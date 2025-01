Cinco años sin solución para la desembocadura del barranco de Aguamarga de Alicante

Pasan los años y todo sigue sin cambios para la desembocadura del barranco de Aguamarga. Tras casi cinco años desde la última vez que fue desbrozado, en enero del año 2020 por parte del Ayuntamiento de Alicante, parece que el barranco pasará, por lo menos, unos meses más sin solución para las cañas que se acumulan junto a la carretera que cruza el tramo final del barranco. Y es que ni la Dirección General de Costas ni el Ayuntamiento de Alicante han vuelto a dar señales ni a mostrar preocupación por el estado en el que se encuentra el tramo final de este cauce urbano.

Con el conflicto sobre el traslado de los "hippies" de la Explana al espigón del Postiguet solucionado, tras anunciar el Consistorio su intención de abandonar esta opción y trasladar al mercado a suelo de titularidad de la Autoridad Portuaria, el siguiente punto pendiente para ambas administraciones sigue pasando por despejar quién debe hacerse cargo del mantenimiento de la desembocadura del barranco. Una cuestión en la que parece que ni el Ayuntamiento de Alicante ni Costas quiere ceder, ya que ambos sostienen que no tienen competencias para actuar sobre este terreno.

Disputa

Así, desde la Dirección General de Costas en la provincia de Alicante confirmaron que, hasta el momento, no se ha realizado ninguna solicitud de limpieza del tramo final del barranco de Aguamarga por parte del Consistorio alicantino. Una petición que, mantienen, es necesaria para llevar a cabo el aseo de la zona, ya que en estos casos las competencias "residen en las Confederaciones Hidrográficas o en los ayuntamientos cuando se trate de zonas urbanas" y no en la propia entidad provincial. Costas volvió a recordar que "el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado, en años anteriores, autorización para proceder al desbroce de vegetación obstructiva dentro del dominio público marítimo-terrestre", un permiso "que siempre ha sido otorgado con celeridad".

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, sostuvo ayer que esta limpieza debe llevarla a cabo Costas y no el servicio de Limpieza. Villar indicó que este tipo de trabajos requieren de "un barco" para poder llevarse a cabo y que la contrata de Limpieza no dispone de este tipo de materiales para acceder a la zona e insistió en que, al no disponer la nueva contrata de estos medios, debe ser Costas el que deba llevar a cabo la adecuación del tramo final del barranco de Aguamarga.

En los últimos meses, el servicio municipal de Limpieza ha actuado sobre los cauces en zonas urbanas como el barranco de las Ovejas, el tramo cercano a la depuradora de Rincón de León, el barranco de La Albufereta-Orgegia o el citado barranco de Aguamarga. En concreto, el Ayuntamiento se ocupa de un tramo de unos 800 metros, desde el puente de la N-332 hasta pasadas las instalaciones de la EUIPO.

La naturaleza es más poderosa

Una malla geotextil que impidiese el crecimiento de las cañas al bloquear la llegada de luz solar al suelo. Esta fue la solución elegida en 2020 por el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Medio Ambiente que ya dirigía Manuel Villar, para no tener que acometer limpiezas continuas en el tramo final del barranco de Aguamarga. Esta medida, además, se esperaba que supusiera a la larga un ahorro para las arcas municipales, ya que la malla requerirá un gasto total de unos 48.000 euros (incluida su colocación), mientras que las limpiezas del barranco en los 800 metros más próximos al mar tenían un coste de unos 18.000 euros.

En ese momento, la asociación Amigos de los Humedales discrepó del Ayuntamiento al defender que la especie vegetal que crece en ese tramo «no es la caña común sino el carrizo» una especie autóctona «que es mucho más flexible que la caña común, que es una especie de origen asiático, aunque lleva siglos colonizando áreas como la del Mediterráneo».

Ahora, casi cinco años más tarde y viendo que la vegetación ha vuelto a poblar la desembocadura del barranco, el propio alcalde reconoció ayer que «es evidente que habrá que recurrir a soluciones aún más drásticas» puesto que «la naturaleza es mucho más poderosa de lo que se puede imaginar». En este caso, informó Barcala, «la caña es súper resistente y supera incluso ese tipo de barreras».

No obstante el regidor alicantino aseguró que se tomarán más medidas para tratar de atajar el problema, aunque volvió a apuntar hacia la Dirección General de Costas: «No vamos a escatimar medios en lo que hacemos y en lo que podemos hacer, pero tampoco vamos a dejar que se escatimen y mucho menos no se haga nada desde otras administraciones, porque no queremos luego tener que lamentar entrar en esos debates y esas discusiones inútiles», sostuvo ayer Barcala a preguntas de este diario.