La oposición cuestiona que Alicante necesite 4.000 pisos vacacionales más y Barcala sostiene "que no se crearán plazas al tuntún"

El alcalde de Alicante y los distintos grupos municipales han reaccionado al informe de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, conocido este martes, que plantea que el municipio aún tiene margen para acoger más apartamentos turísticos en "barrios destensionados" y propone la creación de 4.000 alojamientos, hasta duplicar la actual oferta legal, ya que el documento no determina el número de pisos ilegales en funcionamiento.

Para el primer edil, Luis Barcala, aunque el informe "es importante y sirve para saber dónde estamos, no determina que Alicante apueste por ir generando plazas turísticas al tuntún". Aclaró que la ciudad está "en una fase de buscar el equilibrio entre el turismo que queremos y la convivencia" y que por ello se han tomado medidas como la moratoria de dos años en la concesión de licencias turísticas, criticada por el estudio de la cátedra, que concluye que las denegaciones, en muchos casos, derivarán en apartamentos ilegales.

De hecho, aunque el documento no maneja cifras de los alojamientos sin licencia, sí estima que muchas de las 20.000 plazas propuestas ya son absorbidas por la oferta ilegal, por lo que su planteamiento es que las nuevas viviendas turísticas regulares eliminen este mercado sumergido. Sin embargo, la principal idea que extrajo el alcalde del informe es que "aunque tenga zonas más saturadas, Alicante no es una ciudad tensionada, no hay que tener alarma por eso y tampoco vamos a permitir que eso llegue a suceder".

Informe incompleto

Desde la oposición, la portavoz socialista, Ana Barceló, consideró que el informe de la Cátedra de Turismo está incompleto: "No tiene en cuenta los pisos turísticos que operan al margen de la legalidad". En su opinión, sin manejar esas cifras "se antoja complicado establecer a futuro las necesidades alojativas de la ciudad”.

Carmen Robledillo, portavoz de Vox en el Consistorio, restó importancia al informe y aseguró que "lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre los intereses de los propietarios y los vecinos que viven donde se asientan estás viviendas, sin conculcar nunca el derecho de los vecinos de toda la vida". En este sentido, recordó el apoyo de su grupo a la moratoria de licencias y añadió que la solución al problema es "erradicar los apartamentos turísticos ilegales con más inspecciones".

Alarma entre las izquierdas

En cuanto a Compromís, su portavoz municipal, Rafa Mas, denunció "falta de transparencia" con un informe que, recordó, está pagado con dinero público -la cátedra fue creada el año pasado por la UA y el propio Ayuntamiento- y del que la coalición valencianista exigirá un monográfico en las próximas reuniones del Patronato de Turismo y del Patronato de Vivienda. Sobre su contenido, Mas no ocultó su "alarma" por la propuesta de aumentar en 20.000 las plazas turísticas cuando "es posible que hasta el 80% de los pisos turísticos de la ciudad sean ilegales".

Por su parte, la coordinadora general de Esquerra Unida en Alicante, Lucía Ibáñez, tiene claro que "la ciudad no necesita más plazas turísticas. Alicante es una ciudad tensionada aunque los informes no lo reflejen y la Generalitat no haga nada". Ibáñez denunció también que "se está echando a la gente de sus barrios y las trabajadoras y trabajadores no pueden alquilar viviendas porque a los propietarios les es más rentable el alquiler vacacional". Desde su grupo municipal reclaman que el Ayuntamiento grave los alojamientos turísticos "como se hace en otras ciudades".