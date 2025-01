La solución al conflicto de Medicina: las dos universidades podrán hacer prácticas en todos los hospitales públicos

El conflicto entre la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Universidad de Alicante (UA) por las prácticas de Medicina tendrá como solución que los estudiantes de las dos instituciones académicas puedan formarse en todos los hospitales públicos de la provincia, y no solo los de la Miguel Hernández, como hasta ahora.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes la creación de un "espacio compartido en los hospitales públicos de toda la Comunidad Valenciana" para formar a los estudiantes de cualquier grado sanitario y se ha comprometido a convertir todos los centros hospitalarios públicos en universitarios en lo que queda de curso, lo que implicaría pasar de 13 a 27, "porque todos cumplen con los requisitos para serlo", ha destacado.

El jefe del Consell ha desvelado este acuerdo a tres bandas, tras una reunión celebrada este lunes en Alicante, una vez que ha quedado avalada, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la permanencia del grado sanitario en la Universidad de Alicante (UA).

Así, Mazón se ha sentado con la rectora de la UA, Amparo Navarro, quien desde el principio ha venido defendiendo la necesidad de contar con hospitales públicos para formar a sus futuros médicos y no solo con privados, como tiene conveniado, y con su homónimo en la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz, quien hasta este momento se había negado a compartir hospitales públicos con la UA para las prácticas de Medicina y quien durante la comparecencia ha anunciado que no va a seguir plantando batalla judicial contra el grado sanitario en el campus de San Vicente del Raspeig, pese a incidir en que no comparte la sentencia. En la cita también han participado los consellers de Educación, José Antonio Rovira y de Sanidad, Marciano Gómez.

La clave: Enfermería, también en la UMH

El acuerdo con los rectores incluye una importante pieza clave: la autorización autonómica al grado de Enfermería en la UMH, una carrera que el Gobierno del Botànic le negó a la entidad académica en 2023 y que implicaría que las dos universidades públicas de la provincia, además de una privada (el CEU) oferten esta titulación. A este respecto, Mazón ha mostrado, incluso, su voluntad para que el próximo curso la Miguel Hernández pueda ofrecer ya estos estudios, asegurando que la documentación, que corresponde a la institución académica, está muy avanzada.

Asimismo, el paquete de medidas contempla la ampliación de las plazas de Medicina en un 15% en las dos universidades a lo largo de los próximos cursos (actualmente, la UA tiene espacio para matricular cada curso a 86 estudiantes y la UMH a 130), así como el inicio de los trámites para poner en marcha un grado interuniversitario e interdisciplinar en Neurociencias e Inteligencia Artificial, "con el fin de consolidar Alicante como hub tecnológico y formativo de referencia internacional”.

Mazón ha destacado su apuesta por "crear un espacio formativo compartido para todos los grados sanitarios" y ha precisado que "los protagonistas no son las universidades, ni los médicos. Son los pacientes". Ha cifrado que el aumento de plazas de Medicina, para lo que se trabajará “individualmente con todas las universidades”, y la transformación de todos los hospitales públicos en universitarios supondrá un coste de 10,5 millones de euros anuales. Si bien, el conseller de Educación precisó después que el incremento de plazas previsto no será independiente a la subvención que da que el Ministerio de Universidades, si no que la Generalitat habilitaría fondos autonómicos porque los que da el Gobierno "son insuficientes" y muchas universidades renuncian a ello.

Sin referirse ya a su anterior anuncio de campus interuniversitario de la salud a lo largo de su intervención, ha añadido que "hoy definitivamente se han establecido unas bases sólidas para crecer de manera conjunta, sumatoria, integrada y responsable, para ofrecer la mejor formación en beneficio de la calidad asistencial de nuestros pacientes”, ha remarcado el presidente autonómico.

Con ello, el máximo responsable autonómico ha puesto en valor la intención de convertir la provincia de Alicante “en un espacio compartido para prácticas universitarias en el ámbito de la Medicina y de otras disciplinas sanitarias” en la que “no habrá distribuciones por hospitales” y que contará “con la supervisión de la Conselleria de Sanidad”. Además, ha indicado que este espacio “se extenderá también a las nuevas titulaciones” y al resto del territorio valenciano.

Si bien, esta receta ya está contemplada en la normativa estatal al permitirse la excepción de compartir recursos hospitalarios entre universidades que así lo acuerden, aunque el conseller de Educación defendió haber «superado la política del Ministerio de Universidades», que en septiembre ya advirtió por carta a la Generalitat de esta posibilidad de que las universidades compartieran espacios .

El jefe del Consell también ha dicho que la carrera de Enfermería de la Universidad Miguel Hernández "optará y tendrá, con la colaboración de las dos universidades, un espacio público sanitario compartido en todos los hospitales de la provincia de Alicante”.

Satisfacción entre los rectores

La rectora de la UA, Amparo Navarro ha mostrado su satisfacción por los acuerdos alcanzados. "Me parece excelente idea que todos los hospitales estén a disposición de las universidades para la mayor formación posible de nuestros estudiantes", ha destacado. También ha asegurado que es "un día histórico para los hospitales y, sobre todo, para que ambas universidades tengamos la mejor formación docente y clínica para nuestros estudiantes".

Asimismo, ha respaldado la creación de un grado conjunto en Neurociencias e Inteligencia Artificial, que, según ha señalado, ya tienen otras universidades extranjeras, una nueva oferta que "nos puede diferenciar a nuestras provincias y universidades y con la máxima ilusión trabajaremos en ello". Igualmente, Navarro se ha mostrado respetuosa con la intención del Consell de autorizar Enfermería también a la Miguel Hernández y ha ofrecido su colaboración "desde la calidad y experiencia" con la que cuenta ya esta titulación en la UA.

Con todo, la rectora ha resumido esta jornada en "un día de proyectos, de pasar página de todo lo que hemos pasado hasta ahora y en el inicio de un proceso de transición".

Su homónimo en la UMH ha dado a la Generalitat "las gracias por la lealtad institucional" y la "enhorabuena por esta idea, para ampliar la capacidad docente. Esto es construir la casa empezando por los cimientos y no por el tejado". Juan José Ruiz ha reprochado que si la Generalitat anterior lo hubiera hecho así "nos lo hubiéramos ahorrado", en alusión al recurso que interpuso la Universidad que él dirige para que la UA perdiera Medicina. El máximo responsable universitario ha querido precisar que "desde el minuto cero siempre hemos querido defender la calidad de la docencia de nuestros estudiantes".

Con esta garantía de ampliar plazas y con la posibilidad de compartir hospitales entre las universidades, previo a un estudio de necesidades, Ruiz ha respaldado que se va a "garantizar" la formación de los estudiantes de las dos universidades.

El rector de la UMH, que no ha ocultado su rechazo al fallo judicial que avala Medicina en Alicante, ha dicho que "en esta nueva realidad que ha dictado la sentencia del TSJ está totalmente de acuerdo y va a apoyar que el grado de Medicina en la UA se desarrolle en las mejores condiciones posibles, porque no hay otra forma". En este sentido, ha añadido que "la sentencia es incoherente consigo misma, es insólita y no tiene los razonamientos jurídicos", pero la tenemos ahí, los tiempos que marca la sentencia son los que son y tenemos que utilizarla para como una "potencialidad para seguir avanzando, como ha dicho el presidente, y para construir el mejor futuro entre las dos universidades".

Los rectores de la UA y la UMH se reúnen con Mazón para abordar las pácticas de Medicina. / Jose Navarro

Comisión mixta

Para definir el cupo de estudiantes de cada universidad que podrá hacer prácticas en cada hospital público, la Generalitat va a crear una comisión mixta, entre las instituciones académicas y la conselleria de Sanidad, para lo que se tendrá en cuenta el número de docentes, residentes y de alumnos de cada curso, según explicó el conseller de Sanidad.

En esta línea, Mazón rechazó que, con ello, quieran "hospitales gueto. Estamos hablando de un gran espacio compartido de prácticas en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana, en función de las necesidades de diferentes especialidades".