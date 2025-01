El PSOE lleva a las Cortes Valencianas la saturación de los centros educativos de Alicante

El PSPV-PSOE exigirá en las Cortes Valencianas soluciones inmediatas para acabar con los problemas de saturación que registran los centros educativos de Alicante. La principal problemática, han denunciado, es el aumento de alumnos por aula debido a la matrícula sobrevenida, es decir, a las incorporaciones que se producen durante el curso. Sólo en el primer trimestre del curso actual, han llegado a la ciudad más de 2.600 nuevos alumnos, una cifra que supera la registrada durante todo el ejercicio anterior.

Los socialistas alicantinos canalizarán sus demandas a través de una Proposición no de Ley (PNL) que será defendida por el portavoz socialista de Educación en las Cortes, José Luis Lorenz. El diputado se ha reunido con el concejal Emilio Ruiz para analizar las deficiencias y evaluar las consecuencias de lo que está ocurriendo en la ciudad, un encuentro en el que han participado, además, el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria, Toni Picornell; la vicepresidenta de la Asociación de Centros de Educación Infantil y Primaria, Ainhoa Aliarte; y Fernando Fernández, miembro de la Asociación de Inspectores de Educación ADIDE.

“Exigimos soluciones a Carlos Mazón y a José Antonio Rovira dado que el alcalde, Luis Barcala, guarda silencio ante los graves problemas que sufre la educación pública y no reivindica nada a la Generalitat Valenciana", sostuvo Ruiz, quien denunció también que la Conselleria de Educación no ha reforzado las plantillas de docentes para hacer frente a este fenómeno, que genera problemas de saturación en colegios e institutos.

Falta de espacios

Además de la falta de docentes, Ruiz también ve inadmisible que se dé clase "incluso en los pasillos por la falta de espacios". Consideró que esta situación "es resultado del bloqueo sistemático del PP al Plan Edificant para construir centros educativos”. En ese sentido, y teniendo en cuenta que la construcción de nuevas infraestructuras educativas requiere de tiempo, la solución más urgente es la incorporación de, al menos, 90 docentes, como se preveía en el acuerdo de plantillas del Botànic.

“Reclamamos que se aumente la plantilla porque tenemos hasta 30 alumnos por clase en Primaria y es imposible garantizar la calidad educativa”, manifestó el edil, para luego añadir que, con esta situación, Alicante está sufriendo un “agravio comparativo”, sobre todo en zonas como el norte de la ciudad, Carolinas y playas.

El concejal socialista ha puesto en el foco, además, el problema que están viviendo los centros de educación especial, puesto que la escolarización se ha extendido hasta los 22 años, pero no se ha previsto la necesidad de nuevos espacios.

Acuerdo de plantillas

Por su parte, el portavoz socialista de Educación en las Cortes ha apuntado la necesidad de que se haga cumplir el acuerdo de plantillas de docentes aprobado por el Botànic. Además, denunció que no se están cubriendo las sustituciones de profesorado. Lorenz ha reclamado al Consell que consigne presupuesto para la construcción de los centros pendientes en Alicante, como son La Almadraba y El Somni, y que recupere el volumen inversor en infraestructuras educativas en lugar de aplicar recortes.

“No podemos pasar por alto que Alicante ha sufrido un recorte significativo en las plazas de la Escuela Oficial de Idiomas, donde se han suprimido 17 profesores, y que en estos momentos no se está apostando por implementar estudios de FP en zonas como Playa de San Juan, que concentra una población de más de 26.000 habitantes. En los planes de Mazón no entra ampliar la oferta educativa en esta zona, sino seguir menoscabando la educación pública”, ha señalado el diputado.

En este sentido ha explicado que el PSPV-PSOE exigirá al Gobierno de Mazón “que revierta todos los recortes educativos que ha ejecutado en Alicante y que resuelva los graves problemas de saturación y de falta de infraestructuras que no sólo afecta a la capital de la provincia, sino que se extiende a todos los rincones y llega, por ejemplo, hasta Elda, donde se ha cerrado el centro de formación de profesorado (Cefire)”.

Contra la consulta sobre la lengua principal

Desde el partido se exige igualmente la retirada de la consulta a las familias sobre la lengua principal en la que estudiará el alumnado, puesto que no proporciona las mismas oportunidades de aprender en las dos lenguas cooficiales y perjudica a las familias que quieren que sus hijos e hijas estudien en valenciano. “Tal y como lo ha planteado el conseller, no se garantiza que los niños y niñas puedan estudiar en valenciano o en castellano, según decidan las familias. El nuevo sistema no garantiza la elección y, además, atenta contra el valenciano”, ha finalizado.