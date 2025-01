La Séptima categoría de Hogueras: ¿una oportunidad para los artistas de FP?

El mundo de las Hogueras de Alicante se encuentra en el centro de un acalorado debate tras la introducción de la Séptima categoría. Esta nueva categoría, concebida por la Federació de Fogueres para "aliviar" la carga económica de algunas comisiones, contempla que en ella puedan participar artistas de cualquier nivel, sin límites, pero con un presupuesto mucho más ajustado: solo 7.000 euros. Este importe ha hecho que algunos artistas veteranos sugieran que esta categoría podría ser el espacio ideal para aquellos que recién comienzan en el oficio o incluso para estudiantes de Formación Profesional (FP), dándoles la oportunidad de dar sus primeros pasos en el mundo de las Hogueras.

Propuestas

Para artistas veteranos como Fran Santonja, artista que este año 2025 volverá a plantar en Especial con la comisión Polígono San Blas, la Séptima categoría es "un retroceso". "Para mí, la Séptima es un paso atrás. La lucha que hicieron nuestros maestros para dignificar nuestro trabajo y poner un mínimo de dinero en los presupuestos se está perdiendo", lamenta el artista. Aunque reconoce que la nueva categoría podría abrir puertas a los jóvenes, se muestra preocupado por la calidad de los monumentos. "Con estos presupuestos ajustados, las terminaciones no serán tan finas, ni la pintura tan cuidada. Habrá que recortar en algo, y eso afecta al trabajo final", asegura Santonja.

Santonja también subraya las dificultades económicas que enfrentan los artistas al intentar mantener la calidad en un contexto de inflación y aumento de los costos de materiales. Sin embargo, en su opinión, la Séptima categoría podría ser más útil si se incluyera un espacio para que los estudiantes de FP pudieran desarrollarse. "Sería una forma de integrar a los futuros artistas y que tuvieran una oportunidad real de aprender y crecer", afirma Santonja.

Lorenzo Santana, otro veterano artista de Hogueras que este año realizará monumentos en Tercera y Sexta categoría, también se muestra escéptico ante esta nueva categoría. "Cuando se reduce el presupuesto, lo que se pierde es la calidad. Es un retroceso", afirma el artista. Santana señala que, si bien la Séptima categoría puede ser vista como una forma de apoyar a los artistas noveles, el impacto de la reducción de los recursos será evidente en el resultado final. "En monumentos más pequeños, como los de Séptima categoría, no puedes dedicarles el mismo tiempo ni los mismos detalles que en una hoguera de una categoría superior", señala Santana.

Otra visión

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta propuesta. Joaquín Rubio, Maestro Mayor del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, es claro al respecto. "No veo por qué debería ser exclusivamente para artistas que comienzan o estudiantes de FP. La categoría es abierta a todos y eso debe respetarse. El mercado es libre, y si una comisión decide contratar a un artista de una categoría superior, tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que no podemos hacer es limitar la participación de los artistas, sea cual sea su experiencia", asegura Rubio.

A pesar de las diferencias de opinión, todos coinciden en que la Séptima categoría debería estar pensada de manera que permita la participación de todos los artistas sin comprometer la calidad artística de las Hogueras de Alicante. Si bien algunos consideran que el presupuesto limitado podría ser ideal para los noveles, otros insisten en la necesidad de ajustarse a la realidad económica del sector sin bajar los estándares artísticos.