El Hércules-Alcorcón podría impedir que el Rico Pérez acoja la Gala de Candidatas de Hogueras

El nuevo escenario de la Gala de Candidatas 2025 depende del horario de un partido de fútbol. La intención de llevar la pasarela al césped del Rico Pérez el viernes y sábado 25 y 26 de abril requiere que el enfrentamiento de esa jornada, en la que el Hércules recibirá al Alcorcón, se produzca el domingo 27.

Debería de ser así, sin embargo, los horarios definitivos en Primera RFEF no se conocen sino hasta dos semanas antes de cada jornada, por lo que no se puede descartar que el encuentro se acabe disputando el sábado 26 de abril y haga imposible celebrar la Gala de Candidatas en el estadio. Un antecedente cercano tuvo lugar el pasado septiembre, cuando Fogueres quiso disparar la primera mascletà del ciclo Pólvora tot l'any en la previa del clásico Hércules-Real Murcia, previsto inicialmente para el domingo 22 de septiembre y que terminó jugándose el día antes, trastocando los planes de la Federació.

David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, ha asegurado que la propuesta ya está estudiada con el club, el cual les ha transmitido tranquilidad y que "hará todo lo posible". Por ello, Olivares afirmó que "no hay que tener miedo" y que, si ocurriera el peor de los casos, buscarán otra ubicación para el acto, aunque aún no han precisado cuál. El presidente de Fogueres señaló que en su Federació tienen «siempre un plan B», por lo que llamó a la calma: «Si fuera así, se cambia, pero no será el caso, no tendremos esa mala suerte».

El Hércules pide jugar el domingo

Por su parte, el presidente del Hércules, Carlos Parodi, adelantó a este diario que ya han comunicado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la petición de jugar contra el Alcorcón el domingo 27 de abril, y afirmó que en el club están a la espera de una respuesta oficial.

No obstante, fuentes de la Federación de Fútbol aseguran que esta no fija por sí misma los horarios, sino que simplemente los propone a la empresa responsable de los derechos de retransmisión, FEF TV, que elabora las parrillas de partidos dos semanas antes de que se disputen. Por esta razón, la respuesta que el organismo federativo dé al club no sería definitiva hasta que la empresa de retransmisión no apruebe también el horario planteado.

Ante esta situación, Parodi confía en que, al haber pedido marcar la hora del encuentro con antelación suficiente, la RFEF pueda consensuarlo con la televisora y todo se resuelva sin mayor contratiempo. Hay que recordar que, en el antecedente de la mascletà herculana, el anuncio del disparo tuvo lugar a menos de tres semanas del juego de fútbol, pero en esta ocasión hay todavía tres meses de por medio hasta la celebración de las galas.

¿Y si no hay acuerdo?

Cuando los horarios fijados por la televisora y la RFEF no convienen a alguno de los disputantes de un partido, el club solicita el cambio. Si su rival está de acuerdo, se cambia al horario alternativo que proponga el club. En caso de que no haya entendimiento entre ambas partes, tiene que ser el Juez Único de Competición quien valore los motivos que, según la parte solicitante, obligan a cambiar la hora del juego. Este organismo tiene entonces la última palabra sobre la solidez de los argumentos y decide el horario del encuentro.