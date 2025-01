Los PAU 1 y 2 de Alicante, en alerta ante la aparición de asentamientos ilegales

Telas, sillas viejas y lonas improvisadas se acumulan en los descampados junto a la Vía Parque, al paso por los barrios de los PAU 1 y 2 de Alicante. Entre arbustos, aparecen tiendas de campaña que albergan a personas cargadas con mochilas y garrafas de agua. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento temporal se ha convertido en un campamento estable que alarma a los vecinos de la zona. "Parece que cada semana llega alguien más", comenta un residente.

La proximidad de varios colegios e institutos, el deterioro visible del entorno y la falta de respuesta a los vecinos por parte del Ayuntamiento de Alicante agravan la preocupación en la zona. Los vecinos denuncian un abandono del de ambos barrios, en concreto en el espacio afectado por la proliferación de estos asentamientos ilegales, ubicados entre las calles Juan Pamblanco Ayela y Fiestas Populares y Tradicionales, mientras estos crecen sin control.

Un llamado de auxilio

"En el PAU 1 tenemos un problema muy preocupante con estos asentamientos", afirma Rosario Buyolo, presidenta de la Asociación de Vecinos del PAU 1. "En los últimos meses, se ha formado un poblado chabolista al final del barrio. Es terrible. Vemos a gente que viene con garrafas a coger agua de la fuente de la plaza del PAU 1. Nos sentimos abandonados. Hemos intentado contactar con el Ayuntamiento en más de una ocasión, pero no nos escuchan", explica Buyolo.

El PAU 1 y 2 de Alicante, en alerta ante la aparición de asentamientos ilegales. / JOSE NAVARRO

El problema no es exclusivo del PAU 1. El presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 2, Miguel Ángel Gracia, relata el esfuerzo colectivo para buscar soluciones. "Llevamos este asunto a la reunión de la Junta de Distrito y le pedimos a la concejala medidas urgentes, pero no sabemos nada. La situación es insostenible: no hay un plan de acción social en Alicante. Esto genera acumulación de basura y una degradación visible del barrio. Caritas nos ha confirmado que hay más de 100 personas viviendo en campamentos de esta zona", afirma Gracia.

"Tememos encontrar familias con niños en estas condiciones", señala Gracia quien considera que ante esta situación el Ayuntamiento "está desaparecido", y no hay "recursos para problemas de salud mental o conductas adictivas. Esto no hace más que crecer", advierte el portavoz vecinal del PAU 2.

Preocupación entre los vecinos

La sensación de inseguridad también es palpable entre los residentes. "Parece que tenemos un barrio cada vez más precario, cada vez van llegando más", opina Inmaculada Romero, vecina del PAU 2. "Es preocupante porque hay colegios cerca y no sabemos qué tipo de vida llevan estas personas. Alguna vez la Policía ha venido y quitado tiendas, pero vuelve a pasar. Esto parece algo recurrente", señala Romero.

Por otro lado, Daisy Guzmán señala la preocupación ante la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en el barrio. "Es una situación complicada. Entendemos que estas personas están aquí porque no tienen otro lugar donde ir, pero el Ayuntamiento debería ofrecer soluciones reales. Para los que vivimos en la zona es un peligro tener cerca esta situación, no sabemos qué pueden llegar a hacer", argumenta Guzmán.

"Que estén ahí durmiendo es algo que no debería permitir el Ayuntamiento, deberían dar alguna solución", señala Ricardo Roca. "Si estas personas están aquí, es porque no tienen posibilidades. No debería permitirse que vivan así, pero tampoco podemos ignorar su necesidad", relata Roca.

Por su parte, Carmen Martínez, destaca los problemas que sufren en el barrio los vecinos que sufren más de cerca estos asentamientos. "Está toda la zona llena. Hacen ruido y hogueras, lo que resulta molesto para los vecinos. Cada vez hay más gente y nadie nos da una solución. Esto nos preocupa enormemente, estamos alarmados", indica Martínez.

Problema en Alicante

Una circunstancia que no es ajena en los barrios PAU 1 y 2 de Alicante. Este miércoles se hacía público que la Guardia Civil había desmantelado en Alicante un entramado fraudulento de compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable y ha investigado a 14 hombres, 6 mujeres y una persona jurídica por delitos sobre ordenación del territorio y urbanísticos, así como contra los derechos de los trabajadores.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inició la investigación tras detectar la parcelación y construcciones ilegales en una finca rústica del término municipal de Alicante. La finca está ubicada en una zona protegida e inundable, donde no está permitida la edificación, según la Guardia Civil. Los agentes pudieron determinar durante las primeras actuaciones que la parcela, de unos 11.000 metros cuadrados de superficie, había sido dividida en 12 subparcelas, delimitadas y con construcciones en distintas fases de ejecución. Asimismo, se detectó la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la correspondiente licencia urbanística, afirma la Guardia Civil.

En la práctica, estas operaciones inmobiliarias ahora perseguidas por la Guardia Civil se han traducido en la proliferación de asentamientos de chabolas. Una situación que los vecinos ya advirtieron tanto al Ayuntamiento como al propio Seprona. La Asociación de Vecinos La Cañada del Fenollar anunció a las administraciones que los residentes en las zonas afectadas «están experimentando un aumento de la inseguridad y de la degradación de la convivencia», así como que sus propiedades «están perdiendo valor debido a la proximidad de estos asentamientos no autorizados».

Tras ello, la Generalitat Valenciana abrió expediente a unas cuarenta parcelas en las que podría haber cientos de estructuras irregulares, y anunció que reclamaría a sus propietarios que devuelvan los terrenos a su estado original. De lo contrario, podrían exponerse hasta a una decena de multas por cada propiedad.