Cuatro colectivos vecinales convocan manifestaciones para acelerar el Parque Central de Alicante

La mañana de este sábado una asamblea ciudadana decidió las próximas acciones para intentar acelerar el proyecto del Parque Central, del que no se sabe nada desde la presentación conclusiones de las encuestas públicas hechas en verano. La plataforma Vecindario por un Parque Central, junto a las asociaciones vecinales del PAU I, El Templete de Benalúa y Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís, han convocado a tres manifestaciones y una siembra de árboles bajo el Puente Rojo, protestas a realizar en los próximos meses para presionar al Consistorio alicantino y la sociedad Avant -encargada del desarrollo del parque- a reunirse con los vecinos y escuchar sus reclamos.

La primera convocatoria es para el viernes 21 de marzo, cuando a las 19.00 horas marcharán desde el ficus del Puente Rojo, en la Glorieta Músico Emilio Álvarez, hasta el colegio de los Salesianos, cerrando la Gran Vía por una hora. Ya en abril, los vecinos se concentrarán frente a la sede de Adif -en la estación de trenes- los jueves 10 y 24, a las 20.00 horas en ambos días. Finalmente, el domingo 11 de mayo plantarán árboles bajo el Puente Rojo, al igual que hicieron en abril del año pasado, para demarcar los terrenos que pertenecen al futuro Parque Central, actualmente baldíos y con escombros.

Reunirse con el Ayuntamiento

La principal demanda de las cuatro asociaciones es poder reunirse con la Concejalía de Urbanismo, la sociedad Avant y la directora general del PGOU, con quienes no tienen interlocución alguna desde las encuestas públicas realizadas en julio, pese a que han solicitado el encuentro por escrito hasta en cuatro ocasiones. La falta de respuesta por parte de las autoridades que, sin embargo, sí invitaron a los vecinos a figurar en la presentación de conclusiones de las encuestas, ha sido la razón por la que las asociaciones han llamado a una asamblea para decidir su agenda de protesta.

Vicente Alcaraz, de Vecindario por un Parque Central, afirmó que el reclamo más importante es que se desligue la planificación del Parque Central de la construcción de las 1.433 viviendas y de la estación intermodal de trenes. Esto para que se avance cuanto antes en la adecuación de los terrenos y la construcción del parque, más barato que las obras de la estación o levantar los edificios residenciales, y así acercar la realización del Parque Central, puesto que de otro modo se temen que será imposible en esta década.

Pese a ser tres de los barrios más implicados en la operación, las asociaciones lamentan que no se les tenga en cuenta. Rosario Buyolo, presidenta de la Asociación de Vecinos del PAU 1, aseguró que tienen que manifestarse porque "si no, no escuchan" y afeó que solo se les convocara a la presentación de conclusiones para "decir que los vecinos están felices con las encuestas". "Que nos reciban y empiecen a trabajar ya", concluyó Buyolo.

Preocupación por el diseño final

Además del reclamo de iniciar ya el proyecto del Parque Central, cuyo próximo paso es redactar el plan especial de ordenación pormenorizada -que el Ayuntamiento estima aprobar este verano-, los vecinos también temen que el diseño del parque no satisfaga las necesidades de sus barrios. Desde la Asociación de Vecinos de Benalúa El Templete, la principal preocupación es que finalmente el parque no llegue hasta su barrio por todas las otras infraestructuras que se proyecten en la zona. Joan Manuel Gomis, representante de la asociación en la asamblea de este sábado, se teme que entre la ampliación de la estación de trenes, la estación central de Tram, los edificios de viviendas y la estación de autobuses -más la vialidad que sea necesaria-, el parque les va a "quedar un poco lejos y no llegará hasta la plaza la Estrella". En definitiva, los vecinos de Benalúa esperan que su barrio gane zonas verdes y los terrenos cercanos de la operación no se llenen de hormigón.

Volviendo al PAU 1, que es el barrio que tendrá más metros limítrofes con el parque -casi un kilómetro-, Buyolo defendió que no quieren edificios que "se coman el parque" y recalcó que su mayor necesidad es de transporte, por lo cual ven una oportunidad en la construcción de una línea de Tram que pase por el PAU 1 y continúe hasta la Universidad de Alicante. Asimismo, temen que con la nueva ZBE haya quienes, en un futuro, elijan dejar su coche en el barrio, justo anexo al tercer anillo, para bajar al centro, por lo que también solicitan aparcamientos disuasorios, bien sean subterráneos o de superficie.

Reclamos urgentes

Cruzando los terrenos de Adif, en el barrio de Ciudad de Asís, su Asociación de Vecinos Nuevos Horizontes comparte la necesidad de acelerar el plan pormenorizado del parque, pero exige con aún más urgencia que Adif o el Ayuntamiento limpien la canalización de agua que atraviesa los terrenos de la entidad ferroviaria, justo frente al barrio. Según el presidente de la asociación vecinal, Julio Díaz, "ya no es que haya escombros o basura, es que hasta han crecido árboles".

Su temor es que en un episodio de lluvias torrenciales el desagüe desborde e inunde la calle Deportista César Porcel, por lo cual ya han remitido su solicitud por escrito al Ayuntamiento. Díaz critica que "pareciera que los terrenos de Adif no son de Alicante" y pide que la Corporación local actúe, también en la limpieza de la zona: "en una competición interbarrial de ratas por metro cuadrado, Ciudad de Asís saldría campeona". Esperan que, con las manifestaciones, el parque esté algo más cerca y falte un poco menos para dejar de vivir frente a la "escombrera" de Alicante.