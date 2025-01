Los sindicatos piden un convenio digno para las emergencias sanitarias tras 40 días de huelga

Los sindicatos UGT Serveis Públics, CCOO y CSIF reclaman un "convenio digno" que ponga fin a lo que consideran una situación de "personal low cost" en el sector del transporte sanitario de emergencias.

Esta ha sido la principal reivindicación de la protesta celebrada este martes en València coincidiendo con los 40 días de huelga indefinida que mantienen los trabajadores del sector, un paro que arrancó el pasado 3 de diciembre para reivindicar unas mejoras salariales y la equiparación con otras comunidades, entre otras cuestiones, y que prevén mantener hasta que haya acuerdo.

La protesta fue encabezada por pancartas con frases como "por un salario y convenio dignos", y los participantes hicieron sonar pitidos y bocinas, además de simular reiteradamente el sonido de las ambulancias.

El servicio a la ciudadanía, mermado

El responsable de la negociación colectiva de la Federación de Servicios de CCOO, Francis Gimeno, subrayó que 40 días es "mucho tiempo para una huelga", y más teniendo en cuenta que el paro está afectando al funcionamiento normal de los servicios que actualmente, pues "solamente se está prestando el 80 % de los servicios a la ciudadanía".

Denunció que la Generalitat no ha intervenido para resolver el conflicto, y que "se están produciendo retrasos de forma continuada y cancelaciones sin que la ciudadanía se entere" porque, a su juicio, "no conviene a la Generalitat hacer pública esa situación".

Los sindicatos piden la aplicación del incremento salarial del 3 % para 2024 recogido en la memoria justificativa del pliego de condiciones del servicio, y la equiparación con otras comunidades donde se cobra, solo por conceptos fijos, entre un 25 % y un 45 % más.

Nueva clasificación profesional

También exigen una nueva clasificación profesional para los técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), eliminando las categorías de camillero y ayudante conductor, de este modo, quedarían solo dos categorías: TES conductor y TES, con un ascenso automático tras seis meses de servicio.

Otra de las reivindicaciones es la reducción de la jornada laboral ordinaria a 37,5 horas semanales, junto con vacaciones de 25 días laborables con abono del promedio de todas las variables.

Además, demandan la dignificación de las horas extraordinarias, incrementando su valor en un 20 % respecto a la hora ordinaria, así como un aumento del valor de la hora nocturna del 10% al 30%.

Protesta del personal de las ambulancias ante el Hospital de Alicante / Pilar Cortés

Complemento por domingos y festivos

También solicitan la incorporación de un complemento por trabajo en domingos y la ampliación del complemento por festivos.

El responsable de ambulancias de Comisiones Obreras, Jairo Salcedo, ha añadido que "la sociedad valenciana merece un servicio que no esté sustentado en la precariedad laboral".

Según Salcedo, "actualmente los compañeros hacen jornadas de 12 horas, nocturnidad y fines de semana por un total de entre 1.100 euros y 1.250 euros", por lo que reclaman un convenio que les permita "vivir" y no "sobrevivir"

Javier Molina, responsable del transporte sanitario de UGT/PV Servicios Públicos, considera "lamentable" que esta situación siga después de más de un mes.

"Boicot de Sanidad"

"Sanidad no solo boicotea la huelga sino que la espera (para una ambulancia) es de 8 a 12 horas o se tiene que anular el alta para otro día. No hay intención por parte de la patronal o la conselleria de solucionarlo, se gastan el dinero en taxis para sustituir el servicio (como ha ocurrido en los hospitales de Manises y la Fe, lo que ha provocado una advertencia de la Inspección de Trabajo), y no se quieren sentar a arreglarlo".

Molina abunda en que se firmaron subidas salariales a nivel nacional del 4 % y el IPC el año 2024; del 3 % y el IPC el año 2025; y del 3 % y el IPC el año 2026, "y Sanidad ni lo cumple ni llega, ofrecen 0,50 para 2024, 2025 y 2026. ¿Dónde está la propuesta razonable?", concluye.