenga continuidad la tramitación del proyecto de orden". Como contestación, la Conselleria de Educación alude a varias disposiciones de la Ley de Libertad Educativa que establecen la realización de esta consulta a los progenitores y que llevan a desestimar las citadas alegaciones, "puesto que se tiene que proceder a la continuidad en la tramitación del proyecto normativo", sostiene.

Trámite en plenas vacaciones navideñas

A la luz de estos datos, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) asevera que es "evidente que la comunidad educativa rechaza la consulta a las familias sobre la lengua base y, muy probablemente, las alegaciones se hubieran incrementado si se hubiera abierto el plazo en periodo lectivo y no en plenas vacaciones de Navidad".

El sindicato considera que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, "tiene que dimitir y el gobierno valenciano cambiar radicalmente sus políticas en materia de educación y trabajar para aplicar inmediatamente los acuerdos de plantillas docentes, reducir las ratios de alumnado, mejorar el salario y otras condiciones laborales del profesorado, derogar la ley de libertad educativa y apostar por la enseñanza en valenciano, impulsar la rehabilitación y reconstrucción de los centros afectados por la dana y de aquellos otros que lo necesitan y eliminar el distrito único segregador".

Por su parte, la presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó, señala que las alegaciones presentadas "evidencian que la comunidad educativa rechaza esta ley y la consulta asociada".

"Queremos estudiar en valenciano, que nuestra lengua continúe presente en el sistema educativo y llegue al 50 por ciento de las horas lectivas, como piden las voces expertas", defiende Usó.

Paralizar la normativa

Además de las concentraciones, Escola Valenciana ha preparado una moción de rechazo a la ley y la consulta para su aprobación en los consejos escolares de los centros y municipales, con el objetivo de seguir "sumando fuerzas" y paralizar esta normativa.

Desde la Plataforma per l'Ensenyament Públic indican que "la comunidad educativa no puede permitir que la ineficacia y el desinterés sigan desmantelando el sistema educativo público ni poniendo en riesgo el futuro de nuestras hijas e hijos. La escuela pública y el valenciano son pilares fundamentales de una sociedad igualitaria, inclusiva y cohesionada, y su defensa no es solo un derecho, sino también una obligación colectiva.

Críticas a la gestión del Consell

El objetivo de las movilizaciones es "denunciar la nefasta gestión del Gobierno valenciano y la Conselleria de Educación frente a las graves carencias del sistema educativo y por su intento de desmantelar el valenciano con la consulta de elección de lengua base derivada de la Ley 1/2004. Estas movilizaciones son una respuesta directa a las políticas que amenazan la escuela pública y el valenciano como lengua vehicular, así como a la inacción y la desidia mostradas por Carlos Mazón y el conseller Rovira en momentos de crisis".

En las protestas reclaman asimismo que no se recorten las plantillas, mejorar las condiciones laborales del profesorado, las infraestructuras y la recuperación "urgente" de los centros afectados por la dana.

Secundan también las protestas el STEPV, UGT, CGT, CCOO y FAMPA València, entre otras organizaciones.