Alicante peatonalizará la plaza del Ayuntamiento

La plaza del Ayuntamiento de Alicante será peatonal. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la peatonalización definitiva de la plaza del Ayuntamiento, según confirmó el vicealcalde Manuel Villar en una rueda de prensa celebrada este martes tras la reunión de la Junta de Gobierno. “El Ayuntamiento ha tomado la decisión de peatonalizar la plaza. Este proceso llevará unos meses, pero no vamos a hacer una peatonalización temporal con maceteros. Sobre finales de año volveremos a cerrarla para llevar a cabo su peatonalización definitiva”, aseguró Villar.

La plaza, que actualmente permanece cerrada al tráfico desde octubre debido a la caída de un cascote de grandes dimensiones que se desprendió de la facha consistorial, se reabrirá al tráfico en los próximos días, aunque aún no se ha anunciado una fecha concreta. Paralelamente, Villar ha indicado que se iniciara la licitación del proyecto definitivo de peatonalización. Una decisión, la de abrir la plaza al tráfico hasta que se inicien los trabajos de peatonalización definitiva, que recuerda a la polémica vinculada al proyecto piloto de peatonalización de la avenida de la Constitución que realizó el tripartito, impidiendo la circulación con maceteros y que tan criticada fue por el PP de Barcala, entonces desde la oposición.

Asimismo, Villar ha indicado que no se ejecutará el proyecto aprobado por el bipartito de PP y Ciudadanos en 2023, cuando Luis Barcala también era alcalde de la ciudad. Según ha explicado el vicealcalde de Alicante, el proyecto que se llevará a cabo solo incluirá la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y no del total de seis calles que incluía el anterior proyecto, con Jorge Juan y Altamira como viales más simbólicos. Asimismo, Villar ha confirmado que se aprovechará la redacción del proyecto de peatonalización para incluir una rehabilitación de la plaza del Ayuntamiento, en mal estado desde hace años, aunque eso sí, "no se va a levantar toda la plaza", destacó el vicealcalde.

Cierre

La decisión de clausurar temporalmente el tráfico se tomó tras los trabajos de reparación de emergencia de la fachada del Ayuntamiento realizados en diciembre, que permitieron que la plaza albergara las campanadas de fin de año y la instalación del Belén Gigante. Durante los meses de cierre, la plaza ha funcionado como un espacio peatonal improvisado, con maceteros bloqueando el paso a los vehículos y peatones disfrutando del área.

La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, defendió esta decisión durante la última Junta de Gobierno celebrada en diciembre. “El tráfico va a permanecer cerrado todas las fiestas dado que habrá cortes puntuales en momentos como Nochevieja o fines de semana. Hemos decidido no alterar nada y dejar cerrado el tráfico hasta después de fiestas”.

Muchos ciudadanos han expresado su satisfacción con la plaza cerrada al tráfico. Ariel Vega, residente en el centro de Alicante, afirmó que "cerrar esta zona ha sido una decisión acertada. Pasear por aquí es más cómodo y te permite disfrutar mejor del Casco Antiguo y la arquitectura del Ayuntamiento”. Aunque el cierre definitivo no se materializará hasta finales de 2025, el debate sobre el futuro de la plaza sigue abierto.