Alicante estudia el interés económico del turismo de caravanas

El Ayuntamiento de Alicante, en su intento por trazar la estrategia turística para el futuro de la ciudad, busca conocer si el turismo de caravanas tiene cabida en ese modelo. Para ello, a través del patronato, ha encargado la elaboración de un estudio sobre la dimensión del impacto económico que este tipo de visitantes pueden generar en la ciudad. La redacción del documento, adjudicada a través de un contrato menor, ha recaído sobre el Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, por un importe de 13.300 euros.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, la elaboración del estudio se prolongará, al menos, hasta después del verano. El objetivo es llevar a cabo una radiografía detallada del turismo de caravanas, para lo que resulta imprescindible analizar su funcionamiento tanto en temporada baja (que tradicionalmente se reduce a los meses de invierno) como durante el verano. Tras ello, los expertos universitarios entregarán al Ayuntamiento un análisis de la repercusión económica que puede suponer para Alicante fomentar la llegada de usuarios de caravanas.

Independientemente del resultado del estudio, fuentes consultadas por este diario han apuntado que en ningún caso estaría sobre la mesa recuperar el «camper area» de Playa de San Juan que impulsó el tripartito de izquierdas y que, posteriormente, el ejecutivo popular de Luis Barcala ha desmantelado para ubicar en él las actuaciones del Circo del Sol cuando visita la capital de la provincia. En este sentido, se valoraría la búsqueda de suelo municipal en una zona cercana (aunque descartando que se sitúe en primera o segunda línea de playa) así como en el entorno de Urbanova, donde actualmente los campistas ilegales han supuesto un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento, y donde existen solares municipales actualmente sin ninguna utilidad definida.

Proyecto descartado

Una decisión que el equipo de gobierno que dirige Luis Barcala toma tras considerar en un primer momento que el turismo de caravanas no tenía cabida en el modelo de la ciudad. «No está dentro de nuestra estrategia», señaló en el mes de marzo la concejala de Turismo, Ana Poquet, a preguntas de los medios. En ese momento, Poquet no consideró «prioritario» la creación de un nuevo espacio destinado a estos vehículos, como sí anunció el bipartito de PP y Cs en el pasado mandato: «Es un proyecto de la anterior legislatura», indicó.

Eso sí, a los pocos días (espoleado por el alcalde) el ejecutivo municipal matizó ligeramente su discurso. «Cuando la concejala hablaba en estos términos se refería a que no tenemos encima de la mesa el proyecto para ejecutar, pero sí que tenemos en estudio unas áreas donde poder ubicar las caravanas y las autocaravanas», aseguró entonces el propio Barcala.

Sin espacio

En el pasado 2021, la ciudad perdió su único aparcamiento específico para autocaravanas, abierto solo cuatro años antes en Playa de San Juan, para ubicar temporalmente el espectáculo itinerante del Circo del Sol. Tras la marcha de la internacionalmente conocida compañía, las instalaciones no recuperaron su uso inicial. Temporalmente, sirvieron como «almacén» de los nuevos contenedores de recogida separada de residuos que la empresa concesionaria del servicio de Limpieza instaló de forma progresiva en la ciudad.

«Te pones a buscar ubicaciones y no es sencillo encontrarlas», lamentó entonces el alcalde, quien consideró que los espacios contemplados «o bien no son idóneos o el uso no está habilitado», por lo que sostuvo que ese es el trabajo que está haciéndose ahora: «Ver cuáles son las carencias y ver las posibles ubicaciones de todo tipo de suelo».

Esta falta de ubicación ha propiciado la proliferación de «zonas de acampada» improvisadas (e irregulares) que se han establecido en puntos de Alicante desde Agua Amarga a la cala de la Cantera junto al tiro al pichón e incluso en el descampado de la avenida Doctor Rico donde planta habitualmente la hoguera Polígono de San Blas.