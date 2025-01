Cuarenta pisos turísticos "escapan" de la suspensión de licencias en Alicante

Cerca de cuarenta viviendas vacacionales conseguirán "eludir" la suspensión de nuevas licencias aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Alicante. En el periodo desde que el alcalde anunció la medida el 2 de diciembre y su entrada en vigor el 14 de enero, la Concejalía de Urbanismo ha recibido 39 solicitudes para abrir nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT). Un dato que representa un 30 % más que en el mismo plazo que los dos años anteriores, cuando se registraron 29 y 28.

En el mismo tiempo, el registro de VUT de la Generalitat Valenciana refleja que se han concedido 44 nuevas licencias. Una cifra que, para el gobierno local, constata que no se ha producido una avalancha o efecto llamada tras la decisión anunciada por el ejecutivo de Luis Barcala. Se trata, además, de las últimas viviendas de Alicante que podrán obtener permiso para su alquiler por cortas temporadas, al menos durante el tiempo que se extienda la citada moratoria, que podría ser de hasta dos años.

Los barrios con más nuevas licencias

En el caso de que todas las solicitudes municipales fuesen admitidas, un trámite pendiente de completarse por parte de Urbanismo una vez que se revise que cumplen con los requisitos y la documentación exigible, la ciudad superaría las 4.100 viviendas turísticas en bloques residenciales.

Por barrios, la mayoría de los nuevos alojamientos se sitúa en zonas céntricas de la ciudad, donde predominan el código postal 03002, del Casco Antiguo, (con 12 peticiones) y el 03012, de Carolinas, que también registra una docena de solitudes. Tras ellos, se sitúan el 03004, en el entorno del Mercado Central, (con 5 solicitudes), y el 03003 (limitado por las avenidas del Doctor Gadea, de la Estación, Óscar Esplá y Loring) también con media decena.

¿Margen de crecimiento?

Esta moratoria, aplicada por el equipo de gobierno del PP con el objetivo de analizar la situación del sector y aplicar nuevas medidas en un futuro cercano, no convence, sin embargo, a la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, fundada el pasado año por el propio Ayuntamiento y la UA.

Tal y como avanzó INFORMACIÓN esta misma semana, el informe «La vivienda de uso turístico en Alicante», firmado por Francisco Monllor, Juan Llopis, Reyes González y José Luis Gascó, consideraba que aplicar dicha suspensión de licencias «no resuelve el problema del alojamiento ilegal», vinculado con los problemas de masificación y convivencia. Todo lo contrario, los expertos universitarios argumentan que «puede suponer el incremento de estos problemas», dado que «muchas de las licencias denegadas derivarán en pisos turísticos ilegales» que, además, no contribuirán «de ninguna forma a mejorar la recaudación del sector».

La cátedra, además, considera que la ciudad aún tiene margen de crecimiento en lo que a la oferta alojativa se refiere. En el documento se aboga por crear hasta 20.000 nuevas plazas turísticas, lo que equivaldría a unos 4.000 apartamentos vacacionales, duplicando la oferta actual.

Futuras medidas

Mientras, el Ayuntamiento estudia qué medidas aplicar para evitar que el alojamiento turístico se convierta en un problema para la vivienda en Alicante. "La moratoria no es simplemente una paralización de las licencias, es un periodo de estudio para ver hacia dónde queremos llevar nuestra ciudad", señaló la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, en una entrevista con este diario.

Al respecto, la edil popular adelantó que está previsto "hacer estudios concretos de cada uno de los barrios para tomar una decisión sobre la densidad que queremos". Esta decisión, según indicó, no tendrá por qué afectar exclusivamente a las viviendas turísticas bloques residenciales, sino que podría extenderse también a los edificios completos: "No descartamos más medidas que no afecten solo a las viviendas turísticas de Alicante".