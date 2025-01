Mi nevera es verde

Como si fuera el césped de un campo de fútbol. Todo verde. Espinacas, lechuga, brócoli, apio… ¡Hasta la cerveza sin alcohol es verde! Se acabaron los mantecados, el turrón a la piedra, la comida de amigos, el aperitivo con los vecinos, la botella de cava para brindar por la Navidad… Volver a la normalidad, a la rutina, a los buenos propósitos (¿otro enero que te apuntas al gimnasio?), a comenzar esa nueva colección tan mona que acaban de anunciar en televisión, y de la que compraremos sólo los tres primeros números y los arrinconaremos por alguna esquina del armario del salón… ¡Vamos, a lo de siempre!

Y si terminamos el año dándonos el atracón de cócteles navideños que fueron celebrando diversas instituciones y entidades, en enero la cosa va de desayunos. Se ve que han pensado que es más saludable tomar un zumo de naranja, un café y algo ligerito de picar para que los cuerpos vayan volviendo a su sitio.

Desayuno tras la primera rueda de prensa tras la reelección de Amparo Navarro. / INFORMACIÓN

«Pasar página»

El jueves tuvimos un encuentro con una contentísima Amparo Navarro, flamante y recientemente reelegida rectora de la Universidad de Alicante dando su primera rueda de prensa tras renovar el cargo. ¡Menudo poder de convocatoria de medios de comunicación! Todos deseando escuchar de su boca las novedades de su nuevo mandato y, sobre todo, del culebrón que hemos ido arrastrando desde el verano: Medicina en la UA. Con la sentencia ya firme, sólo pide «pasar página» y trabajar para que los alumnos tengan la mejor formación posible. Ya sabemos que la próxima semana se reunirá con el presidente Carlos Mazón y el rector de la UMH, Juan José Ruiz. ¡Que los buenos propósitos del nuevo año incluyan concordia, acuerdo y buen hacer!

Magdalena García Irles, decana de la Facultad de Ciencias; Virgilio Gilart, director de la Escuela Politécnica; María Carmen Tiñosa, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Rocío Julia, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud; la rectora Amparo Navarro y Raúl Ruiz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad. / INFORMACIÓN

La rectora presentó a los nuevos cargos de su equipo. Josep Ochoa, secretario general; Carmen Vives, vicerrectora de Igualdad; Raúl Ruiz, vicerrector de Estudiantes, y Rosabel Martínez Roig, que inaugura un nuevo vicerrectorado de Formación Continua.

Con el café en la mano (que sirvió Clece, con José María Pastor a la cabeza, pendiente de todo y de todos) pudimos ver también la mar de satisfecha a la decana de Ciencias de la Salud, Rocío Julián, acompañada por Jaume Ferrer, decano de Derecho; Salvador Ivorra, vicerrector de Infraestructuras y Pedro Femenía, defensor universitario, junto a todo el equipo del rectorado. También María Marín, directora de Comunicación, charlando con Paco Molina, director de la revista NovaCiencia.

Amparo Navarro nos comentó que después de un verano movidito, en el que no pudo prácticamente descansar, ha aprovechado la Navidad para desconectar y visitar algún balneario. Entre risas reconocía que desde «desde que surgió el tema de Medicina, me para y saluda gente por la calle que no conozco, pero que me han visto en los medios de comunicación». ¡Sin querer se va a convertir en una influencer…!

Café y una sonrisa

Más zumo ayer en Casa Mediterráneo, donde el siempre ameno y ocurrente Andrés Perelló, director de esta sede, y acompañado por parte de su equipo como Paqui Santonja, asesora principal de la Casa, o Ignacio de Julián, director adjunto para Relaciones Externas, nos desgranó los planes de esta institución para este nuevo año.

Toni Cabot junto a Andrés Perelló. / INFORMACIÓN

Lo primero, la ampliación de las instalaciones con una nueva sala polivalente, participación en el plan África del Gobierno, constitución de un centro de formación permanente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entrega del II premio de periodismo Ciudad de Xàbia y, entre otras muchas actividades, Casa Mediterráneo será la sede del «Alicante Noir», el festival de novela negra que contará con la participación del escritor argelino Yasmina Khadra.

Paqui Santonja, Andrés Perelló y María Gómez. / INFORMACIÓN

Después de conseguir el año pasado retos históricos para la Casa con la visita de los Reyes, Gobierno, ministros o embajadores, Perelló nos desveló el secreto de estos éxitos diplomáticos. «Todo se consigue con un café y una sonrisa». Y algo más habrá, digo yo, como puede ser su mano izquierda y su carácter divertido y conciliador. Y entre otras cosas, nos enteramos que era un excelente cocinero, que borda el arròs al forn y que echa de menos la toga de abogado. Que desde la Casa se hace política, pero no partidismo y que con lo cambiante que está el mundo, él tiene una opinión, pero que le suele durar hasta mediodía.

PD. Le había pedido a María Gómez, responsable de prensa de la Casa que, en aras de ayudar en la obligatoria dieta postnavideña pensaran en lo bien que nos sentaría un zumo de apio, pero tuvo a bien no hacerme ni caso y, de paso, nos obsequiaron con unas tabletas de chocolate La Virgen de Marcos Tonda. ¡Así no hay manera!