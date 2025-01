Sorpaso en la población de Alicante: la argelina ya no es la principal nacionalidad extranjera en la ciudad

Han tenido que pasar trece años para que la colombiana sea, después de la española, la nacionalidad con más personas empadronadas en Alicante (con 10.679, frente a los 8.673 de un año atrás), según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento. Y es que 2011 fue el último año en el que los nacidos en el país cafetero eran mayoría en la capital de la provincia. Ahora, trece años después, lo vuelven a ser, tras dar un sorpaso a los argelinos (10.520, en 2024 y 9.192, en 2023), que han dominado la presencia extranjera en Alicante durante once años. Ya no lo hacen, aunque siguen creciendo. Entre medias, en 2012, fueron mayoría los rumanos.

Más allá de las nacionalidades, los extranjeros son los que están permitiendo a la ciudad aumentar su peso poblacional, lo que le ha dado la oportunidad de situarse por delante de Bilbao, y ya con cierto margen de distancia tras superarla en 2023, consolidándose entre las diez ciudades más pobladas del país.

Los datos evidencian que ese crecimiento de los últimos años se ha basado en la llegada de inmigrantes. Poniendo el foco lejos, a principios de siglo, en 2000, los españoles eran 273.742 en Alicante, frente a los apenas 6.069 extranjeros. Nada que ver con las cifras posteriores. Hace apenas un lustro, en 2019, los españoles habían llegado hasta los 289.723, con un crecimiento muy controlado pese a pasar casi dos décadas. Nada que ver tampoco con la variación sufrida por la población extranjera, al rozar las 55.000 personas.

Olena Otych, ucraniana: «Muchos de los que han venido por la guerra se quedarán, Alicante es acogedora» Olena Otych, Elena para sus amigos alicantinos, llegó a España a principios de siglo, aunque no se instaló en Alicante hasta hace unos trece años. Ahora es una de las 91 ucranianas que oficialmente reside en el PAU 1. «Somos bastantes en el barrio, y hay hasta negocios ucranianos que han abierto, aunque tampoco tenemos mucha relación entre nosotros», asegura la ucraniana, quien sostiene que buena parte de los compatriotas que han llegado a la ciudad escapando de la guerra se quedarán. «El pasado año fui a Ucrania cuatro veces. Creo que muchos de los que han venido se quedarán porque allí la situación no va a ir a mucho mejor y Alicante es una ciudad muy acogedora y además es de un tamaño medio, con mucha calidad de vida», asegura Olena Otych.

Sin embargo, el aumento en proporción ha sido muy superior en los últimos cinco años: en 2023 eran 73.481 personas y en 2024, los últimos datos disponibles, la presencia extranjera se había elevado hasta las 82.606 personas, lo que ya significa un 22,2 % del total, frente al apenas 2,2 % de principios de siglo. Dicho de otra forma, Alicante atrae fundamentalmente a extranjeros, ya que desde el año 2020, poniendo la mirada en un año marcado por la pandemia, por cada nuevo ciudadano español que se ha empadronado en Alicante, llegaron 55 extranjeros.

Joven y con impulso

Un peso el foráneo que no es solo poblacional, va mucho más allá, según los expertos. «Con 82.606 extranjeros residentes en la ciudad de Alicante que representan el 22,2 % de la población total, se han convertido en el motor demográfico de la ciudad sobre el que avanza su crecimiento, lo que es clave para rejuvenecer su población, impulsar su economía y favorecer su modernización generacional», subraya el sociólogo Carlos Gómez Gil, profesor titular en la Universidad de Alicante, quien destaca que «la población extranjera en Alicante representan más personas del total de habitantes de Benidorm, y una cifra similar a la de Orihuela, lo que da idea de su importancia».

Esperanza Muñoz, colombiana: «Se pensaba que veníamos a quitar el trabajo a los alicantinos, ahora ya hay normalidad» Esperanza Muñoz llegó a Alicante hace un cuarto de siglo cuando apenas había unos 200 colombianos en la ciudad. Ahora ya son más de 10.600, convirtiéndose en la principal nacionalidad extranjera. «La mentalidad ha cambiado mucho, al principio pensaban que veníamos a quitarles el trabajo, ahora nos tratan muy bien, hay mucha normalidad», señala Esperanza, quien destaca el intercambio cultural: «Ahora gusta nuestra música, nuestra gastronomía...». De Alicante asegura que se enamoró desde el primer día: «Vivía en Madrid y me vine, aquí tenía a una prima. Es una ciudad cálida, la gente es cercana, y cada vez nos sentimos más en casa. Ya hay mucho comercio colombiano, lo que nos permite estar mejor».

Eso sí, el experto hace notar que «el volumen de extranjeros residentes en Alicante en los últimos años ha sido muy superior ya que a ellos hay que sumar aquellos inmigrantes que en los últimos años han conseguido la nacionalidad española a través de los distintos procesos abiertos (por Residencia, por Carta de Naturaleza, para Españoles de Origen, por Posesión de Estado o por Opción)». Según los propios datos del Ayuntamiento, en la ciudad residen, por ejemplo, 159.004 personas nacidas en la ciudad, frente a 109.351 que lo hicieron en el extranjero. Y no solo eso, sino que hay hasta cuatro grupos de edad (de los 25 a los 44 años) donde figuran más personas nacidas en el extranjero que en la capital provincial, entre los empadronados en Alicante.

Cambios

Respecto a las nacionalidades, el profesor Gómez Gil también destaca significativas variaciones, en función de condicionantes externos a la capital alicantina. «Este crecimiento tan importante de la población extranjera en Alicante también está impulsando cambios en las nacionalidades y orígenes predominantes de estos inmigrantes que tienen que ver con los cambios económicos, políticos y sociales que atraviesan muchos países y también con niveles de arraigo en la ciudad», añade el experto, quien explica que «la comunidad argelina sigue siendo relevante en Alicante y el haber sido desbancada del primer puesto por los colombianos se debe más al importante aumento de la nacionalidad latinoamericana», que desde 2020 hasta ahora se ha más que doblado, pasando de 4.772 personas en 2020 a 10.679 en 2024.

Antonio Colomina, alicantino: «Es importante hablar las cosas porque hay gente de distintas culturas en Colonia Requena» Antonio Colomina reside en Colonia Requena desde 1980, donde también es propietario de un conocido bar. En el barrio sigue viviendo su hija, tras independizarse y probar a vivir en San Blas. «Mi familia es un buen ejemplo de que en Colonia Requena, pese a lo que dicen, se vive muy bien. Se pueden ir y se quedan», señala el también presidente de la asociación de vecinos, quien sostiene que la convivencia es «buena» en el único barrio donde hay más extranjeros que españoles en Alicante. «Hay conflictos como en todos los sitios, pero las cosas se hablan y se arreglan. Es importante hablar porque hay gente de distintas culturas», apunta Colomina, quien reivindica más inversión publica para mejorar el barrio: «Las infraestructuras y la imagen son clave».

Sin duda, según relata, «la cercanía cultural, la inestabilidad política del país, junto a la existencia de comunidades de colombianos asentadas que facilitan redes migratorias tienen que ver con este aumento». «La comunidad argelina de Alicante sigue siendo una de las más importantes de España», subraya Gómez Gil, para quien no pasa por alto otros condicionantes a la hora de radiografiar la población alicantina: «El impacto de la guerra en Ucrania y la llegada de personas acogidas con el estatuto de refugiados bajo el amparo de la Directiva Europea de protección temporal, también ha sido muy importante para el crecimiento de la población ucraniana, ya que si en el año previo a la invasión, en 2020, Alicante tenía 2.190 ucranianos, en el último año han ascendido a los 6.490, con un crecimiento del 296 %».

Por barrios

Su presencia se hace notar principalmente en el PAU 1. Y es que la inmigración también va por barrios. Hay zonas, como Divina Pastora y Rabasa, separados por una carretera, donde la presencia de españoles es abrumadora, en torno al 96 % del total, seguidos del PAU 2, con un 94 %. En cambio, en otros puntos de la ciudad, los equilibrios no existen. Eso sí, sigue habiendo solo un barrio, según los datos oficiales del Ayuntamiento, en el que residen más extranjeros que españoles. Se trata de Colonia Requena, donde el 54 % son foráneos, un porcentaje que no deja de crecer con el paso de los años. Después se sitúa Virgen del Remedio, con un 42,7 % de población extranjera entre sus vecinos. No muy lejos se encuentra Carolinas Bajas, ya más céntrico, con un 37,6 %.

Los datos, al detalle / informacion.es

Así, el profesor Gómez Gil defiende que «es imposible considerar Alicante sin su población extranjera que ha sido y está siendo fundamental como factor de dinamismo, impulso y vitalidad». No obstante, advierte de que «toda convivencia plantea siempre retos y desafíos que hay que solucionar, y con los procesos migratorios de una manera muy importante», aunque subraya que «en términos globales, la ciudad ha avanzado de manera razonable en cuestiones como la multiculturalidad, convivencia y avance hacia una sociedad plural», aunque «esto no significa que haya problemas y retos por delante, como evitar la concentración y segregación espacial, la construcción de nichos étnicos en barrios, junto a los círculos de marginalidad, exclusión y abandono», que se evidencia con la concentración en zonas frente a una presencia muy menor en otros barrios.