Hosteleros de la Explanada, en contra de la marcha de los "hippies" de Alicante

Los hosteleros se oponen al adiós de los hippies de la Explanada. El 15 de enero marcó el cierre definitivo de las casetas de los "hippies" de la Explanada de Alicante, poniendo fin a más de 40 años en este paseo. Esta decisión, adoptada en el Consejo de Comercio del 22 de julio de 2022, ha provocado malestar tanto entre los hosteleros de la zona como entre los alicantinos. Muchos lamentan la desaparición de lo que consideran una parte esencial del atractivo de la Explanada. "La Explanada sin los hippies ya no es la misma, siempre nos han dado vida", afirma María José Delgado, portavoz de los hosteleros de la Explanada.

Para María José Delgado, la situación en la Explanada plantea más preguntas que respuestas. "No sabemos cómo será el futuro, pero seguro que se notará la diferencia. Nosotros recordamos ver a los hippies frente al bar toda la vida. Ellos nos han dado mucho, y su ausencia ya se nota, sobre todo porque ha bajado el paso de gente por la Explanada". Delgado destacó que los comerciantes no solo atraían a los turistas, sino que también fomentaban la actividad económica en los locales de la zona. "Es algo emblemático de Alicante. Los visitantes vienen de todas partes a ver a los hippies, a comprar sus productos y a disfrutar del ambiente", añadió Delgado.

La medida ha suscitado protestas por parte de los comerciantes desalojados, quienes alegan que habían recibido la promesa de permanecer en su ubicación actual hasta 2026. A la vez, el ambiente en el paseo ha cambiado drásticamente desde la desaparición de los puestos. "Todo está más apagado", comenta Purificación Aguado, una vecina habitual de la zona.

Pérdida de clientes

"Somos dos tipos de negocios que nos retroalimentamos entre nosotros, ambos atraemos gente. Ahora tenemos mucha incertidumbre por lo que puede pasar, tanto en invierno como de cara a verano, nosotros sí que queremos que se queden los 'hippies' en la Explanada" explicó Delgado, quien también criticó la falta de diálogo con el Ayuntamiento: "no entiendo por qué los quieren quitar, si al Ayuntamiento no le gustan las casetas u otras cosas yo creo que se pueden llegar a acuerdos. Aquí el problema es que se habla poco".

Como Delgado, los hosteleros que han trabajado durante años en colaboración con los artesanos, anticipan un descenso significativo en la afluencia de clientes, especialmente entre semana. "Desde que cerraron las casetas, el paseo está triste. La gente ya no camina por el centro, porque no hay nada que ver y esto nos afectará a todos directamente a nuestros negocios", explica Fani Cardebat, dueña de un local en el paseo, lamenta el impacto económico y social de esta decisión: "No lo veo justo, son familias que están trabajando y todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Los hippies llevan aquí 40 años, y ahora el paseo está muy triste desde que cerraron las casetas".

Ariel Bustamante, hostelero de la zona, coincidió en que la ausencia de los puestos repercutirá negativamente en los negocios de hostelería. "Este es un paseo muy turístico. Cuando los cruceristas llegan, vienen a ver a los hippies, a pasear por los puestos y a tomar algo aquí, como el resto de turistas o como los alicantinos, que solo se acercan a esta parte de la Explanada a ver los puestos. Ellos pagan sus impuestos y contribuyen a la economía local. No es justo que los desalojen así", afirma Bustamante.

Los alicantinos

Entre los ciudadanos, la nostalgia y el descontento son palpables. Purificación Aguado, vecina de Alicante, recuerda con cariño las tardes paseando por la Explanada y la energía que aportaban los puestos. “Veo muy mal que hayan cerrado las casetas de los hippies. Esa gente comía de eso, y el paseo tenía mucha vida y ahora se nota que todo está más parado”, explica. Aunque asegura que seguirá visitando la zona junto a sus amigas, reconoce que el ambiente no será el mismo: "ahora todo está más vacío”.

Raquel Marco, otra alicantina, también expresa su preocupación por el futuro del paseo. "Siempre he asociado la Explanada con los puestos de los hippies, le daba mucha vida a la zona. Si el problema era estético, podrían haber pensado en cambiar el diseño de las casetas, pero no desalojarlos así. Los hippies eran parte del encanto del paseo y es un poco injusto", afirma Marco.

Protestas

Los "hippies" llevan más de cuatro décadas siendo parte integral de la Explanada. Su presencia comenzó en mayo de 1979, y a lo largo de los años han sido trasladados temporalmente el mercado a otras ubicaciones, primero en la Plaza Nueva y más adelante en el paseo de Gadea. En 2001, regresaron definitivamente al paseo con casetas fijas.

Sin embargo, el pasado 15 de enero los comerciantes artesanos cerraron sus casetas y el pasado domingo llevaron a cabo una marcha de protesta el domingo siguiente donde cerca de 100 personas recorrieron el paseo portando pancartas que denunciaban la situación. Una de ellas leía: “Nos prometieron reubicación, no desalojo”.

El Ayuntamiento ha propuesto trasladar el mercado a la Lonja del Pescado, un espacio que los comerciantes consideran inviable debido a "problemas de seguridad" y falta de afluencia de público. Desde la Concejalía de Ocupación de Vía Pública, se insiste en que el mercado no podrá permanecer en la Explanada más allá de este 31 de enero. Además, se recordó a los comerciantes que deberán gestionar los permisos necesarios para el desmontaje de las casetas, el acceso de vehículos y la reserva de estacionamiento en los plazos estipulados.