Alicante ampliará la temporada de chiringuitos y hamacas en las playas

Alicante ampliará la temporada de chiringuitos y hamacas en varias de sus playas. El Ayuntamiento prepara un nuevo pliego de condiciones para el contrato, que debe volver a adjudicarse este año, y que incluirá una extensión de hasta dos meses al año en el periodo en el que se prestan dichos servicios.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, los arenales incluidos en el nuevo horario serán el Postiguet, la Albufereta y Urbanova. La ampliación, sin embargo, no afectará a la playa de San Juan, que cuenta con un contrato propio al que todavía restan dos temporadas para su finalización. No obstante, desde el ejecutivo municipal no se descarta una modificación de dicho pliego para equiparar todas las playas de la ciudad.

Plazos

Con la modificación prevista, los servicios de chiringuito y de hamacas podrán abrir al público entre el 15 de marzo (buscando que se encuentran operativos en Semana Santa) y el 1 de noviembre, debiendo cerrar tras el puente de Todos los Santos. Hasta ahora, la temporada contemplada en el contrato se extendía entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, por lo que se verá aumentada en hasta dos meses al año.

El actual contrato se extinguió el pasado 26 de noviembre, por lo que el equipo de gobierno que dirige Luis Barcala (PP) prepara la nueva licitación para que pueda adjudicarse a tiempo para la Semana Santa de este 2025, que tendrá lugar entre el 13 y el 20 de abril.

Desestacionalización

"Entendemos que los chiringuitos y las hamacas y sombrillas son un servicio público para alicantinos y visitantes que cada vez tiene mayor demanda", asegura la concejala de Turismo, Ana Poquet. La edil popular señala que el patronato Alicante City&Beach centra los esfuerzos en "mejorar los servicios en las playas atendiendo a las necesidades", de ahí la ampliación temporal que se incluye en el nuevo pliego.

Ambiente que presentaba la playa del Postiguet el pasado 4 de enero. / Héctor Fuentes

"La desestacionalización turística que estamos consiguiendo para la ciudad, donde las temporadas alta y baja cada vez se difuminan más, y el buen clima del que disfrutamos nos permiten plantear esta ampliación", ha defendido Poquet.

¿Fin de la temporada baja?

Esa "desestacionalización" tan ansiada por el sector turístico de Alicante parece estar cada vez más cerca. Los hoteles de la ciudad despidieron el 2024 mejorando los datos de ocupación del año anterior y dejando definitivamente atrás la pandemia del covid, volviendo a cifras del 2019. Un año en el que, además, los establecimientos "enterraron" la temporada baja que tradicionalmente se asociaba con meses como enero o febrero, donde las pernoctaciones han crecido hasta un 20 % con respecto a los datos al año 2023, un nuevo récord.

Según los datos de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), en la capital de la provincia se llenaron ocho de cada diez camas entre los meses de enero y noviembre. Una ocupación media del 80,68 %, que representa un 2,26% más que en el mismo periodo el año anterior, espoleada por la reducción de la temporada baja. En 2024, la ocupación hotelera de Alicante presentó su mayor crecimiento durante el primer semestre del año, especialmente en aquellos meses considerados como más «flojos» respecto al turismo.

