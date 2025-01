Colegios e institutos de Alicante se sublevan contra la consulta sobre la lengua

Asociaciones de padres y madres, comunidades educativas y consejos escolares de los centros se levantan en pie de guerra contra la consulta que se prevé para finales de enero en la provincia de Alicante (y el resto de la Comunidad Valenciana) en la que las familias podrán elegir entre castellano y valenciano la lengua mayoritaria en la que quieren que estudien sus hijos el próximo curso.

Esta consulta es una de las medidas incluidas en la Ley de Libertad Educativa recurrida ante el Tribunal Constitucional. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, afirma por su parte que la consulta «da libertad a las familias» para elegir y recuerda que la diferencia entre las asignaturas que se impartirán en el idioma elegido y el no mayoritario será de un 20 %.

De momento no hay fecha exacta para la consulta. «Al ser tramitada como orden estamos a la espera de los informes de la Abogacía y del Consell Jurídic Consultiu», explicaron ayer fuentes de la Generalitat.

Entidades como la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic y Escola Valenciana iniciaron ayer protestas a las puertas de los centros de la provincia y de la Comunidad pidiendo la supresión de la consulta al entender que sus resultados, sean cuales sean, alterarán el funcionamiento de los centros. A la vez insisten en las más de 4.000 alegaciones presentadas, todas ellas rechazadas por Educación, pese a que esta abrió el plazo coincidiendo con las vacaciones de Navidad, es decir, en periodo no lectivo.

En la ciudad de Alicante, las protestas arrancaron en el CEIP Enric Valor al ser el primer centro en la capital de la provincia con enseñanza en valenciano. Este colegio, además, cuanta con un programa lingüístico que funciona muy bien pues los alumnos acaban su formación con dominio del valenciano, el castellano y el inglés, según explicó Ismael Vicedo, portavoz de la plataforma en Alicante.

En peligro la educación especial o la Xarxa Llibres

Los colectivos educativos creen que este tipo de consultas ponen en peligro la educación especial dado que actualmente estos estudiantes se distribuyen entre las clases existentes pero «la votación de la lengua base obligará a que todo el alumnado que haya elegido una en concreto tenga que estar de manera conjunta», con lo cual entienden que no sería factible mantener el sistema actual.

«También puede poner en problemas la Xarxa Llibres y las actividades de ciclo» pues «impediría poder hacer actividades académicas conjuntas por parte de todo el alumnado del centro del mismo nivel» si estudian en distinta lengua.

Según la plataforma, la consulta carga de trabajo a colegios e institutos pues tendrán que elaborar los censos, crear un espacio donde las familias puedan ir a votar si no lo hacen desde sus casas y controlar el proceso, «cuando sabemos que los centros educativos no tienen personal de administración. Tienen conserjes pero no secretarios como personal», recordó Vicedo, crítico también con la falta de información por parte de las autoridades educativas. «La consulta está muy mal diseñada. Aparte de que estamos en contra por el contenido que conlleva».

Sobre las alegaciones, la entidad afeó a la Conselleria de Educación no haya contestado individualmente a ninguna. «Solo han dicho que la consulta se mantiene, con un secretismo que nos preocupa. Si se celebra, los centros educativos necesitan saber exactamente qué es lo que tienen que organizar y a día de hoy no se sabe».

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Además, consideran que no es el momento de que se celebre cuando la Ley de Libertad Educativa, conocida ya como ley Rovira, está recurrida ante el Tribunal Constitucional (que admitió la alegación de Compromís). Todo esto «pone en peligro el buen funcionamiento de los centros educativos, sea cual sea la lengua base que tengan en este momento. Unos en valenciano y otros en castellano están funcionando correctamente». El día 22 en el colegio Azorín de Alicante se celebrará una charla informativa sobre el proceso de elección de la lengua base, abierta toda la ciudadanía.

También la Plataforma per la Llengua ha tildado de «intolerable» la respuesta «de dos hojas» del Consell a la 4.145 alegaciones presentadas a la consulta a las familias para elegir la lengua base aplicable el próximo curso académico y que se haya declarado «de urgencia» la tramitación del expediente.

Ante estas críticas, el conseller de Educación defiende la consulta «para dar libertad a las familias y aplicar un sistema equilibrado sin imposiciones». Así, recordó ayer que esta consulta está incluida en la Ley de Libertad Educativa «y busca dar voz a las familias para que elijan con libertad, sin las imposiciones de la administración, que es lo que pasaba antes».

«No hay mayor ejercicio de libertad que dar voz y voto a las familias. Y el resultado de la consulta será lo que ellas decidan, no hay más».

Sistema equilibrado

Rovira defendió que el resultado «permitirá un sistema equilibrado, porque la diferencia entre la lengua base elegida y las asignaturas que se impartan en la otra lengua será de un 20%. Se trata de que el alumnado tenga plena competencia en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad».

También recordó que en las zonas castellanohablantes se garantizará que todo el alumnado curse como mínimo la asignatura de valenciano, aunque pueda pedir la exención de su evaluación, y que las familias puedan elegir el valenciano como lengua base si así lo desean. «Ahí está la diferencia entre poder elegir e imponer, que es lo que pasaba con la anterior administración y no tenía ningún sentido en zonas declaradas solo castellanoparlantes por la Llei d’Ús».

Oposiciones de Secundaria en mayo Las oposiciones de Secundaria en las que Educación ofertará 1.600 plazas se celebrarán antes de que acabe el curso, en concreto, a partir del 15 de mayo. Así lo confirmaron desde conselleria tras la mesa con sindicatos de ayer. No es habitual adelantar las oposiciones a mayo (el Botànic lo hizo en una ocasión) pero con ello Educación busca agilizar la toma de posesión de los nuevos profesores. Lo habitual es que estos procesos selectivos se celebren en junio o julio. Los sindicatos STEPV y UGT critican la escasez de plazas (menos de 10) para profesorado de Conservatorios, Escuelas de Idiomas o Artes; y que las oposiciones solo cumplen la tasa de reposición (jubilaciones) y no incorporan plazas nuevas al sistema.

Entidades de enseñanza avisan del caos en la admisión escolar El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, asegura que la consulta sobre la lengua base en los centros educativos tiene como fin «perseguir el valenciano» y provocará «un colapso burocrático» en la admisión escolar. Fullana se ha reunido con representantes de la comunidad educativa y de entidades de defensa del valenciano para compartir estrategias y acciones sobre la consulta. Entre ellos la Confederación Gonzalo Anaya, FAMPA València, los sindicatos de la enseñanza STEPV, CC OO PV y UGT-PV, la Asociación de Directoras y Directores de Infantil y Primaria, la Asociación de Directoras y Directores de Secundaria, Famílies pel Valencià, Escola Valenciana, ACPV, Plataforma per la Llengua, Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc y la Societat Coral El Micalet. Fullana señala que es complicado «discernir» si el conseller de Educación, José Antonio Rovira, «destaca más por su persecución al valenciano en la enseñanza o por su incapacidad de gestión». Rovira anunció que la consulta a las familias estaría terminada a finales de mes, pero Fullana asegura que, tal como va el proceso de tramitación, «los números no salen», puesto que no tiene constancia del obligado informe de Abogacía de la Generalitat, ni que se haya enviado el proyecto de orden al Consell Jurídic Consultiu para su estudio, que son «pasos fundamentales». Plan de infraestructuras educativas El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Emilio Ruiz, también se ha referido a este asunto dado que apoyan las concentraciones. «Reivindicamos el plan de infraestructuras educativas del que sigue careciendo la ciudad. Es solo una muestra de la falta de interés por parte del alcalde y de la concejala de Educación, que tiran balones fuera cuando se habla de matrícula sobrevenida pese a que en Alicante contamos con datos desde enero de 2023 de la Comisión de Escolarización, que ya reclamaba la necesidad de un centro educativo. No ha sido hasta octubre de 2024 cuando la concejala ha solicitado a Mazón y ha cedido los espacios para que pongan un colegio prefabricado en la zona de la Vía Parque». Esto, señala el edil, obliga a los centros educativos a tener que reinventarse continuamente, «lo que influye en la pérdida de calidad y de espacios de enseñanza como pueden ser los gimnasios, las aulas de inglés, los laboratorios. La concejala dice que la matrícula es un problema de la dirección territorial pero esta tira balones fuera hacia el Ayuntamiento porque no se reclaman estas instalaciones». Asimismo, criticó que haya colegios de Infantil y Primaria con 29 alumnos "cuando el Botànic bajó la ratio a 20".

