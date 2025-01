Dejar basura fuera del contenedor o miccionar en la calle, entre las sanciones de limpieza más comunes en Alicante este 2024

Sacar la basura fuera de horario, dejarla fuera del contenedor, tirar escombros en zonas no habilitadas para ello o miccionar en la calle. Año tras año, estas sanciones de limpieza vuelven a ser las más repetidas en Alicante. Todo ello pese al aumento de las sanciones interpuestas por la Policía Local, que según un comunicado emitido por el equipo de gobierno del PP, se incrementaron un 80 % este 2024. Una cifra que, no obstante, supone menos de dos multas diarias interpuestas por motivos relacionados con la limpieza y la gestión de residuos en toda la ciudad.

En total, la Policía Local abrió en el pasado año 647 expedientes sancionadores por incumplimientos en la ordenanza de Limpieza Viaria, frente a los 360 que se interpusieron en 2023. Una cifra que se incrementa en un año en el que el equipo de gobierno del PP inició el procedimiento para la renovación de la ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, que se aprobó de forma inicial en el pleno del pasado mes de noviembre con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE, y que actualmente se encuentra en fase de alegaciones y pendiente de su aprobación definitiva. Por lo que su puesta en marcha todavía deberá esperar.

Así, las sanciones económicas a las que se enfrentaron los ciudadanos en 2024 fueron las mismas que en 2023. En caso de cuestiones más repetidas el pasado año, como tirar colillas, chicles en la vía pública, depositar la basura fuera del horario establecido, o dejar enseres y voluminosos en espacios públicos sin avisar al servicio de recogida, las micciones o defecaciones de personas en la vía pública, las multas fueron de 300 euros. Una vez entre en vigor la nueva normativa, prevista a lo largo de este 2025, las cuestiones consideradas como leves acarrearán multas de hasta 750 euros, las graves hasta 1.500 y las muy graves hasta los 3.000, aumentándose el tipo de supuestos sancionables de los 63 de la anterior normativa a los 86 actuales.

Vigilancia

El vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Manuel Villar, resaltó que "este 2024 que acabamos de terminar hemos llegado a incrementar hasta en un 80 % las multas por cuestiones como sacar la basura fuera del horario establecido, dejarla fuera del contenedor, miccionar en la calle, tirar colillas, papeles o chicles al suelo, no recoger los excrementos de las mascotas o dejar enseres en la vía pública sin contactar previamente con el servicio de recogida por Whatsapp, que está siempre disponible y es totalmente gratuito" añadió Villar.

En este contexto, desde el Ayuntamiento de Alicante indicaron que la Policía Local aumentará la "atención sobre el cumplimiento" de esta normativa municipal de limpieza viaria y gestión de residuos, que afecta a la convivencia e imagen de la ciudad, incrementando su vigilancia y las multas en cuestiones como sacar la basura antes del horario establecido, dejar cartón fuera del contenedor, realizar micciones de personas en la calle, el depósito de escombros en la vía pública o la deposición de excrementos de mascotas en el espacio público o arrojar colillas, entre otros supuestos.

El departamento de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos prepara además una campaña de concienciación ciudadana para animar a la ciudadanía a colaborar en el cumplimiento de la ordenanza y ayudar a que el trabajo de los servicios municipales de limpieza pueda resultar más efectivo y satisfactorio para el conjunto de la ciudadanía.

Nueva ordenanza

La nueva normativa, que deberá ser aprobada definitivamente en Pleno para su entrada en vigor, sustituye a la de 2016 y se adapta a la europea, estatal y autonómica en esta materia. El gobierno local del PP aprobó en el pleno del pasado mes de noviembre, con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE y con la única oposición de Compromís y Esquerra Uunida - Podemos, esta nueva normativa que, tras incluir varias aportaciones de los partidos de la oposición, verá endurecidas las sanciones por incumplimientos en materia de limpieza.

El ejecutivo de Barcala daba luz verde así a la redacción inicial de una normativa que no se actualiza desde febrero de 2017 y para la que, entre otras cuestiones, se introduce una veintena de nuevas prohibiciones y se incrementa el importe de las sanciones, con especial atención a las mascotas. Entre las enmiendas admitidas a los grupos municipales, Vox introdujo diferentes modificaciones para incrementar el importe de las multas recogidas en el cuadro sancionador de la ordenanza. De esta manera, infracciones leves como miccionar en la vía pública, no utilizar ceniceros en las playas o no diluir el orín de las mascotas con agua, conllevarán hasta 750 euros de multa.

Además, se sancionarán con hasta 3.000 euros conductas graves o muy graves, entre las que se incluyen el abandono de muebles y enseres, ensuciar la vía pública con restos de poda, no recoger las heces de los animales de compañía, volcar o arrancar papeleras. Asimismo, refuerza las facultad de los inspectores tanto en el control de la concesión del servicio en el cumplimiento de la selección de residuos en origen de particulares y en el levantamiento de actas de inspección, además de reforzarse el régimen sancionador para combatir las conductas ilícitas y las infracciones.

Esta ordenanza aborda además de forma más específica que la anterior normativa aspectos como la limpieza y recogida de residuos en playas, veladores, eventos en la vía pública (conciertos, manifestaciones,...) –estos últimos requerirán tener un plan y un responsable de la gestión de residuos-, la actividad comercial y de hostelería con la recogida separada de residuos y su depósito conforme a la normativa municipal, al igual que en los mercadillos, así como una revisión más detallada de la gestión de otros residuos derivados de la construcción y demolición, la poda y jardinería o los residuos peligrosos, entre otros.