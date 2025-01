Nuevas protestas por la consulta de la lengua y Educación sale a desmentir "bulos"

Las protestas de la comunidad educativa por la consulta, que está organizando Educación para que las familias puedan elegir entre el castellano o el valenciano como lengua principal para estudiar en colegios e institutos, han vuelto a sucederse este jueves en las puertas de algunos centros de la provincia de Alicante.

Familias, alumnos y profesores han pedido la supresión de las votaciones, por un lado, por estar en contra de que no se tenga en cuenta a los consejos escolares para determinar el proyecto lingüístico de los centros y, por otro lado, al entender que sus resultados, sean cuales sean, generarán un "caos", especialmente en la matriculación de cara al próximo curso, ya que prevén que el cuestionario a los progenitores acabe demorándose hasta marzo y que coincida con las jornadas de puertas abiertas para informar sobre los colegios y sus programas educativos.

Protestas por la consulta de la lengua los colegios Vicente Blasco Ibáñez y Julio M. López Orozco, de Elche / INFORMACIÓN

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha confirmado este jueves que la tramitación para celebrar la consulta, anunciada para finales de enero, está en su recta final, y que ya ha entrado al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, organismo que tendrá que emitir un informe preceptivo para poder celebrar estas votaciones. Por ahora, la Administración autonómica no ha podido concretar fechas sobre la convocatoria de las mismas.

Bulos

Frente a la polémica que está suscitando esta medida, integrada en la Ley de Libertad Educativa del Consell, el responsable autonómico ha salido a desmentir "bulos transmitidos por algunas asociaciones, algunas financiadas desde más al norte de la Comunidad Valenciana".

Ha negado que vaya a desaparecer la Xarxa Llibres, el banco de libros gratuito que tienen los centros educativos, y ha rechazado el mensaje de que los niños no vayan a aprender valenciano. "Eso es falso", ha afirmado McEvoy, además de defender que la ley autonómica "es muy equilibrada, porque solo va a haber una diferencia entre las dos lenguas del 20 % del tiempo lectivo".

Protesta en el IES Las Lomas de Alicante, este jueves / INFORMACIÓN

El responsable de Educación ha garantizado que los alumnos van a poder aprender las dos lenguas y ha precisado que la única diferencia que va a haber es que "la lengua en la que van a aprender a leer es la que elijan las familias, que normalmente debe coincidir con la lengua habitual de las familias o en el idioma que le sea más cercano".

El secretario autonómico también ha mostrado su incomprensión ante las protestas que se están realizando "cuando se imponía un modelo lingüístico unico no existía esa polemica y ahora que se da a los padres el derecho de elegir", ha señalado, además de advertir de que con esta posibilidad que ofrece el Consell "no quiere decir que estemos en contra de una lengua u otra, si no todo lo contrario. En la Comunidad Valenciana tenemos la gran riqueza de tener dos lenguas y queremos que todos los niños y la población general disfruten de ella y sin imponer", ha sentenciado.