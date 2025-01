La Cámara culpa al Ayuntamiento de Alicante del retraso en el pago de los bonos comercio

Más problemas en los pagos de los bonos comercio en Alicante. Ahora entre administraciones. La Cámara de Comercio, institución responsable de la gestión de los bonos comercio en la ciudad, culpa al gobierno municipal del PP de los retrasos en los pagos que los comerciantes llevan denunciando desde el pasado mes de octubre. La campaña que comenzó el pasado 23 de septiembre y finalizó el 27 de octubre, fue anunciada por ambas instituciones, junto a la Diputación Provincial, como una forma de inyectar tres millones de euros para dinamizar y ayudar al comercio local. Una cuestión que se demora en el tiempo.

Fueron los propios comerciantes los que dieron la voz de alarma al ver como los pagos no se realizaban con la frecuencia de años anteriores. De hecho, el procedimiento habitual de esta campaña en años anteriores, según los propios vendedores, era que los pagos se realizasen a los comerciantes a semana vista, una situación que este año no se estaba produciendo de forma habitual. No solo hubo retrasos al principio, sino que en el mes de enero, tres meses después de que finalizase la campaña, siguen quedando comercios pendientes de cobrar.

Intervención

Una situación que, desde la Cámara de Comercio, explican que se debe a que desde el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Alicante no les dan luz verde para autorizar el pago de esta remesa. "Las últimas noticias que tenemos es que la autorización de Intervención se producirá entre hoy y mañana y que lunes, como tarde, los comerciantes empezarán a cobrar la remesa", indican desde la Cámara de Comercio.

La institución provincial "lamenta" la situación y asegura que se encuentran pendientes de que Intervención libere la que afirman que es la "última remesa". Se trata, por tanto, de la décima y "última" remesa de pago de los bonos comercio de Alicante que asciende a 97.710 euros. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alicante, y pese a las preguntas de este diario, no se han pronunciado sobre los retrasos en el pago de estas ayudas a los comerciantes ni acerca de la demora en las autorizaciones de Intervención.

Comerciantes

Asociaciones comerciales de la ciudad lamentan, por su parte, que lleven más de tres meses esperando a que muchos asociados cobren estas ayudas y afirman que, aunque pocos, todavía quedan vendedores por recibir los pagos, una situación que aseguran "lastra" al comercio local.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante ACUA Florida, Vanessa Cárdenas, afirma que debe "esclarecerse quien es el responsable del retraso en el pago, ya que "no puede ser que todos se apunten a la campaña, pero ninguno se haga cargo del retraso de casi tres meses en los pagos. Al final el perjudicado es el comerciante".

Como ella, una comerciante responsable de un establecimiento de zapatería asegura que lleva meses esperando el pago de esta campaña. "La semana pasada me dijeron que pagarían esta semana, y la anterior lo mismo, pero no sabemos nada. A mí me siguen debiendo la misma cantidad que en diciembre, nos dicen que falta la orden de pago, pero aquí llevamos tres meses esperando", indica la comerciante.