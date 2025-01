Hospitales y centros de salud colapsados en Alicante por la pobre vacunación de los mayores

Solo un 55,7% de los mayores de 65 años se había vacunado contra la gripe hasta el pasado 26 de diciembre, según datos de la Conselleria de Sanidad a los que ha tenido acceso la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. Esto supone cuatro puntos menos que el año pasado por las mismas fechas.

El informe recoge que la cobertura por centros sociosanitarios era solo del 16,5 % de trabajadores vacunados entre el personal que atiende las residencias; y del 35,9% entre los sanitarios de hospitales y centros de salud. Por otro lado, la vacunación contra el covid, según la campaña de seguimiento del Ministerio de Sanidad a fecha 9 de diciembre, indica que entre los 60 y los 69 años en la Comunidad solo se había inmunizado un 21,29%; entre 70 y 79 años un 37,01%; y entre los mayores de 80 años un 49,21%.

Unas coberturas que la citada sociedad científica considera «bajísimas» y que están detrás de la saturación que se está viviendo muchos días de este mes de enero en hospitales y centros de salud de la provincia de Alicante.

Vacunación sin cita

Desde la Conselleria de Sanidad indican que la campaña de vacunación sigue activa en los centros de salud, donde se puede acudir sin cita previa. Y que la unidad móvil ya finalizó su recorrido por municipios. "Se hicieron jornadas extraordinarias de refuerzo de vacunación en zonas afectadas por la dana y la vacunación en colegios en noviembre. Ahora ya solo en centros de salud se puede vacunar quién quiera".

Respecto al personal sanitario, otras fuentes sanitarias indicaron que en los espacios de Preventiva de los hospitales hay puntos fijos de vacunación; y que se realiza búsqueda activa con un punto móvil que se desplaza por los espacios de estos centros para inmunizar al personal.

El presidente de la Sociedad de Medicina Preventiva, el doctor Juan Francisco Navarro, considera que todavía este mes de enero se puede hacer una campaña intensiva por parte de la Conselleria de Sanidad para animar a la población y los profesionales sanitarios «a ver si logramos subir los porcentajes 10 o 15 puntos por lo menos para estar en cifras parecidas a las del año pasado».

Se da la circunstancia de que centros de salud han llamado a pacientes en Alicante para adelantarles la cita porque «o se vacunaba esa tarde o caducaban las vacunas que había». Sin embargo, Sanidad no prevé esa campaña extraordinaria.

Medidas innovadoras para la próxima campaña

Asimismo, aboga por medidas innovadoras de cara a la próxima campaña «porque si no cambiamos lo que hacemos, vamos a tener siempre iguales o peores resultados». Una de ellas sería retrasar el inicio de la campaña, que en la Comunidad Valenciana empieza en octubre. Una fecha en la que «nadie tiene en la cabeza vacunarse estando poco menos casi que en las playas. Debería empezar más tarde porque la gente no tiene el chip preparado para empezar a vacunarse en octubre».

Tradicionalmente, la campaña arranca en ese mes para inmunizar en centros sociosanitarios, a mayores de 65 años y al personal sanitario. «Nosotros tuvimos que retrasar las campañas de vacunación en el hospital, porque apenas viene gente si se empieza en esa fecha», apunta Navarro sobre el Hospital de Elche, donde es jefe de servicio de Preventiva.

«Otra cosa que se puede hacer es complementar con vacunódromos o espacios masivos de vacunación, donde se aprovechen todas las oportunidades y el efecto gregario que tenemos la población. Yo creo que los vacunódromos pueden añadir un porcentaje importante de vacunación extra a la que ya conseguimos en servicios sanitarios específicos o en Atención Primaria».

En cuanto a los mayores de 80 años, el especialista apuesta por la captación activa con un registro de los más mayores y los grandes inmunodeprimidos «y pasar lista. Es decir, captarlos de una manera o de otra para que al final se vacunen. Son inaceptables las bajas tasas de vacunación que hay, sobre todo en mayores de 80 años».

Vacunación contra el covid y la gripe en Alicante / Jose Navarro

Bajas tasas de inmunización en el personal asistencial

La Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva entiende que hay que elevar las "bajísimas" tasas de inmunización entre el personal asistencial que trabaja en centros sociosanitarios, un aspecto que «requiere atención especial».

«Tienen que atender a enfermos inmunodeprimidos; no podemos conformarnos con que esté vacunado en un 20% o un 30% de covid y de gripe. Probablemente se les pudiera vacunar selectivamente en Atención Primaria o en hospitales. No son muchas personas, pero atienden enfermos de mucho riesgo y hay que hacer entre ellos una mejor campaña».

Sobre los sanitarios en general, cree que hay que cambiar su mentalidad. «Apelar a la obligación que tienen como personal ejemplar y especialmente formado y con información sanitaria. No puede ser que no aconsejen la vacunación o incluso recomienden no ponérsela. Tienen que predicar con el ejemplo y como profesionales ejemplarizantes deben hacer una mayor y mejor difusión de la vacunación».

Vacunas en los colegios

En cuanto a la inmunización de los escolares, también invita a profundizar al ser un importante reservorio de virus transmisibles. «La decisión de si se vacuna o no a los niños no debe depender del Consejo Escolar. El sitio para vacunar a los niños son los colegios. Es donde están y donde se ahorra tiempo y dinero».

En este sentido, apuesta para ellos por las intranasales frente a las inyectables, «con el éxito que ya se está viendo en menores entre 2 y 5 años. Seguramente acabará con una buena tasa de vacunación».

Suscríbete para seguir leyendo