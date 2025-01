Los “hippies” saldrán a la calle este domingo para exigir su reubicación en Alicante

Nueva protesta de los “hippies” en Alicante. Este domingo 19 de enero, la Asociación de Vendedores de la Explanada convoca una nueva protesta a las 12:00 horas para exigir al Ayuntamiento de Alicante su “reubicación” en un espacio de titularidad municipal ante su marcha del paseo alicantino. Un desalojo, aplazado de la fecha prevista el pasado 31 de octubre, que se realiza en cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Comercio del 22 de julio de 2022 y en el pleno del 30 de marzo de 2023, cuando también se acordó la reubicación de este mercado.

La protesta se convoca cuatro días después del que será el último día en el que los comerciantes “hippies” podrán abrir sus negocios en la Explanada, este miércoles 15 de enero. No obstante, los comerciantes podrán permanecer en el paseo hasta el 31 de enero, tiempo que deberán dedicar al “desmontaje” de casetas y material.

Esta es la convocatoria de la manifestación de los "hippies" de la Explanada / INFORMACION

La Asociación de Vendedores de la Explanada explica que negativa del equipo de gobierno, liderado por el Partido Popular, a mantener el mercado en el emblemático paseo hasta 2026 o hasta encontrar una ubicación “adecuada”, les ha llevado a intensificar sus protestas. Aseguran que el mercado de artesanía es no solo un medio de vida para muchas familias, sino también un atractivo turístico y cultural que no debería desaparecer del centro de la ciudad.

Y es que la decisión del gobierno de Barcala de no conceder más “moratorias” a su permanencia en la Explanada ha generado un profundo malestar entre los comerciantes, que recuerdan que en 2022 se acordó su “reubicación” en el aparcamiento del Postiguet, una solución que, según denuncian, no se ha materializado mientras que se ha apostado por no buscar una opción viable para su traslado. En su defecto, los vendedores proponen consensuar una nueva ubicación que ofrezca características similares: “afluencia de público”, “condiciones de seguridad” y “accesibilidad” para garantizar la viabilidad del mercado.

El Consistorio había planteado como alternativa el traslado a la Lonja del Pescado, un espacio de titularidad de la Autoridad Portuaria, pero esta propuesta no fue aceptada por los vendedores, quienes aseguran que no cumple con los “requisitos de seguridad” recogidos en la normativa actual. En respuesta, la Concejalía de Ocupación de Vía Pública dejó claro que el mercado no podrá permanecer en la Explanada más allá del 31 de enero de 2025 y recordó que los comerciantes deberán solicitar los permisos necesarios para el “acceso de vehículos”, la “reserva de estacionamiento” y el “desmontaje” de las casetas antes de esa fecha.

La protesta tendrá lugar este domingo 19 de enero a las 12:00 horas en la Explanada, donde los comerciantes esperan reunir apoyo ciudadano para visibilizar su situación y exigir una solución “inmediata” por parte del Ayuntamiento.