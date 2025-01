El conseller de Sanidad afirma que se están reforzando las plantillas en los hospitales por la gripe

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado este lunes en Alicante que las plantillas de los hospitales de la Comunidad Valenciana se están reforzando para atender la presión derivada de la epidemia de gripe.

Así lo ha declarado, sin dar más detalles, en respuesta a una pregunta al respecto en la comparecencia tras la reunión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y los rectores de la Universidad de Alicante y Miguel Hernández. Sobre la situación sanitaria por el auge de virus respiratorios, Mazón ha recordado las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla, no solo en las áreas de Urgencias, también en zonas de enfermos inmunodeprimidos y oncológicos, es decir, en las zonas de pacientes vulnerables.

Plan de contingencia

El presidente ha abundado en que está en marcha un plan de contingencia ante el aumento de los casos de gripe y otros virus respiratorios. "La prevención desde el punto de vista de la vacunación ha sido histórica este año pues ha empezado antes que nunca. Es la primera vez en mucho tiempo que nos vamos directamente de manera voluntaria a los colegios y a los centros educativos a vacunar además, además, por inhalación, sin pinchar ni los críos ni a las crías".

Sobre el plan de contingencia, ha apuntado que el viernes pasado anunciaron una primera medida del repunte de casos, que es la recomendación de la mascarilla en determinadas zonas.

Redacción

"No estamos todavía en la obligación ya que los datos todavía no nos llevan a obligar pero estamos en fase de recomendar que, en las puertas de Urgencias hospitalarias y en las zonas de Urgencias de los centros de salud se use la mascarilla por parte de todo el mundo, por parte de los sanitarios y de los pacientes y sus acompañantes".

Medidas preparadas si empeoran los indicadores

"Si los indicadores, así nos lo motivan, iremos anunciando nuevas medidas porque el plan de contingencia es día a día", ha concluido señalando el dirigente de la Generalitat.

