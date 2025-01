Diana Morant reprocha al Consell que ya le advirtió de que las universidades podían compartir hospitales

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha celebrado que haya "garantías" para los estudiantes de Medicina de la Universidad de Alicante (UA) puedan realizar prácticas en los hospitales públicos y que el tiempo haya dado la razón al Gobierno, pues la fórmula de que las universidades puedan compartir centros sanitarios para formar a sus alumnos está contemplada en la normativa estatal como una excepción, tal y como vino advirtiendo el ministerio.

"Al final resulta que el grado de Medicina sí que era legal y estaba perfectamente creado en la Universidad de Alicante. Al final resulta que sí que se podían crear plazas para las prácticas de los estudiantes y ampliar, por tanto, la oferta educativa en los hospitales públicos alicantinos, al final sí que se podía, pero lo que pasaba es que el señor Mazón y el Partido Popular no querían que hubiése Medicina en la Universidad de Alicante", ha destacado Morant.

Morant se ha pronuncia así después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara este lunes que trabaja para que todos los hospitales públicos de la Comunidad pasen a ser universitarios y que pone en marcha en la provincia de Alicante "un espacio compartido para prácticas universitarias en el ámbito no solo de la Medicina," sino también de "otras disciplinarias sanitarias".

La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE ha advertido que "ya se lo dijimos, que se pusieran a trabajar y nos alegramos de que todo esté en marcha y que haya garantías para los estudiantes de Medicina de la UA".

La normativa estatal permite la excepción de compartir recursos hospitalarios entre universidades que así lo acuerden, aunque el conseller de Educación, José Antonio Rovira, defendió ayer haber «superado la política del Ministerio de Universidades», que en septiembre ya advirtió por carta a la Generalitat de esta posibilidad de que las universidades compartieran espacios .

Diana Morant durante el Comité Nacional del PSPV-PSOE, el pasado sábado. | / JORGE GIL / EUROPA PRESS

El acuerdo

El jefe del Consell desveló el acuerdo a tres bandas, tras una reunión celebrada este lunes en Alicante, una vez que ha quedado avalada, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la permanencia del grado sanitario en la Universidad de Alicante (UA).

Así, Mazón se sentó con la rectora de la UA, Amparo Navarro, quien desde el principio ha venido defendiendo la necesidad de contar con hospitales públicos para formar a sus futuros médicos y no solo con privados, como tiene conveniado, y con su homónimo en la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz, quien hasta este momento se había negado a compartir hospitales públicos con la UA para las prácticas de Medicina y quien durante la comparecencia ha anunciado que no va a seguir plantando batalla judicial contra el grado sanitario en el campus de San Vicente del Raspeig, pese a incidir en que no comparte la sentencia.

El acuerdo incluye la autorización del Consell al grado de Enfermería de la UMH, el aumento de plazas de Medicina en un 15 % para las dos universidades y la creación de un título conjunto de Neurociencias e Inteligencia Artificial entre la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández.