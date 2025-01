Las protestas contra Maduro llegan a Alicante

Cerca de un centenar de personas se reunieron este viernes en la plaza Rambla-Explanada para expresar su apoyo a la oposición venezolana y rechazar el régimen de Nicolás Maduro, horas después de su toma de posesión como presidente.

La concentración estuvo marcada por pancartas con mensajes como “el 28 de julio votamos y ganamos 7-3” y “Edmundo González es nuestro presidente”, además de numerosas banderas de Venezuela y España, en homenaje al país de acogida.

En el acto, con personas de todas las edades, se desataron los aplausos al mencionar a las figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González dentro de los diferentes discursos. La concentración dejó mensajes de esperanza como “queremos dejar de herencia esta libertad que estamos labrando ahora” y "la promesa de seguir luchando por un futuro mejor para nuestros jóvenes".

Historias desde Venezuela

Entre lágrimas de impotencia, pero con determinación, los asistentes enumeraron diferentes cánticos de reivindicación como “no nos vamos a dejar robar el futuro de nuestro país”. La emoción se hizo palpable cuando algunos de ellos tomaron el micrófono para compartir testimonios como la petición al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para que “se posicione en el lado correcto de la historia” y recordar a sus familiares en Venezuela, por quienes se ofrecieron oraciones y un minuto de silencio con linternas y banderas alzadas.

Entre esos testimonios estaba el de Sebastián, un pequeño que llegó a Alicante tras empeorar la situación en su país de origen, que contó que es uno de los "niños que, lamentablemente, tuvo que salir de su país por la desesperación". "Aquí he llorado incontables veces por mi familia, por mis primos, por todo, incluso por mis animales y por mi casa, que tuve que dejar sola para venir a este país", ha señalado el joven visiblemente emocionado.

Venezolanos en Alicante

Otro de los discursos que se ha podido escuchar en este espacio peatonal ha sido el de una de las organizadoras y principales activistas de la sociedad civil, Glorimary Hernández, que ha incidido en que "es una verdad que los jóvenes de nuestro pueblo venezolano, y todos aquellos que sienten a su patria en el corazón, están dando alegría a sus hijos por Venezuela". "A quienes hemos tenido que irnos, nos mueve el anhelo de ese abrazo que llegará, de ese abrazo que aún no encontramos, de ese abrazo que nos debemos", ha resaltado Hernández, una ciudadana venezolana que llegó hace 21 años al país.

Marilyn Martínez, una de las presentes en el acto, lleva 20 años viviendo en la ciudad y señala que "en 2005 me fui porque esto se estaba poniendo insostenible, y todo el mundo pensaba que yo estaba loca cuando les dije que quería volver. No me creían, pero yo quería regresar a mi tierra". "Muchos de los que se quedaron en Venezuela aún no lo entienden, porque el país cambió tanto que ahora es difícil reconocerlo. Venezuela es tan hermosa, pero tan maltratada", lamenta Martínez.

Por otro lado, Leonor Maldonado acudió con su familia a la concentración y comentó que "los venezolanos que estamos en el exterior queremos defender la legalidad". "Nosotros amamos este país y hemos encontrado un lugar para vivir. Mis hijos, que son españoles, se sienten como en casa. En este sentido, espero que podamos unirnos por un futuro mejor", cuenta esta madre que lleva 15 años viviendo en Alicante.

El evento ha concluido con el canto del himno nacional de Venezuela, donde se ha gritado con fuerza el “Gloria al Bravo Pueblo”.

Situación actual

Venezuela se encuentra en una grave crisis política y social tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados han sido cuestionados a nivel internacional al no publicarse las actas. Nicolás Maduro ha asumido su tercer mandato este viernes 10 de enero, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, quien sostiene haber obtenido el 70% de los votos.

La oposición y varios países consideran que el Consejo Nacional Electoral ha favorecido en los resultados a Maduro. González ha anunciado su intención de regresar a Venezuela pese a las amenazas de arresto. Actualmente dispone de estatuto de refugiado otorgado por el gobierno español, emprendiendo una gira por diferentes países latinoamericanos en coincidencia con la toma de posesión de Maduro.

La comunidad internacional está dividida en cuanto al reconocimiento de la legitimidad del nuevo gobierno. Mientras que Estados Unidos y otros países han respaldado a González como presidente legítimo, aliados tradicionales de Maduro, como Cuba y Nicaragua, continúan apoyándolo. A su vez, líderes como Javier Milei, de Argentina, han criticado la investidura de Maduro.

Por su parte, el gobierno español ha decidido no enviar representación oficial a la ceremonia de toma de posesión de Maduro debido a la falta de transparencia del proceso electoral y la negativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar las actas de votación. Además, España ha condenado la detención este jueves de la líder opositora María Corina Machado, calificando su arresto como "inaceptable", si bien fue puesta en libertad con rapidez en lo que se considera como un aviso a la oposición.

En el plano interno, las protestas aumentan en varias ciudades han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, y la detención de figuras opositoras, como María Corina Machado, ha generado preocupación por las violaciones a los derechos humanos.

Otras concentraciones en la ciudad

La protesta de este viernes, coincidiendo con la toma de posesión de Nicolás Maduro, ha dado continuidad a la celebrada el jueves, a la que acudió el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, junto al presidente de la Diputación y del PP provincial, Toni Pérez, entre otros.

En este acto, Barcala criticó duramente la "deriva totalitaria" del régimen venezolano, acusándolo de "reprimir brutalmente al pueblo y da la espalda al dictamen de las urnas y a la soberanía popular". Asimismo, reprochó la postura del Gobierno de España por su falta de apoyo explícito a González y su enfoque en "campañas políticas contra un dictador muerto hace medio siglo".