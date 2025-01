Con la vista en el terreno de juego: las hogueras se preparan para su salto al Rico Pérez

La Gala de Candidatas 2025 calienta motores y cambia de estrategia, abandonando la plaza de Toros para busca de un triunfo sonado en el estadio José Rico Pérez. Como si de un gran partido se tratara, las comisiones ya analizan las jugadas: unas aplauden el cambio, destacando el espacio y las oportunidades que ofrece este campo de juego, mientras otras temen que el evento pierda su magia en un espacio tan amplio y alejado de la tradición. En cualquier caso, esta apuesta se plantea como un fichaje estrella en la historia de las Hogueras. Si saldrá bueno, se verá.

Un paso hacia adelante

Algunas comisiones ven esta decisión como una oportunidad para modernizar el formato de la gala y darle un aire fresco. Aurora Martínez, presidenta de la hoguera Port d'Alacant, celebra el cambio. "Cada vez somos más festeros y necesitamos recintos donde todos podamos disfrutar. Este es un lugar emblemático y con mucha capacidad". Añade que, aunque es una novedad, confía en que será un espectáculo "muy chulo" y que permitirá a más personas disfrutar de las candidatas.

Como ella, María Jesús González, presidenta de la hoguera de Nou Alipark, comparte este optimismo. "A mí me gusta que pueda entrar más gente y que sea diferente de la elección. Para acertar, hay que probar. Quizás nos encanta y nos quedamos". González resalta que Alicante necesita un espacio como el Rico Pérez mientras se construye una casa de la fiesta adecuada, similar a la de la ciudad de Castellón. "Mi candidata lo ha recibido con entusiasmo. Es un paso hacia adelante", afirma González.

Desde Hernán Cortés, la presidenta de la comisión, Desireé Sánchez coincide en que el cambio mejorará la experiencia. "Con más espacio y comodidad para el público, se disfrutará mejor del espectáculo. Estamos contentos con esta decisión, creemos que se puede aparcar bien y que es muy accesible. Esto es prueba error, si no sale bien el año que viene a otra cosa", relata Sánchez.

Igualmente, María del Mar Valera, presidenta de la hoguera San Blas, considera que la decisión es razonable dadas las circunstancias. "Nos extrañó al principio porque no sabíamos dónde sería, pero hay que dar un voto de confianza. Puede estar bien, es un lugar grande, y seguramente harán algo similar a lo de la plaza de Toros, con un montaje que permita disfrutarlo". Además, Valera considera positivo diversificar las ubicaciones: "repetir actos en el mismo sitio no me convencía. Esto puede aportar frescura".

José Muñoz, presidente de la hoguera Florida Portazgo, también se muestra abierto al cambio, aunque con cautela. "Entiendo que el cambio se hace para bien, con la intención de ofrecer algo diferente. Si se hace bien, tiene que quedar perfecto. Pero hasta que no lo veamos, no podremos valorar. Es algo llamativo, y para un evento grande y con aforo amplio, puede funcionar. Confío en que pondrán todo el esfuerzo en que salga bien", destaca Muñoz.

Las dudas

En contraste, otras comisiones han mostrado reservas sobre el traslado al estadio. Josep Amand Tomàs, presidente de la hoguera Sèneca-Autobusos, señala que el Rico Pérez "es un lugar muy grande, y mi única duda es la distancia para ver bien. Espero que pongan pantallas". Tomàs cree que juzgar el cambio antes de verlo es arriesgado, pero admite que la idea tiene potencial.

Por su parte, María Victoria Guijarro, presidenta de la hoguera Carrer Sant Vicent, lamenta que el evento pierda la cercanía de la plaza de Toros. "Todo es acostumbrarse, pero el estadio es enorme. Me preocupa que quede desangelado y que se necesiten prismáticos para ver bien". Guijarro también cuestiona si realmente atraerá más público y sugiere que un lugar más accesible podría haber sido mejor opción.

Desde Ángeles Felipe Bergé, su presidente, Isidro Antón, tampoco oculta su escepticismo ante el cambio de recinto. "La plaza de Toros era más recogida y permitía estar cerca de las candidatas. Aquí siento que se perderá calidad en la experiencia". Antón subraya que aún hay muchas incógnitas sobre cómo se organizará el evento y que hubiera sido útil que Federació presentara un plan más detallado antes de anunciar el cambio.

Arriesgado, pero necesario

El consenso general entre las comisiones es que el cambio al Rico Pérez supone un experimento que, aunque genera incertidumbre, es necesario para evolucionar. Chari Palomar, presidenta de la hoguera Calvo Sotelo, señala que "siempre hay miedo cuando se innova, pero creo que es de valientes intentarlo. Si queda espectacular, será un éxito; si no, probaremos otra cosa". Palomar destaca la importancia de mantener una mente abierta y confiar en el trabajo de la Federació.

Otros, como Inmaculada Levia, presidenta de la hoguera Sant Blai de Dalt, valoran positivamente la oportunidad de probar algo diferente. "Cuando se hacían las dos galas en la plaza de Toros, resultaba repetitivo. Cambiar de ubicación nos permite disfrutar de una experiencia nueva. Hay que ver cómo sale, hasta que no lo probemos no lo sabremos", afirma Levia.

