El gobierno de Barcala descarta una nueva moratoria para los "hippies" de la Explanada

Los "hippies" se marcharán de la Explanada, ahora sí, el próximo 15 de enero. Así lo recoge la última respuesta de la Concejalía de Ocupación de Vía Pública remitida a los comerciantes de la Asociación de Vendedores de la Explanada, más conocidos como los "hippies", en el que responden al rechazo de los comerciantes a su traslado a al espacio comprendido entre La Lonja del Pescado y la zona recreativa infantil y en el que, además, dejan claro su futuro: "a partir del próximo 15 de enero de 2025 deberá procederse por parte de los interesados al desmontaje de las instalaciones que conforman el Mercado de artesanía de la Explanada de España".

De esta forma el equipo de gobierno del PP descarta que el mercado de artesanía pueda permanecer en el paseo de la Explanada hasta 2026 o hasta encontrar una ubicación "adecuada" como solicitaron los comerciantes en el anterior escrito remitido al Consistorio. Asimismo, desde Ocupación de Vía Pública inciden en el comunicado en que los "hippies" deberán solicitar antes de esta fecha el "acceso de vehículos" y la "reserva de estacionamiento", así como cualquier otro permiso que necesiten para gestionar el traslado y el desmontaje de las casetas antes del 31 de enero de 2025 "en aplicación de lo establecido" en el acuerdo plenario del pasado mes de octubre en el que se acordó una moratoria a su traslado, que debía haberse hecho efectivo el pasado 31 de octubre de 2024.

Contestación

Tras esta comunicación por parte de la concejalía que dirige la actual portavoz del gobierno del PP, Cristina Cutanda, los comerciantes realizaron un escrito en el que insisten en que la no aceptación de la propuesta de reubicación en el espacio competencia de la Autoridad Portuaria, comprendido entre La Lonja del Pescado y la zona recreativa infantil, se debe a que esta no cumple "con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa aplicable". Asimismo, los "hippies" exigen al Ayuntamiento de Alicante que "desista" en su propuesta de reubicación del mercado en este espacio, que fue rechazado de forma unánime por los comerciantes en su última asamblea.

Ante la negativa del equipo de gobierno a mantener el mercado en la Explanada más allá de la fecha del 15 de enero, los "hippies" vuelven a reclamar que cumpla "con el acuerdo alcanzado en 2022" y que se procesa a la reubicación del mercado "en el aparcamiento del Postiguet", o en su defecto, que se consensúe con los comerciantes una nueva ubicación "en otro lugar de la ciudad de similares características", con la suficiente "afluencia de público" y que en este caso garantice las "condiciones de seguridad, accesibilidad y evacuación en caso de emergencia".

Reubicación

No obstante, los comerciantes vuelven a insistir, en caso de que esta opción no sea posible exigirán su permanencia en la Explanada hasta el 31 de diciembre de 2026. "Que en el caso de que no fuera posible la reubicación acordada, se respete y mantenga la vigencia de las autorizaciones otorgadas a los miembros de la AVE hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo la permanencia del mercado en su ubicación actual hasta que se alcance una solución definitiva", apuntan los "hippies" en un comunicado.