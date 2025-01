Oposición y vecinos apoyan peatonalizar la plaza del Ayuntamiento pero piden "más ambición"

La peatonalización definitiva del tramo de la calle Altamira que atraviesa la plaza del Ayuntamiento es bien recibida, pero sabe a poco. Los grupos de oposición ven de forma positiva la propuesta, pero han criticado la falta de ambición del Ayuntamiento y les preocupa que sea una intervención aislada en un entorno que requiere de más acciones, como la restauración de la fachada de la casa consistorial -proyecto pendiente del que no se conocen avances-, o una peatonalización integral que abarque toda la calle Altamira, hasta la Rambla, y la calle Jorge Juan hasta Paseíto Ramiro.

Este martes el vicealcalde, Manuel Villar, confirmó la intención de eliminar el tráfico en la delantera del Consistorio hacia finales de 2025 y, de paso, rehabilitar la plaza, que se encuentra deteriorada y sin mobiliario. Despojada de bancos, con baldosas rotas, una fuente transitable que no funciona desde hace años y arbolado de quita y pon con alcorques tapados por planchas de metal son el paisaje de la plaza más importante de la ciudad, con permiso de Luceros.

Mientras tanto, el frente del Ayuntamiento espera ser intervenido para remediar el deterioro que causó los desprendimientos del pasado octubre, aunque por los momentos no hay noticias del proyecto. Por ahora, solo se sabe que la plaza recuperará el tráfico vehicular esta semana y dentro de varios meses se espera su cierre definitivo al tráfico.

Críticas de la oposición

Para Ana Barceló, portavoz del grupo socialista, la plaza "no está aislada, forma parte de un conjunto patrimonial" por lo que consideró que la obra debe hacerse en paralelo a la restauración de la fachada del Ayuntamiento, ya que "no tiene sentido que luego tenga que volver a entrar maquinaria" para ejecutar otra intervención. Asimismo, Barceló apremió al alcalde para que aclare su proyecto con la plaza: "No sabemos qué finalidad quieren darle, si es para eventos públicos o si quieren que sirva para contemplar y disfrutar del patrimonio".

Sin embargo, Villar ya adelantó que no se va "levantar toda la plaza", por lo que cabe esperar reparaciones puntuales y no una reurbanización del lugar, que desde su última reforma en 2009 pasó de ser un parking a convertirse en un espacio peatonal duro, de tránsito, rodeada de un par de terrazas de bares que, actualmente, ofrecen los únicos asientos disponibles en todo el lugar.

Estado del suelo de la plaza del Ayuntamiento. / Alex Domínguez

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, opinó que la medida "va a ser muy positiva para el entorno, siempre y cuando se haga un proyecto atractivo y se aborden otras cuestiones de la zona como el soterramiento de los contenedores o el aumento de la iluminación". Añadió también que, aparte de las líneas de autobús, habrá que tener en cuenta "el tráfico proveniente de la Playa de San Juan y el acceso al parking de San Cristóbal" a la hora de rediseñar la circulación en la zona.

En cuanto a Compromís y Esquerra Unida, ambos grupos coincidieron en criticar la "falta de ambición" y "valentía" del Ayuntamiento. Rafa Mas, portavoz de la coalición valencianista, lamentó que solo se peatonalice la plaza y además mostró preocupación por "los antecedentes en las pocas obras impulsadas en este mandato". "Queremos saber el detalle del proyecto y abrir un proceso de participación ciudadana para mejorarlo", afirmó Mas.

La coordinadora general de Esquerra Unida, Lucía Ibáñez, denunció el mal estado de la plaza del Ayuntamiento y el "abandono" del Partido Popular. No obstante, consideró necesaria la peatonalización propuesta por el equipo de gobierno, aunque siguen echando en falta medidas "mucho más ambiciosas y valientes". Entre ellas, reclaman "la aplicación real de la ZBE, con áreas que realmente restrinjan la circulación y el estacionamiento de vehículos" para tener un centro más amable y con aire más limpio.

Respuesta del alcalde

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, salió este miércoles a explicar las razones de solo peatonalizar, por ahora, enfrente del Ayuntamiento. Aunque en la pasada legislatura, la Concejalía de Urbanismo -entonces dirigida por Adrián Santos, de Ciudadanos- había planteado intervenir también las calles Altamira y Jorge Juan, Barcala aseguró que ese "fue un anteproyecto ambicioso, pero que tenía que matizarse mucho" para dar encaje a servicios como la recogida de basuras o la carga y descarga de mercancías.

Ahora, el primer edil aseguró que él y su equipo tienen "la voluntad de peatonalizar la plaza del Ayuntamiento, y su extensión irá en función de cómo seamos capaces de gestionar todo". Anunció que Urbanismo ya ha retomado el proyecto "con la idea puesta en que en un futuro se pueda ir avanzando con más calles". Por los momentos solo adelantó que "el informe de impacto tanto en movilidad de estos dos meses de cortado de tráfico es muy útil para el rediseño definitivo de las líneas de bus", uno de los problemas a solucionar para proceder con el cierre definitivo al tráfico.

Opiniones de los vecinos

A pie de calle, varios transeúntes también opinaron del proyecto y del estado de conservación de la zona. "Me parece muy bien, así la gente anda más tranquila", compartió José Martínez, tras quien Josefa Treviño opinó que "para los vehículos será malo, pero para nosotros, los peatones, bien". Más críticos fueron en los comercios. Cristina Molina sostuvo que "si no arreglan la calle Altamira, que está sucia, fea y vieja, no como en todo el resto del país que el la zona de los ayuntamientos es bonita, pues me parecería mal. Si dinamizan la calle y hacen que a la gente de Alicante le apetezca venir, me parece bien".

Estado de la calle Altamira, a escasos metros del Ayuntamiento. / Alex Domínguez

Otros recordaron los usos anteriores del espacio, como fue el caso de Antonio Guirao: "Yo hace 50 años aparcaba aquí el coche. Pienso que si hay soluciones para que los coches tengan su sitio, yo también veo bien la peatonalización". Incluso hubo quien estuvo de acuerdo a medias con la propuesta, apostando por cerrar al tráfico en días determinados. "Me parece bien en los domingos y los días que haya actividades, pero a nivel de quienes cogen sus vehículos y el transporte público pienso que se está generando mucho tráfico", opinó Eli Gomes.