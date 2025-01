El Puerto de Alicante define su plan para el futuro palacio de congresos: suelo disponible en 2026

El futuro palacio de congresos de Alicantecuenta ya con una fecha marcada en su hoja de ruta: el primer trimestre de 2026. El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, ha señalado, en declaraciones a este medio, que prevé que toda la tramitación para el desarrollo de los suelos en los que se ubicará el futuro palacio de congresos de la ciudad finalice, al menos, entre los meses de febrero y marzo de 2026. Este avance supone, según Rodríguez, un hito importante en un proceso que, pese a su complejidad administrativa, busca dotar a la ciudad de un recinto que impulse su proyección turística y económica y que estará ubicado en las explanadas de los muelles 7 y A.

El cronograma incluye varios pasos fundamentales. En primer lugar, el pasado 16 de diciembre de 2024 el consejo de administración del Puerto aprobó la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), el documento en el que se delimitan los espacios en los que quedará ubicado el futuro palacio de congresos, que ahora deberá ser refrendado por Puertos del Estado antes de iniciar su tramitación ante el Ministerio de Transportes. “Por parte del Puerto los deberes están hechos”, aseguró Rodríguez. “Estamos pendientes de Puertos del Estado para que trasladen al Ministerio de Transportes la nueva DEUP, y posteriormente se firme la orden ministerial que permitirá su publicación en el BOE”, detalló el presidente, en declaraciones a este medio.

Cronograma de la tramitación

A partir de este momento, el procedimiento administrativo contempla varias fases en su tramitación que requieren de coordinación entre administraciones. Tras la aprobación inicial de la DEUP en diciembre de 2024, se dio inicio también a la tramitación del Plan Especial del Puerto, que se adelanta pese a que no puede iniciarse hasta tener el visto bueno del Ministerio de Transporte. En este contexto, la Autoridad Portuaria no ha querido retrasar el inicio de estas tramitaciones y prevé que la Evaluación Ambiental Estratégica, un requisito indispensable para lograr sacar adelante el desarrollo de los suelos del palacio de congresos, esté lista la última semana de enero de 2025. Una vez cumplido este paso, comenzará la tramitación administrativa propiamente dicha, con plazos estimados entre tres y nueve meses.

Posteriormente, se activará una modificación simplificada número 7 del Plan Especial, un proceso que también requerirá entre tres y nueve meses adicionales. Según las previsiones de la Autoridad Portuaria, todas estas gestiones administrativas podrían concluir entre febrero y marzo de 2026, permitiendo a partir de ese momento el inicio de las obras de este palacio de congresos de Alicante. La colaboración entre administraciones, según Luis Rodríguez, es a partir de este momento "clave" para garantizar que el proyecto "avance sin demoras innecesarias", ya que en el mismo intervienen organismos a nivel local, autonómico y estatal.

Antecedentes

La aprobación de la DEUP el pasado mes de diciembre fue un paso decisivo para encajar el proyecto del palacio de congresos en los muelles 7 y A del puerto. En este encuentro se acordó la aprobación de la modificación número 1 de la delimitación de espacios y usos portuarios, con el objetivo de encajar el palacio de congresos en las instalaciones portuarias. En palabras de Rodríguez, “se ha tratado de un proceso laborioso que ha requerido la participación de distintos organismos a nivel estatal, provincial y local”.

Entre ellos, destaca el trabajo del Servicio Provincial de Costas de Alicante y diversas consellerias, como las de Vivienda, Arquitectura Bioclimática y Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, entre otras. Además, a través de Puertos del Estado, hasta cinco ministerios han aportado consideraciones clave al proyecto: el de Industria, Comercio y Turismo; el de Defensa; el de Interior; el de Hacienda y Función Pública; y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Tras haber tenido en cuenta todas las consideraciones realizadas por todos estos organismos y haber llevado a cabo diversas modificaciones tras su análisis, el documento, que comenzó su tramitación en diciembre de 2021, recibió el pasado 16 de diciembre el visto bueno del consejo, por lo que fue remitido a Puertos del Estado para continuar su fase final de tramitación. Este será el paso previo al trámite definitivo, consistente en la modificación del Plan Especial del Puerto, con el objetivo de adaptar la normativa urbanística al proyecto del palacio de congresos.

Incidentes en la financiación

El proyecto también enfrenta retos presupuestarios. La Diputación de Alicante no incluyó ninguna partida específica para el palacio de congresos en sus cuentas de 2025. Sobre por qué no existe ninguna partida para avanzar en el edificio, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), recordó la intención de realizar una gran exposición con todos los proyectos participantes, prevista para el mes de noviembre, pero que no pudo llevarse a cabo por la dana que asoló Valencia. Desde el entorno del presidente, además, han señalado a INFORMACIÓN que aún está pendiente la modificación del Plan Especial del Puerto, un trámite indispensable para que los muelles 7 y 9 puedan acoger la infraestructura.

Al respecto, lo que debe concretarse es si la Generalitat Valenciana termina asumiendo parte del coste de las obras. Pese a que en un primer momento el reparto de los gastos se pactó entre el Ayuntamiento y la Diputación, el jefe del Consell, Carlos Mazón, abrió la puerta a que el gobierno autonómico participase económicamente en el proyecto. Una posibilidad que ahora se antoja remota dado las necesidades que planteará la reconstrucción de los municipios afectados por la riada. Mientras tanto, la creación de un órgano gestor para definir cómo se financiará y gestionará el inmueble sigue siendo una prioridad. Este organismo también deberá coordinar la ejecución de las obras una vez que la tramitación administrativa finalice.